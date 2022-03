Altes Fasnacht Subingen, Oeschzunft

Alte Fasnacht Subingen «Von heute an spielen wir wieder eure Obernarren» – Oeschzunft gibt dem Gemeinderat die Macht zurück Mit der «Alten Fasnacht » endete das närrische Treiben in Subingen. Der Böög explodierte, nochmals schränzten die Guggen und diverse Schnitzelbänkler beleuchteten das Welt- und Dorfgeschehen. Letztlich erhielt der Gemeinderat seine Macht wieder von der Oeschzunft zurück. Rahel Meier Jetzt kommentieren 06.03.2022, 13.40 Uhr

Böögverbrennen in Subingen, dazu die Klänge der Oeschschränzer. Carole Lauener

«Verbii isch scho glii die schöni Ziit, lang hei mer druf müesse plange.» Ruedi Schnider, Ober der Oeschzunft, begrüsste die Närrinnen und Narren zum Böögverbrennen und der anschliessenden alten Fasnacht. Kurz liess er die vergangenen närrischen Tage, mit den diversen Anlässen, die durchgeführt wurden, Revue passieren.

Danach ging es ans Entzünden des Böög. Passenderweise sollte damit auch gleich noch Corona vertrieben werden. Die lauten Böller taten ihr Bestes, damit das klappt. Begleitet wurde das Ende des Bööges von den Klängen der Oeschschränzer, passenderweise zur niemals wirklich endenden Melodie von «Tornero».

Corona adiöööö. Carole Lauener

Die Ämmekracher brauchten etwas länger, deshalb startete das Programm in der dekorierten Mehrzweckhalle mit Verspätung. Ruedi Schnider führte durch den Abend und kündigte die einzelnen Gruppen an. Nochmals ging er auf Corona ein. «Es isch öppe Zyt, dass alles wieder normal ist und ich hoffe doch, dass im Sommer jeder beim Wort ‹Corona› nur noch an Bier denkt.»

Die Wöschwiiber hören alles, was im Dorf passiert

«Do chli glette, dört chli fäge und lose, was d Lüüt so säge.» Die Wöschwiiber (ein Teil der Oeschzunft) nahmen das Dorfgeschehen auf die Schippe. Insbesondere machten sie sich lustig über die Uhren in der Gemeinde. Denn sowohl diejenige im Gemeinderatssaal, als auch diejenige im Werkhof und letztlich die auf dem Fussballplatz sind schon vor Längerem stehen geblieben. Was wiederum den Bogen zum Subinger Fasnachtsmotto «isch öppe Zyt» passt.

Die Zünftler der Oeschzunft zünden am Böögverbrennen in Subingen ihre Fackeln an. Carole Lauener Danach geht es ans Entzünden des Böög. Carole Lauener Die Oesch-Schränzer mit «Tornero». Carole Lauener Die Oeschzünftler bestaunen den brennenden Böög. Carole Lauener Auch die Dekoration der Mehrzweckhalle hat mit Corona zu tun. Rahel Meier Ober Ruedi Schnider. Rahel Meier Haben den Leuten gut zugehört: Die Wöschwiiber. Rahel Meier Immer wieder Corona. Rahel Meier Die Ämmekracher. Rahel Meier Die Ehrenbrüder. Rahel Meier Der Oeschjoggeli. Rahel Meier Sketch der Oeschzunft. Rahel Meier Machtübergabe mit der Oeschzunft und dem Gemeinderat Subingen, vertreten durch Hans Ruedi Ingold, Michael Kummli und Sandra Egloff. Rahel Meier

Die Ehrenbrüder, zwei Ehrenzünflter der Oeschzunft, machten sich ebenfalls lustig über allerlei Geschehnisse im Dorf, aber auch bei den Zünftlern. Mit Gitarre und diversen bekannten Melodien brachten sie die Zuhörenden zum Schunkeln und Mitsingen.

Wöschwiiber, Oeschjoggeli, Ehrenbrüder und Ämmekracher im Video. Rahel Meier / Béatrice Beyeler

Der Oeschjoggeli brachte sogar eine politische Note in die Mehrzweckhalle. Er distanzierte sich vom Krieg in der Ukraine und hatte topaktuelle Bänke zu und über Putin geschmiedet. Anschliessend entführte die Oeschzunft das Publikum ins Altersheim und brachte alle mit einem Sketch zum Lachen.

Wer sind nun die Narren?

Letzter Programmpunkt war dann die Machtübergabe. «Isch scho Zyt war auch hier das Motto. «Zyt» die Macht wieder an den Gemeinderat zurückzugeben. Dieser war allerdings krankheitshalber etwas reduziert und so standen nur Gemeindepräsident Hans Ruedi Ingold, Gemeindevizepräsident Michael Kummli und Ersatzgemeinderätin Sandra Egloff auf der Bühne.

Jetzt ist der Gemeinderat wieder an der Macht Rahel Meier

Gemeinsam stiessen Gemeinderat und Oeschzunft dann auf die Fasnacht 2023 an, die bereits in 348 Tagen beginnen sollte.

