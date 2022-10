Erbe der Uhrenindustrie: Radium-Sanierung in Langendorf

Die Sanierungswerte für Radium

Eine Sanierung in den Innenräumen ist erforderlich, wenn für die Personen, die sich dort aufhalten, die Jahresdosis von 1 Millisievert (mSv) überschritten wird. In den Gärten gilt als Sanierungskriterium eine Radiumkonzentration von über 1000 Becquerel pro Kilogramm (Bq/kg) in der Erde.