Lange Wartezeiten: Bahnübergang der BLS in Biberist gibt zu reden

Ärger in Biberist «Die mühsamste Barriere der Region»: Muss man an diesem Bahnübergang wirklich zu lange warten? Jetzt wurde nachgemessen Der Bahnübergang am Bleichenberg in Biberist raubt manchen den Nerv. Wer Pech hat, muss an der Barriere über fünf Minuten warten. Handlungsbedarf sieht die Bahnbetreiberin trotzdem keinen. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 12.03.2023, 22.03 Uhr

Am Bahnübergang «Unterbiberist» werden unverhältnismässig lange Schliesszeiten beklagt. Hanspeter Bärtschi

Der Bahnübergang am Bleichenberg? Der Mann mit den Hündchen, der an diesem Morgen vor der geschlossenen Schranke wartet, hat dazu eine klare Meinung: «Das sind die mühsamsten Barrieren in der Region.» Viel zu lange blieben sie jeweils unten, sagt er. Aber vor allem könne er nicht verstehen, warum die Schranke schon so früh runtergehe. Viel zu viel Zeit verstreiche zwischen dem Schliessen der Barrieren und dem Eintreffen des Zugs.

Der Bahnübergang an der BLS-Linie von Solothurn nach Burgdorf stellt Autofahrer ebenso auf eine Geduldsprobe wie Fussgänger und Velolenker. Und auch die Behörden haben das Thema auf dem Radar: Bei der Gemeinde Biberist wundert man sich ebenfalls über die aus ihrer Sicht unverhältnismässig langen Schliesszeiten.

Bei einem Augenschein dieser Zeitung geht’s noch verhältnismässig flott. Von dem Moment, in dem die Barrieren den Boden berühren, bis zu jenem, in dem Regionalzug mit dem grün-blauen Anstrich vorbeibraust, dauert es handgestoppt 1 Minute und 32 Sekunden. Dann blinken die roten Lichter, und einige Augenblicke später heben sich die Barrieren wieder. Schliesszeit insgesamt: 1 Minute und 44 Sekunden

Aber so zügig fliesst der Verkehr am Bahnübergang «Unterbiberist» wahrlich nicht immer. Das belegen nicht nur Berichte von Augenzeugen, sondern nun auch offizielle Zahlen: Wer Pech hat, muss ziemlich lange warten. Bei Messungen des Bahnunternehmens BLS blieben die Barrieren einmal sogar 5 Minuten und 38 Sekunden unten. Dann heisst es warten, warten und nochmals warten.

Manchmal gibt es «ungünstige Konstellationen»

Wie lässt sich das erklären? Bei jedem durchfahrenden Zug senken sich die Barrieren beizeiten – so verlangen es die Sicherheitsvorschriften, aus guten Gründen. Bestenfalls dauert die Sperrzeit, wie es im Bähnlerjargon heisst, dann bloss 1 Minute und 12 Sekunden. Dies war die kürzeste Zeit, die bei den Messungen der BLS festgestellt wurde.

Deutlich länger dauert es bei «ungünstigen Konstellationen». Etwa dann, wenn ein langer respektive langsamer Güterzug durchfährt. Wenn es eine Zugkreuzung gibt. Oder wenn ein Gützerzug und ein Personenzug kurz nacheinander folgen – und die Barrieren dazwischen unten bleiben müssen, weil die «Sicherheitsmarge» für eine Öffnung zu kurz wäre.

Sind die Schranken hier «auffallend lange» vor dem Eintreffen des Zuges geschlossen? Hanspeter Bärtschi

Wie häufig es solche Konstellationen am Bleichenberg gibt, ist nicht bekannt. Die Anzahl der Überschreitungen sei stark abhängig von der jeweiligen Betriebslage und werde nicht systematisch erfasst, erklärt BLS-Sprecher Stefan Locher.

Durchschnittliche Sperrzeit im Normbereich

Bei einem Bahnübergang fallen die örtlichen Gegebenheiten stark ins Gewicht (siehe Kasten): Gemäss den einschlägigen Vorschriften muss an jedem Bahnübergang sichergestellt sein, dass dieser für den Strassenverkehr gesperrt ist, «bevor sich ein Zug näher als in Bremsweg-Entfernung zu ihm befindet». Aufgrund der Streckenführung und Topografie gelten die Bremswege in Biberist als eher lang.

Die BLS hat die Schliesszeiten des Bahnübergangs «Unterbiberist» auf Geheiss der Behörden ausgewertet. Die Messungen fanden – von der Öffentlichkeit unbemerkt – während einer ganzen Woche im vergangenen Jahr statt. Ihr Auslöser: Die Gemeinde Biberist kritisierte in einer Eingabe ans kantonalen Amt für Verkehr und Tiefbau die langen Schliesszeiten. «Auffallend lange» vor dem Eintreffen des Zuges seien hier die Schranken geschlossen, hiess es namentlich.

Freie Fahrt: Der Bahnübergang «Unterbiberist» ist geöffnet. Hanspeter Bärtschi

Das Fazit der Messungen fällt anders aus, als man es in Biberist erwartet hätte: Der Bahnübergang «Unterbiberist» entspricht laut BLS den Vorgaben. Man sehe keinen Handlungsbedarf, so Sprecher Locher. «Die ermittelten Werte geben keinen Hinweis auf ein aussergewöhnliches Muster.»

Zwar ist die Spannweite zwischen der minimalen (1 Minute und 12 Sekunden) und der maximalen Sperrzeit (5 Minuten und 38 Sekunden) sehr gross. Doch die mittlere Sperrzeit liegt den BLS-Messungen zufolge mit 1 Minute und 52 Sekunden im Normbereich.

Richtwert gilt nur für einzelne Fahrt

Tatsächlich heisst es in der Eisenbahnverordnung: «Die Sperrzeit der Schrankenanlagen muss möglichst kurz gehalten werden.» Für eine «einzelne Zugfahrt» sollte diese 2 Minuten und 30 Sekunden nicht überschreiten.

Das Wörtchen «einzelne» ist hier von entscheidender Bedeutung. Der Richtwert gilt demnach nicht für die Barrierenschliessung an sich: Fahren bei einer Schliessung mehrere Züge durch, betrachten die Behörden dies jeweils als separate Fahrt. Trotz allen Ärgers sind so minutenlange Schliesszeiten nicht zwingend zu beanstanden.

Das Schild im Gebüsch verrät es: Bald kommt ein Bahnübergang. Sven Altermatt

Die Kritik aus Biberist lautete schliesslich auch, dass die Schranke noch nicht mit dem neuen Sicherheitssystem ausgerüstet sei. Mit dieser werden die Standorte der Züge engmaschiger überwacht. Die BLS hält dazu jedoch fest: «Diese Aussage trifft nicht zu.» Bereits Ende 2021 habe man die neue Sicherungsanlage in Biberist in Betrieb genommen, seither sei auch der Bahnübergang «Unterbiberist» auf dem aktuellsten Stand der Technik.

Die Gemeinde Biberist will die Messresultate in Ruhe prüfen. Danach könne man über allfällige weitere Schritte entscheiden, erklärt auf Anfrage Nicolas Adam, Leiter Bau und Planung.

Schliesszeiten: Keine Barriere ist wie die andere Wie lange die Barrieren eines Bahnübergangs geschlossen bleiben müssen, lässt sich nicht pauschal sagen. An oberster Stelle steht die Sicherheit. Im Fokus steht dabei die sogenannte Warnzeit: Die Barriere muss sich früh genug senken, damit sich niemand mehr auf den Bahnübergang verirren kann. Einen Einfluss auf die Sperrzeit haben etwa die Maximalgeschwindigkeit und das Bremsvermögen der jeweiligen Züge, was wiederum von örtlichen Gegebenheiten abhängig ist. Ferner wird die Sperrzeit auch beeinflusst von der Entfernung zwischen den Schranken, der baulichen Gestaltung des Bahnübergangs oder dem Vorhandensein sogenannter Haltepunkte in der Umgebung. Jeder Bahnübergang ist also ein Sonderfall. Oder wie der Bundesrat 2019 in bestem Amtsjargon festgehalten hat: «Die berechnete Sperrzeit der Bahnübergänge ergibt sich aus der Summe diverser Zeitspannen, die unterschiedliche Abhängigkeiten haben und sich demnach von Bahnübergang zu Bahnübergang deutlich unterscheiden können.» (sva)