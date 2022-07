Bühne Burgäschi: Bilanz «Roxy und ihr Wunderteam».

Zu wenig Publikum Wetterpech und Pandemiefolgen bringen Bühne Burgäschi in Nöte Noch fehlen fünf von 17 Vorstellungen der Operette «Roxy und ihr Wunderteam» in der Freilichtbühne im Aeschimoos. Aber die hohen Erwartungen der Organisatoren werden sich nicht mehr erfüllen. Das Publikum kam nicht in Scharen. Urs Byland Jetzt kommentieren 04.07.2022, 14.26 Uhr

Szene aus «Roxy und ihr Wunderteam». Hanspeter Bärtschi

Das Wetter kann manchmal unerbittlich sein. Erstmals musste eine Vorstellung abgebrochen werden, erzählt Hermann Gehrig, Intendant der Bühne Burgäschi. Das war eine geschlossene Sponsorenvorstellung am Donnerstag, 23. Juni. Mit vereinten Kräften habe man im Sturm wenigstens das Zelt retten können.

Gestern war wieder so ein typisches Problem mit dem Wetter. Am Morgen verheissen die Prognosen Gewitter am Abend. Das Leistungsteam überlegt sich, die abendliche Vorstellung abzusagen, was auch den Finanzen entgegenkommen würde. Die Vorstellung war wenig gebucht, man hätte die Leute auf die weiteren Vorstellungen verteilen können und man hätte sich Gagen sparen können.

Infrastruktur nur zur Hälfte ausgelastet

Die Sparmassnahme hätte das sich abzeichnende Defizit gelindert. Die Infrastruktur ist für 500 Zuschauerinnen und Zuschauer eingerichtet. Die Zuschauerränge sind gedeckt. Die Auslastung liegt aber nur bei rund 50 Prozent. «Jetzt endlich zieht es an», blickt Gehrig auf die aktuellen Zahlen. «Es kommen Leute auch spontan an die Tageskasse, oder buchen ein, zwei Tage vorher.»

Szene aus «Roxy und ihr Wunderteam». Hanspeter Bärtschi

Aber, was bisher weggefallen ist, werde die Bühne Burgäschi in den restlichen Vorstellungen bis 12. Juli nicht mehr aufholen können. Am Ende werde man auf die Reserven zurückgreifen müssen und darauf hoffen, dass die weiteren Träger der Bühne Burgäschi helfen, die finanziellen Lücken zu stopfen.

Szene aus «Roxy und ihr Wunderteam». Hanspeter Bärtschi

In Bezug auf die Stückwahl bleibt Hermann Gehrig aber klar. «Ich mache seit 50 Jahren Anlässe und kann für gute Vorstellungen gewährleisten, auch wenn die Stückwahl vom üblichen Kurs abweicht. Wir experimentieren, ja, aber in einem vertretbaren Rahmen.» Er erinnert an die letzte Produktion «Grüezi», die, hierzulande fast unbekannt, zum Erfolg wurde, wie im Ausland auch. «Wir sind eigentlich gut eingebettet, aber die Zuschauer kommen nicht», so Hermann Gehrig.

Wegen Corona stehen ältere Leute abseits

Insgesamt 17 Vorstellungen ­waren geplant. Die Erwartungen in Bezug auf die Auslastung ­haben sich aber nicht erfüllt. ­Geschuldet sei dies insbesondere der Corona-Pandemie. «Ich denke, dass Corona viele ältere Menschen aus dem Kulturbetrieb geworfen hat. Sie bildeten früher unseren Hauptharst, und ihr Fernbleiben hat jetzt viele Lücken in die Zuschauerränge gerissen.» Fast komplett weggefallen seien auch die vielen Gruppen und Vereine, die früher für eine stabile Auslastung ­sorgten.

Szene aus «Roxy und ihr Wunderteam». Hanspeter Bärtschi

Gestern Morgen zeigten sich die Prognostiker dann doch noch gnädig. Am Abend sollte es nicht so schlimm werden, wie Stunden zuvor prognostiziert. Das Leitungsteam beschliesst deshalb, die Vorstellung durchzuziehen. Ein weiterer Hoffnungsschimmer.

