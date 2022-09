An ihrem alten Platz «Donna Grande» kehrt in alter Pracht und Farbigkeit nach Deitingen zurück Vor 22 Jahren schenkte die Kunstmäzenin Yvonne Hürlimann-Hockenjos der Gemeinde eine Skulptur. Dies wurde nun restauriert. Urs Byland Jetzt kommentieren 20.09.2022, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die restaurierte «Donna Grande» von Claire Ochsner steht bereits wieder an ihrem alten Standort in Deitingen. Urs Byland

Man muss nicht wissen, wer «Donna Grande» ist, aber man muss sie sehen. Dazu Gelegenheit gibt es wieder am kommenden Samstag in Deitingen. Die «grosse Frau» hat ein Facelifting hinter sich und wird nun frisch restauriert bei einem Apéro wieder in der Gemeinde begrüsst, wo sie seit 22 Jahren steht.