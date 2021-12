Pflanzplätz am Eichelackerweg - solidarische Landwirtschaft

Aeschi «Gemeinsam macht Gärtnern viel mehr Spass» – ein Gemüsegarten für alle, die mitanpacken wollen Die Schwestern Rachel Lüthi und Lara Amiet-Lüthi wollen bewusst machen, woher unser Essen kommt. Sie haben einen Verein gegründet und möchten nächsten Frühling mit den Vereinsmitgliedern auf einem Pflanzplätz Gemüse anbauen. Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 06.12.2021, 18.00 Uhr

Auf dieser Weide wollen die Schwestern Rachel und Lara Amiet-Lüthi (v.l.) im Februar den Pflanzplätz anlegen. Anja Neuenschwander

«Was braucht es, dass ein Rüebli auf dem Teller liegt?» Viele Leute hätten sich diese Frage wohl noch nie wirklich gestellt, meint Lara Amiet-Lüthi aus Aeschi. Das will sie gemeinsam mit ihrer Schwester Rachel Lüthi ändern: Die beiden haben einen Verein für ein Solawi-Projekt gegründet. Solawi, das steht für solidarische Landwirtschaft. Auf dem Hof ihrer Eltern wollen sie einen Pflanzplätz pachten und darauf mit allen, die dem Verein beitreten möchten, Gemüse anbauen.

Beide Schwestern gärtnern gerne in ihrer Freizeit. Auch ihre Mutter pflegt einen Garten auf dem Hof: «Für uns war es immer normal, dass Gemüse aus dem eigenen Garten auf den Tisch kommt», sagt Lara Amiet-Lüthi, die als Architektin tätig ist.

«Wir haben aber gemerkt: Viele Leute wissen gar nicht, wo ihre Lebensmittel eigentlich herkommen.»

Sie möchten Interessierte mit der Landwirtschaft vertrauter machen. Und denjenigen, die keinen Platz für einen eigenen Gemüsegarten haben, eine Möglichkeit bieten, trotzdem selbst Gemüse anbauen zu können.

Mit einem jährlichen Mitgliederbeitrag soll der Anbau finanziert werden. Über das Jahr hinweg helfen alle Vereinsmitglieder mit beim Aussäen, Giessen, Jäten – allem was auf einem Pflanzplätz so anfällt. Zwischen Frühling und Herbst kann dann geerntet werden: «Das, was wächst, wird unter den Vereinsmitgliedern verteilt», meint Lara Amiet-Lüthi. Natürlich müsse man mit schlechten Ernten, wie beispielsweise in diesem Jahr, rechnen. «Im Moment trägt die Landwirtschaft das volle Risiko bei einem Ertragsausfall», bemerkt Rachel Lüthi. In einem Solawi-Projekt tragen die Konsumentinnen und Konsumenten das Risiko mit.

Rachel und Lara Lüthi auf dem Hof ihrer Eltern in Aeschi. Anja Neuenschwander

Bis im Frühling mit dem Anpflanzen begonnen werden kann, gibt es noch viel zu tun: Rachel Lüthi, die als Geografin in der Abteilung für Natur und Landschaft arbeitet, will sich an Solawi-Kursen noch etwas mehr Wissen aneignen. Bei allfälligen Fragen hätten sie auch Fachleute in ihrem Umfeld, die sie unterstützen können.

Ausserdem sind die Schwestern auf Mitgliedersuche und betreiben fleissig Werbung. Rachel Lüthi sagt:

«Es gibt schon ein paar Interessenten. Wenn wir 25 Mitglieder zusammenbekommen könnten, wäre das super.»

Im Februar wollen sie den Pflanzplätz anlegen. Im Moment grasen auf der Wiese nämlich noch die Kühe der Eltern.

Ab nächstem Jahr sollen dort Setzlinge aus der Region, Gemüsesorten von Pro Spezia Rara und Biosaatgut spriessen. «Wenn wir irgendwann mal mehr Leute sein sollten, könnten wir den Plätz noch vergrössern», sagt Rachel Lüthi. Die zukünftigen Mitglieder sollten möglichst aus der Region kommen. So ist der Weg und der Aufwand für die Helfereinsätze kleiner. Die Schwestern hoffen auf viele Anmeldungen und eine gute Zusammenarbeit: «Zusammen gärtnern macht halt viel mehr Spass», sagt Lara Amiet-Lüthi lachend.

Mehr Informationen zum Projekt und zum Verein unter: www.am-eichelacker.ch/pflanzplaetz

