Erbe der Uhrenindustrie: Radium-Sanierung in Langendorf

Aktionsplan des Bundes Das unschöne Erbe der Uhrenindustrie: In Langendorf werden Gärten saniert, weil sie mit Radium verunreinigt sind – ein Besuch Vier Liegenschaften in Langendorf sind von den Sanierungsmassnahmen betroffen. Für das Bundesamt für Gesundheit ist es eine der letzten und gleichzeitig eine der grössten Sanierungen. Rund 200 Kubikmeter Boden werden abgetragen und mit frischem Humus ersetzt. Rahel Meier Jetzt kommentieren 17.10.2022, 05.00 Uhr

Als Sicherheitsmassnahme tragen alle vor Ort Schutzanzug und Maske. José R. Martinez

Langendorf ist eng verbunden mit der Uhrenindustrie. In ihren Blütezeiten beschäftigte die Lanco Watch Company über 1500 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ihnen hat die Firma teilweise auch Häuser und Wohnungen zur Verfügung gestellt. Eines dieser Häuser steht an der Hasenmattstrasse. Es wurde Mitte des letzten Jahrhunderts von einem Ehepaar bewohnt. Die Ehefrau war Heimarbeiterin, sie hat im Auftrag der Lanco Radiumleuchtfarbe auf Uhrzeiger und Zifferblätter aufgetragen.

Der Garten der Liegenschaft wird komplett saniert. Material, das nicht verunreinigt ist, wird später wieder für die Instandstellung verwendet. José R. Martinez

Dass Radium die Gesundheit schädigt, wurde lange Zeit zu wenig ernst genommen. Die Pinsel, mit denen die Radiumleuchtfarbe aufgetragen wurde, und die Behälter, in denen die Farbe aufbewahrt wurde, wurden meist einfach mit Wasser am Lavabo ausgewaschen. An der Hasenmattstrasse gelangte das mit Radium verunreinigte Wasser darum in die Klärgrube des Hauses und wurde auch zur Bewässerung des Gartens genutzt.

Nur der Garten ist verunreinigt

Schon lange hat das Haus neue Besitzer, aber die Vergangenheit hat sie nun eingeholt. Denn das Radium, das seinerzeit mit der Spritzkanne im Garten verteilt wurde, kann immer noch nachgewiesen werden.

Untersuchungen durch Fachleute des Bundesamtes für Gesundheit haben ergeben, dass die Radiumkonzentration im Garten den Schwellenwert überschreitet und deshalb eine Sanierung nötig ist. Vielfach werden gleichzeitig auch Spuren von Zink, einer zusätzlichen Komponente der Radiumleuchtfarbe, nachgewiesen.

Sanieren heisst: Der verunreinigte Boden muss abgetragen und in einer speziellen Deponie fachgerecht entsorgt werden. Immerhin haben die heutigen Besitzer Glück: Die Innenräume an der Hasenmattstrasse sind nicht belastet. Untersucht wurden auch zwei Nachbargrundstücke an der Hasenmattstrasse und ein Grundstück am Bährenackerweg. Auch dort sind punktuell Sanierungsmassnahmen in den Gärten vorgesehen.

Die Baustelle sollte nicht betreten werden. José R. Martinez

Keine unmittelbare Gefahr

Martha Palacios und Gennaro Di Tommaso arbeiten in der Abteilung Strahlenschutz des Bundesamtes für Gesundheit. Sie begleiten die Sanierungsarbeiten, die im Rahmen des Aktionsplanes Radium noch bis Ende 2023 ausgeführt werden. Sie beruhigen:

«Von Radium, das sich im Garten abgelagert und mit der Erde verbunden hat, geht in aller Regel keine unmittelbare Gefahr aus.»

Radium gelange normalerweise nicht ins Grundwasser und werde auch kaum über die Luft weiterverbreitet. Bewohnerinnen und Bewohner von verunreinigten Gärten oder Liegenschaften seien aber einer chronischen Strahlenbelastung ausgesetzt, was die Sanierungsmassnahmen rechtfertige.

Strahlung ist unsichtbar

Die Fachleute unterscheiden zwischen externer Strahlung – wie man sie im Garten erlebt – und der sogenannten Inkorporation. Damit meint man Radium, das in den Körper gelangt. Beispielsweise über die Atemwege oder wenn Kleinkinder verunreinigte Erde in den Mund nehmen. Um solche Szenarien zu verhindern, wird das verunreinigte Erdreich abgetragen. Denn die Exposition an Radium kann Krebs verursachen.

Alle, die vor Ort arbeiten, tragen ein Dosimeter auf sich. José R. Martinez

Martha Palacios weiss, dass es für Nichtfachleute schwierig ist, die Gefahr, die von Strahlungsquellen ausgeht, einzuschätzen:

«Strahlen sieht man nicht, kann sie nicht ertasten, man riecht sie nicht.»

Die Verunreinigung ist zudem meist nicht gleichmässig verteilt. Das Dosisleistungsmessgerät zeigt es deutlich: Je näher man der ehemaligen Klärgrube kommt, desto stärker schlägt der Zeiger aus. Die Strahlung nimmt exponentiell ab, je weiter man sich von der Strahlungsquelle entfernt.

Schutzanzug und Maske sind Pflicht

Die Sanierungsarbeiten in Langendorf werden durch zwei spezialisierte Firmen ausgeführt. Ein Strahlenfachmann ist immer auf Platz, wenn gearbeitet wird. Schutzanzug und Maske sind Pflicht, ebenso tragen alle ein Dosimeter auf sich, mit dem die Strahlung gemessen wird. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende November. Gennaro Di Tommaso macht deutlich:

«Die Sanierung hier ist eine der grössten, die wir begleiten.»

Zu Beginn einer Sanierung sei es schwierig abzuschätzen, wie tief man graben müsse. «Je mehr Erde verunreinigt ist, desto mehr muss abgeführt und deponiert werden.»

In Langendorf rechne man mit 13 bis 15 Mulden, da mehrere Grundstücke betroffen sind. Die Sanierung wird durch das Bundesamt für Gesundheit organisiert, die Kosten werden ebenfalls vom Bund übernommen. Martha Palacios:

«In aller Regel kann der Verursacher der Verunreinigung nicht mehr belangt werden. Man findet ihn nicht mehr, oder die Firma existiert nicht mehr.»

Das ist auch in Langendorf der Fall, denn die Lanco Watch Company wurde 1973 liquidiert. Durchschnittlich kostet die Sanierung einer Liegenschaft um 50'000 Franken. In Langendorf dürfte der Betrag aber höher sein. Der Grossteil des Betrages wird in aller Regel für die Sanierungsarbeiten und die fachgerechte Entsorgung der verunreinigten Erde aufgewendet.

13 bis 15 Mulden mit verunreinigter Erde dürften in eine Deponie weggeführt werden. José R. Martinez

Mit dem Restbetrag werden die Gärten anschliessend wieder instand gestellt. Bei der Instandstellung wird bestehendes Material wenn möglich wieder verwendet. Soll ein Garten umgestaltet werden, müssen sich die Eigentümer an zusätzlichen Kosten beteiligen.

