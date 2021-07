Aeschi 100 Jahre Hornussen - Politik überschattete zeitweise das Sportliche «100 Jahre Hornussen in Aeschi», zum Jubiläum gibt es im August gleich zwei grosse Hornusserfeste. Rahel Meier 22.07.2021, 05.00 Uhr

Die Hornussergesellschaft (HG) Aeschi darf dieses Jahr ihr 100-Jahr-Jubiläum feiern. Wobei das so eigentlich nicht stimmt, wie ein Blick in die Chronik zeigt. Zwar wurde 1921 eine Hornussergesellschaft Aeschi gegründet. Nur zehn Jahre später wurden aber zwei Vereine daraus.

«Differenzen politischer Art», wird als einer der Gründe dafür genannt. Erst 2001 fusionierten die Hornussergesellschaft Aeschi I (die ehemals«Gelben») und die Hornussergesellschaft Aeschi Einigkeit (ehemals «schwarz») wieder.

Chronik zu beiden Gesellschaften

Die Vereinschronik, die für das Jubiläum erstellt wurde, trägt denn auch den Titel «100 Jahre Hornussen in Aeschi» und widmet sich der Geschichte beider Gesellschaften. Wegen Corona muss der eigentliche Jubiläumsanlass verschoben werden. Das Jubiläumshornussen und der Verbandstag des Nordostschweizerischen Hornusserverbandes werden aber im August durchgeführt.

Aktuell spielt die HG Aeschi mit je einer Mannschaft in der 1. und in der 5. Liga. Dazu ist man bestrebt möglichst immer eine Nachwuchsmannschaft zu stellen. 40 Aktive, 20 Passivmitglieder, zwei Schiedsrichter/innen und 15 Nachwuchs-Hornusser/innen gehören dem Verein an. Zweimal schaffte die erste Mannschaft den Aufstieg in die Nationalliga B und 2016 wurde die Nachwuchsmeisterschaft des NOHV gewonnen.

Geselligkeit ist wichtig

«Wir trainieren einmal in der Woche», erklärt Paul Leuenberger (Präsident HG Aeschi). Aber die Trainings würden eher wenig beansprucht.

«Wir haben viele Hornusser bei uns, die vor allem aus Freude mitmachen, aber nicht verbissen dem sportlichen Erfolg hinterherrennen.»

Das gesellige Zusammensein sei den Aescher Hornussern sehr wichtig. Bis die Coronapandemie es verunmöglichte, hätten sich ältere Mitglieder der HG regelmässig nachmittags getroffen und auch gemeinsam mit Mitgliedern anderer Mannschaften gehornusst. «Früher wurde neben dem Hornussen immer auch viel gesungen und gejodelt», erinnert sich Geri Kaufmann (Passivmitglied HG Aeschi und Verfasser der Jubiläumschronik). «Für mich hat das alles immer zusammengestimmt. Darum wollte ich auch nie in einem anderen Verein hornussen», so Leuenberger.

Gehört zum Dorfleben

Gemeindepräsident Stefan Berger unterstreicht dies mit seinem Grusswort in der Jubiläumschronik: «Der Hornusser-Sport hat in Aeschi eine lange Tradition, welche kaum aus dem Dorfleben wegzudenken wäre. Die verschiedenen sportlichen wie auch geselligen Anlässe der Hornussergesellschaft sind wichtige Pfeiler des Dorflebens.»

Einige Auszüge aus der Vereinschronik Vereinsgründung 1921: «Zum Schluss der Gründungsversammlung ergriff der Präsident das Wort und klärte die Anwesenden über das Hornussen auf. Scheinbar wussten nicht alle, auf was sie sich eingelassen hatten ...

1923: An der Versammlung vom 18. Mai wurde der Antrag angenommen, dass denjenigen «vom Alkohol stark Angeheiterten und Betrunkenen» das Mitspielen verboten werden soll.

1924: Den teilnehmenden Gesellschaften wurde ein obligatorisches Zvieri inklusive fünf Liter Wein für Fr. 2.20 verabreicht.

1933: Das von den Hornussern Aeschi-Einigkeit drei Mal aufgeführte Theater «Nach zehn Jahren Zuchthaus zum Traualtar» brachte Fr. 317 in die Kasse.

1940: Übertritt der Hornusser der HG Aeschi Einigkeit in den Oberargauisch-Zentralschweizerischen Hornusserverband. Als Begründung steht im Protokoll: Die Hornusser des äusseren Wasseramt sind vor allem dazu da, fleissig Beiträge zu zahlen. Bei der Vergabe von Festen werden aber nur die grossen Gesellschaften des innern Wasseramtes berücksichtigt und die Kleinen gehen leer aus.

1953: In der HG Aeschi Einigkeit wird ein Antrag zur Einführung einer Busse bei Nicht-Erscheinen abgelehnt, da nicht alle Mitglieder im Besitz von Statuten sind.

1955: Der Pächter (Landwirt) des Spielfeldes der HG Aeschi Einigkeit muss im Fall von notwendigen Transporten Pferd mit Wagen zur Verfügung stellen.

1961: Für den Bau eines Materialhauses muss die HG Aeschi Einigkeit einen Kredit von 1500 Franken aufnehmen. Der Sport-Toto-Fonds bezahlt 791.70 Franken an das Projekt.

1984: Die ersten beiden weiblichen Mitglieder werden in der HG Aeschi I aufgenommen.

2004: Nach dem Winzerhornussen in Coppet am Genfersee mundete der Weisswein bestens: 32 leere Flaschen stehen beim Aufbruch auf dem Tisch. (rm/mgt)

Nachwuchs aktiv und spielerisch fördern

Der Nachwuchs trainiere dafür sehr regelmässig, auch im Winter in der Halle. Das sei auch für die Betreuer eine sportliche Herausforderung. Ohne J+S-Ausbildung gehe das sowieso nicht mehr. In den letzten Jahren konnte man immer wieder Anlässe mit der Schule durchführen und so Werbung für das Hornussen machen. Ausserdem führe man die Kinder und Jugendlichen vermehrt spielerisch an den Sport heran.

«Wir haben eine Ballwurfmaschine, mit der man das Abtun gezielt fördern kann.»

Weil Softbälle gespielt werden, muss niemand Angst haben, sich weh zu tun. «Erfreulich ist zudem, dass wir zurzeit sehr viele Mädchen haben, die mitmachen.» Bereits hätten drei junge Frauen in die Aktivmannschaften gewechselt und die zweite Mannschaft hat erstmals in ihrer Geschichte eine Spielführerin.

«Gerade in den unteren Ligen können Frauen und Männer, Jugendliche und Senioren problemlos zusammen spielen. Es kann durchaus vorkommen, dass drei Generationen gemeinsam auf dem Ries stehen»,

meint Leuenberger weiter.

Die HG Aeschi kennt keinen Mitgliederbeitrag. Dank den Einnahmen aus dem Lottomatch und dank Sponsoren könne man den Spielbetrieb und was sonst noch so anfalle finanzieren. Auch für den Neubau des Hornusserhüttli im Moos, das zwischen 2005 und 2007 komplett neu erstellt wurde, musste sich die HG nicht verschulden. 2000 Stunden Fronarbeit und viele freiwillige Arbeitseinsätze wurden geleistet.

Auch Bürgergemeinde ist Sponsort

Gleichzeitig wurden auch die Spielfelder zusammengelegt. Das Land, auf dem das Hüttli steht und wo die beiden Riese liegen, wird der HG seit vielen Jahren von der Bürgergemeinde verpachtet.

Die beiden Festwochenenden im August kann die HG Aeschi stemmen, weil die Männerriege Aeschi beim Aufstellen und Abbauen des Festzeltes mithilft. Denn gehornusst wird nicht am üblichen Standort – man muss nach Bolken ausweichen.

Festareal in Bolken

Es braucht als Wichtigste sechs Ries, einen Festplatz und einen Parkplatz. Sieben Landwirte haben der Hornussergesellschaft Land zur Verfügung gestellt. Wegen Corona wird auf ein Unterhaltungsprogramm verzichtet. Aber für Verpflegung ist gesorgt, ebenso werden eine Bierschwemme und eine Bar betrieben.

Das letzte grosse Hornusserfest in Aeschi fand 2016 statt. Ein noch grösseres Fest wurde 1964 durchgeführt. Die beiden Hornussergesellschaften organisierten je ein Festwochenende.

«Damals lief alles noch getrennt, es gab zwei Ok’s und zwei Rechnungen. Trotzdem war das der Moment, in dem die beiden Gesellschaften wieder begannen Kontakt aufzunehmen»,

so Kaufmann. Schon vor 2001 halfen sich die beiden Gesellschaften jeweils auch aus, wenn zu wenig Aktive für eine Mannschaft da waren.

7. August Jubiläumshornussen mit 20 Mannschaften; Wanderhorntag am 8. August mit 16 Mannschaften; Verbandstag NOHV am 14. und 15. August, Hornussen in allen vier Stärkeklassen mit total 42 Mannschaften.