Buechibärger Talk mit Melanie Oesch und Brigit Wyss

Aetigkofen «Der Bucheggberg ist meine Heimat» – Brigit Wyss und Melanie Oesch waren die Gäste am Buechibärger-Talk Am zehnten Buechibärger-Talk diskutierten in Aetigkofen Musikerin Melanie Oesch und Regierungsrätin Brigit Wyss aktuelle Themen von gestern und heute. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 21.03.2023, 15.03 Uhr

Voll dabei: Melanie Oesch beim Auftritt mit den Ländlergiele Hubustei. Bild: Andre Veith

Auf dem Ischhof in Aetigkofen stieg der Buchibärger-Talk mit Regierungsrätin Brigit Wyss und Musikerin Melani Oesch in die zehnte Runde. Zum Auftakt spricht Wyss von ihrer Beziehung zum Bucheggberg. Sie ist in Lüsslingen auf einem Bauernhof aufgewachsen und vor über 20 Jahren nach Solothurn gezogen. «Der Bucheggberg ist meine Heimat und hat mich sehr geprägt», erzählt sie.

Ebenfalls stark mit ihrer Heimat in Oberlangenegg BE ist Melanie Oesch verbunden. Dort wurde ihr die Musik schon früh in die Wiege gelegt. Sie steht als «Oesch’s die Dritten» noch heute mit ihrer Familie auf der Bühne. Aber das Jodeln interpretiert sie neu. «Früher schaute man Riesenslalom und Abfahrt. Doch heute gibt es auch Skicross und Freestyle», vergleicht sie Skifahren mit ihrem Jodeln.

Buechibärger Talk mit Brigit Wyss, Moderator Simon Eberhard und Melanie Oesch (von links). Bild: Andre Veith

Steiniger sei der Weg von Wyss gewesen, so Moderator Simon Eberhard. «Meine Mutter wollte, dass ich einen typischen ‹Meitschi-Bruef› lerne», erzählt Wyss. Doch alles kam anders. Nach der Ausbildung als Schreinerin zog es Wyss ins Gesundheitswesen. Als Mutter holte sie noch die Matur nach und studierte Rechtswissenschaften. Politisch habe sie sich hingegen bereits in Lüsslingen für den Natur- und Umweltschutz starkgemacht. 2003 wurde sie Gemeinderätin in Solothurn, 2007 Nationalrätin und 2017 Regierungsrätin. In diesem Jahr amtet sie als Frau Landammann.

Konzerte und Kinder: Management gefragt

«Wärst du ansonsten Journalistin geworden?», richtet Eberhard die nächste Frage an Oesch. «Eher Autorin», lautete ihre Antwort. Und dann erzählte sie von den beiden Kinderbüchern, die sie veröffentlichte. «Beim Schreiben kann ich Alltagsarbeiten verarbeiten.»

Melanie Oesch beim Auftritt mit den Ländlergiele Hubustei. Bild: Andre Veith

Wie Wyss ist auch Oesch in der Zwischenzeit Mutter geworden, was als international bekannte Musikerin kompliziert sei. «Das ist eine Managementarbeit», betont Oesch. Der Grund seien insbesondere die Arbeitszeiten als Musikerin. Deshalb sei sie froh, dass sie mit ihrem Umfeld eine Lösung gefunden habe. Erlauben es die Umstände, werde sie von den Kindern auch hin und wieder an ein Konzert begleitet.

Wie Wyss als kantonale Volkswirtschaftsdirektorin weiss, wird die Familie in Zukunft zunehmend eine Managementaufgabe werden. «In den nächsten Jahren werden 250’000 Arbeitskräfte mehr pensioniert als in die Wirtschaft kommen.»

Vor dem gemeinsamen Speis und Trank performt Melanie Oesch mit den Ländlergiele Hubustei das Lied «Älpler & Bluemechind». Auch wenn beide Protagonisten weiterhin viel von der Welt sehen werden, bleiben beide mit ihrer Heimat verbunden. «Sie ist mein Anker», schliesst Oesch die 45-minütige Jubiläumsausgabe.

Die Heimat ist ihr Anker: Brigit Wyss (links) und Melanie Oesch. Bild: Andre Veith

