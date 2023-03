Buechibärger Ungernähmerpris: Arni Harley, Tisch-Schmitte

Aetigkofen Buechibärger Krampferinnen und Krampfer im Scheinwerferlicht: Das sind die Gewinner des Unternehmerpreises Im Ischhof in Aetigkofen wurde zum zweiten Mal der «Buechibärger Ungernähmerpris» verliehen. Eine Metallbauwerkstatt und eine Motorradwerkstatt wurden ausgezeichnet. Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 23.03.2023, 17.40 Uhr

Christoph Aeschbacher, «Tisch-Schmitte», ist Gewinner des Preises in der Kategorie «Zukunft». Bild: Tom Ulrich

In der Schweiz gebe es keine Provinz – so sage man zumindest unter Gewerblern, sagte Altbundesrat Samuel Schmid. Er eröffnete die Veranstaltung zur Preisverleihung des «Buechibärger Ungernähmerpris» mit einer Ansprache. In der Schweiz sei das Gewerbe auch in den ländlicheren Gegenden allgegenwärtig.

Jedoch müsse man dazu gut Sorge tragen: In den beschaulichen Dörfern im Buechibärg seien Dorfläden, Beizen und Handwerkerbetriebe zuweilen rar – und deshalb brauche es die Förderung von ansässigen Unternehmen.

Genau dieses Ziel verfolgt die Junge Wirtschaftskammer Bucheggberg mit ihrem Anerkennungspreis, der in zwei Kategorien an jeweils ein Unternehmen aus dem Bucheggberg vergeben wird. 15 Gewerbebetriebe hatten sich dieses Jahr beworben und wurden von der fünfköpfigen Jury unter die Lupe genommen.

Altbundesrat Samuel Schmid eröffnete den Anlass. Bild: Tom Ulrich

Innovativer Metallbau und engagierte Motorradwerkstatt

In der Kategorie «Zukunft», in welcher Gewerbe mit innovativen Zukunftsideen gewürdigt werden, hatte die «Tisch-Schmitte» von Christoph Aeschbacher überzeugt. In seiner Metallbauwerkstatt in Hessigkofen stellt er nicht nur Metallbauten und Möbel her, sondern organisiert auch Workshops, in denen man das Schweissgerät gleich selbst in die Hand nehmen kann. Dieses Geschäftsmodell empfand die Jury als einzigartig und besonders zukunftsträchtig.

Christian Ulmann und Hansueli Bachmann haben für die Firma Arni Harley den Preis in der Kategorie Engagement erhalten. Bild: Tom Ulrich

Wer sich in der Region verdient gemacht hat und ökologisches, unternehmerisches oder soziales Engagement zeigt, der hatte gute Aussichten, den Preis in der Kategorie «Engagement» nach Hause zu holen. Dieses Jahr erfüllte die Firma Arni Harley Davidson, ebenfalls aus Hessigkofen, die Kriterien der Jury.

Seit nunmehr 40 Jahren hat sich die Firma mit den Geschäftsleitern Christian Ulmann und Hansueli Bachmann darauf spezialisiert, die Motorräder ihrer Kundschaft auf Wunsch auszustatten. Damit haben sie sich über den Bucheggberg hinaus einen Namen in der Szene gemacht, den sie dieses Jahr mit einer neuen Filiale in Belp weiter etablieren wollen.

Grusswort des aktuellen Präsidenten der Jungen Wirtschaftskammer Bucheggberg, Andreas Miescher. Bild: Tom Ulrich

Die Rose soll weiter vergeben werden

Auch die Gewinner des vergangenen Jahres sind weiterhin präsent im Bucheggberger Gewerbe: Die Betreiberin des Erlebnisbauernhofs «Zelgli-Treff», Nicole Reusser, war heuer Jurymitglied. Und der Gründer der Beleuchtungsausstattungsfirma Luminus, Philipp Hert, wird für die Ausleuchtung des geplanten Bahnhofs in Lohn-Lüterkofen sorgen. Der «Ungernähmerpris», dessen Trophäe die Rose aus dem Bucheggberger Wappen ziert, soll auch nächstes Jahr wieder vergeben werden.

