Vandalen haben den Waldspielgruppen-Platz in Derendingen zerstört

Pandemie Mehr als 400 Millionen Franken an Kurzarbeitsentschädigung hat der Kanton Solothurn in den Coronajahren ausbezahlt

Quasi von 0 auf 5000 – so ging es für Jonas Motschi und das Amt für Wirtschaft und Arbeit Mitte März 2020 los. So viele Kurzarbeitsgesuche flatterten da nämlich in nur einem Monat herein. Und noch immer ist die Kurzarbeit höher als vor der Pandemie. Eine Bilanz.