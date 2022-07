Tagesstrukturen im Schulverband Bucheggberg

Angebote für Kinderbetreuung Biezwil sagt Nein - und lässt die Einführung der Tagesstrukturen im ganzen Bucheggberg scheitern Mit den Tagesstrukturen wollte der Schulverband Bucheggberg eine neue Aufgabe übernehmen. Dazu hätten alle beteiligten Gemeinden zustimmen müssen. Nach dem Nein aus Biezwil wird der Vorstand die bestehenden Pilotversuche auslaufen lassen. Wie geht es jetzt weiter mit den Mittagstischen? Rahel Meier Jetzt kommentieren 25.07.2022, 14.11 Uhr

Auch der Mittagstisch in Messen ist vom Nein aus Biezwil betroffen. Hanspeter Bärtschi (Bild Januar 2022)

Immer wieder wurde dem Schulverband Bucheggberg vorgeworfen, dass die rechtlichen Grundlagen für die Durchführung der schulergänzenden Tagesstrukturen fehlen. Tatsächlich sind alle Angebote bis heute als Pilotversuch organisiert und wurden teilweise bereits mehrmals verlängert.

Die rechtlichen Grundlagen wurden in der Zwischenzeit erarbeitet. Nun aber hat Biezwil Nein gesagt zu diesen Grundlagen. Damit ist die Arbeit für die Katz. Und das Angebot für die Schülerinnen und Schüler könnte heruntergefahren werden. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Entscheid.

Im Schuljahr 2010/2011 begann der Schulverband Bucheggberg mit seinem gemeinsamen Betrieb. Ab da gab es nur noch die beiden Primarschulstandorte in Lüterkofen und Messen und die Sekundarschule in Schnottwil. Die Kinder werden mit dem öffentlichen Verkehr transportiert, die Heimkehr am Mittag ist zeitaufwendig. Aus diesem Grund wurde im Schuljahr 2016/2017 ein Pilotversuch mit einem betreuten Mittagstisch in Lüterkofen gestartet.

Alle heute bestehenden Angebote für die freiwilligen schulergänzenden Tagesstrukturen sind im Rahmen von Pilotprojekten organisiert. In Lüterkofen gibt es nach wie vor den betreuten Mittagstisch. Seit dem Schuljahr 2019/2020 findet in Messen ein Mittagstisch in Kombination mit einer Nachmittagsbetreuung statt. Auch in Schnottwil gibt es seit einem Jahr einen Mittagstisch.

Im April 2021 wurde der Vorstand des Schulverbandes Bucheggberg von seinen Delegierten – und damit von den Verbandsgemeinden – damit beauftragt, eine gesetzliche Grundlage für die Schaffung von definitiven Betreuungsstrukturen zu erarbeiten, weil diese nach wie vor fehlt.

Damit sollen die heutigen Pilotversuche in ein Definitivum überführt werden. Nur so können die Eltern, die die Angebote nutzen, sicher sein, dass sie längerfristig zur Verfügung stehen und damit auch in die Zukunft planen.

Im Sozialgesetz des Kantons Solothurn gibt es überdies in Paragraf 107 eine Formulierung zu den Tagesstrukturen, die da lautet: Die Gemeinden fördern familienergänzende Betreuungsangebote, indem sie insbesondere Hilfe leisten: a) für familien- und schulergänzende Betreuungsangebote, wie Tagesschulen, Mittagstische, Aufgabenhilfe; b) für familienergänzende Betreuungsangebote wie Spielgruppen, Kinderhorte und Kindertagesstätten.

Der Vorstand hat gestützt auf den Auftrag der Delegiertenversammlung ein Reglement mit dem Titel «schulergänzende Tagesstrukturen» und parallel dazu eine Teilrevision der Statuten des Schulverbandes erarbeitet. Die Delegierten des Schulverbandes haben das Reglement und die Statutenänderung an der Delegiertenversammlung im April 2022 mit einer grossen Mehrheit und wenigen Gegenstimmen gutgeheissen.

Im Reglement werden unter anderem Zweck (freiwillige schulergänzende Tagesstrukturen), Gegenstand (Mittagstisch und Vor- und Nachmittagsbetreuung), Organisation und Leitung (liegt beim Schulverband), aber auch die Finanzierung geregelt. Eingefügt wurde etwa der Punkt, der sagt, dass die schulergänzende Kinderbetreuung nicht kostendeckend sein muss.

Bis Ende Dezember 2022 müssen alle Verbandsgemeinden an der Gemeindeversammlung über die Statutenänderung abstimmen. In Paragraf 7 der Statuten ist definiert, dass neue Aufgabenkreise die Einstimmigkeit der Gemeinden erfordern.

An der Gemeindeversammlung in Biezwil wurde die Statutenänderung auf Antrag des Gemeinderates mit 23 zu 20 Stimmen abgelehnt. Negative Töne sind auch aus Lüterkofen zu hören, obwohl die Lüterkofer Delegierten an der Delegiertenversammlung sowohl dem neuen Reglement als auch der Statutenänderung zugestimmt haben. Lüterkofen wird erst im Dezember abstimmen, ebenso Lüterswil-Gächliwil und Unterramsern. In Buchegg, Messen und Schnottwil wurde der Statutenänderung deutlich zugestimmt.

Der Gemeinderat Biezwil hat in den Unterlagen zur Gemeindeversammlung betont, dass er nicht gegen die Angebote zur Kinderbetreuung ist. Dem Gemeinderat sei es ein grosses Anliegen, dass das Pilotprojekt Mittagstisch verlängert wird. Der Gemeinderat sieht aber einen anderen Weg als den Schulverband, um zum Ziel zu kommen.

Der Grund liegt darin, dass der Schulverband an der Delegiertenversammlung im April auch entschieden hat, die Schulinfrastruktur im Bucheggberg gesamthaft überprüfen zu lassen, da die Bevölkerung wächst und in allen Schulhäusern tendenziell zu wenig Schulräume und Spezialräume zur Verfügung stehen. Der Gemeinderat Biezwil will die Ergebnisse der Analyse abwarten und erst später die nächsten Schritte einleiten.

Der Vorstand des Schulverbandes Bucheggberg hat sich nach dem Bekanntwerden des Abstimmungsergebnisses in Biezwil und vor den Schul-Sommerferien gleich zweimal getroffen. Die Vorstandsmeinung ist klar: Wenn eine Gemeinde die Statuten ablehnt, hat der Schulverband keine gesetzliche Grundlage, um schulergänzende Tagesstrukturen anbieten zu können.

Die Pilotversuche können demzufolge nicht in eine definitive Struktur überführt werden, da die gesetzlichen Grundlagen fehlen. Der Vorstand des Schulverbandes spricht sich gezwungenermassen gegen eine erneute Verlängerung der heutigen Pilotversuche aus. Schon mit den bisherigen Verlängerungen habe man das tolerierbare gesetzliche Mass mehr als ausgereizt.

Demzufolge müssen die heute bestehenden Strukturen in Lüterkofen, Messen und Schnottwil in nützlicher Frist zurückgefahren und letztlich aufgehoben werden. Dabei wird Rücksicht auf bestehende Mietverträge genommen.

Die Lösung könnte darin liegen, dass die Tagesstrukturen künftig an einen Verein übergeben werden könnten. Der Gemeinderat Messen hat sich mit dieser Idee bereits eingehend beschäftigt. Allerdings erscheint es doch paradox, bestehende Strukturen herunterzufahren, um sie danach anderweitig wieder hochzufahren und zudem eine Parallelorganisation zum Schulverband aufzubauen.

Zudem würden damit nicht mehr alle Schülerinnen und Schüler aus dem Bucheggberg gleich behandelt, da die Tagesstrukturen künftig Sache der Gemeinde wären und somit jede Gemeinde selbst bestimmen könnte, ob sie einem Verein beitreten und die Angebote finanzieren möchte. Eine Finanzierung müsste jede Gemeinde in einem individuell unterschiedlichen, eigenen «Betreuungsreglement» regeln.

