Kommentar zum Rücktritt von Sven Schibler in Etziken

Analyse Nach Rücktritt in Etziken: Gemeinden sollten vermehrt professionell denken Wenn kleine Gemeinde bei den Strukturen sparen sind Einzelne oft stark überlastet. Eine Analyse. Rahel Meier

Die Vorfälle in Etziken sind exemplarisch auch für andere Gemeinden. Rahel Meier

Der Rücktritt des Etziker Gemeindepräsidenten Sven Schibler, nach nur gerade knapp einem halben Jahr Amtszeit, ist bedauerlich. Er zeigt aber exemplarisch auf, welche Hürden Politikerinnen und Politiker im Milizsystem überwinden müssen. Die zeitliche Belastung ist hoch. Die Arbeit einer Gemeindepräsidentin oder eines Gemeindepräsidenten beinhaltet weit mehr als das Vorbereiten, Führen und Nachbereiten der Gemeinderatssitzungen und Gemeindeversammlungen.

Wer das Gemeindepräsidium übernimmt, muss die Übersicht über die laufenden Geschäfte behalten. Neben den Sitzungen in der Gemeinde gilt es Sitzungen in regionalen oder kantonalen Gremien zu besuchen. Das Gemeindepersonal muss geführt und die Anlässe der Dorfvereine und die Jubilare sollten besucht werden.

In den grossen Gemeinden steht dem Gemeindepräsidium eine gut ausgebaute Verwaltung zur Seite. Das entlastet. Die Verwaltungsangestellten können Vorabklärungen für Routinegeschäfte tätigen, Unterlagen für Sitzungen zusammentragen oder Briefe vorbereiten. In den kleineren Gemeinden ist oft auch die Verwaltung weniger gut ausgebaut. So bleibt häufig auch Kleinkram beim Gemeindepräsidium hängen.

In vielen Gemeinden rühmen sich die Verantwortlichen sogar dafür, dass ihre Strukturen nur minimal ausgebaut und deshalb sehr kostengünstig sind. Kein Verwaltungsgebäude, keine offiziellen Öffnungszeiten für die Bevölkerung und ein Gemeindepräsidium das nur mit dem sprichwörtlichen Butterbrot entschädigt wird.

So schön dies tönt. Mit Blick in die Zukunft tun sich die Verantwortlichen in diesen Gemeinden keinen Gefallen. Gemeinden die es verpassen, ihre Strukturen rechtzeitig zu professionalisieren werden es künftig noch schwerer haben, die politischen Ämter zu besetzen. Politik nur aus Freude und als Hobby zu betreiben, kann sich heute kaum mehr jemand leisten. Wer noch im Arbeitsprozess steht, ist meist stark gefordert und überlegt sich gut, was in der Freizeit noch drinliegt.

Oftmals springen in solchen Situationen Pensionierte ein. Viele Neu-Pensionierte sind körperlich und geistig fit, sie haben Zeit und meist einen grossen Erfahrungsschatz. Damit bleibt aber das grundlegende Problem in diesen Gemeinden bestehen und eine Lösung wird weiter vor sich her geschoben.

Ein Gemeindepräsidium zu führen ist eine schöne und erfüllende Aufgabe. Wenn die kleineren Gemeinden weiterhin selbstständig bleiben wollen, müssen sie zwingend Strukturen schaffen, die es den Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten erlauben, sich auf die politisch-strategischen Aspekte zu konzentrieren.

In Zukunft müssen wohl vermehrt neue und unkonventionelle Wege gesucht werden. Wieso nicht vermehrt zusammenarbeiten? Was spricht gegen eine Verwaltung für mehrere Gemeinden? Einwohnerkontrolle, Finanzverwaltung oder Bausekretariat können problemlos gemeinsam geführt werden. Damit nicht nur die Gemeindepräsidenten, sondern auch die Gemeinden gesund bleiben.

