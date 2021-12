Aeschi: Eklat mit Gemeinderätin Nadine Moll

aeschi Politikerbeschimpfung einer Gemeinderätin endet mit deren Rücktritt Auf Tik Tok schimpft Nadine Moll über «Psychopathen in den Regierungen». Das geht dem Gesamtgemeinderat von Aeschi zu weit. Nach einem Gespräch mit der Gemeinderätin zieht sie die Konsequenzen. Urs Byland Jetzt kommentieren 07.12.2021, 11.18 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nadine Moll auf Tik Tok. Screenshot / Solothurner Zeitung

Das war eine Schimpftirade mit Folgen. Aeschis Gemeinderätin, Nadine Moll, hält auf Tik Tok als «nadine_787» eine dreiminütige Schimpfrede. Darin regt sie sich über die in einem Medienartikel geäusserte Forderung, dass «Impfgegner Konsequenzen ihres Verhaltens direkt spüren sollen». Sie bezeichnet diese Haltung als krank und macht die Politiker dafür verantwortlich, die seit zwei Jahren «ein unmenschliches Verhalten» an den Tag legen würden. Weiter spricht sie von «Psychopathen in den Regierungen».

Der Link zum Video auf der Socialmedia-Plattform ist nicht nur der Redaktion zugespielt worden, sondern auch dem Gemeinderat von Aeschi. Dieser reagierte sofort, wie eine Medienmitteilung zeigt, die am Dienstagmorgen verschickt wurde. Die Gemeinderätin Nadine Moll, ist darin zu lesen, habe auf eigenen Wunsch ihre Demission eingereicht.

Gemeinderat von Aeschi reagiert sofort

Anfragen hätten den Gemeinderat auf ein kursierendes Video der Gemeinderätin aufmerksam gemacht. In diesem Video äussere sie sich kritisch zur aktuellen Corona-Situation und den damit verbundenen Massnahmen, so Aeschis Gemeinderat in der Mitteilung. Nach Kenntnis des Videos habe der Gemeinderat die Angelegenheit mit Nadine Moll besprochen und ihr die Haltung dazu mitgeteilt:

«Der gesamte Gemeinderat distanziert sich von der persönlichen Haltung der Gemeinderätin, sämtliche verordneten Massnahmen vom Kanton und Bund werden durch den Gemeinderat geschlossen mitgetragen.»

Gemäss Mitteilung habe sich Nadine Moll bei ihre Kollegin und ihren Kollegen für die Unannehmlichkeiten sowie die Wortwahl im Video entschuldigt. Sie bedaure diesen Vorfall zutiefst.

Unterschrieben ist die Mitteilung von allen Mitgliedern des Gemeinderates, inklusive Nadine Moll. Angemerkt wird: «Alle aufgeführten Personen haben diese Mitteilung gelesen und der Veröffentlichung schriftlich zugestimmt.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen