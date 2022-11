Hier gibt es Adventsfenster in Lebern und Wasseramt

Adventsfenster in den Dörfern Viele dürfen sich freuen: Drohender Strommangel kann den Adventszauber nicht verdrängen Vielerorts werden auch dieses Jahr beleuchtete Fenster die Herzen erwärmen und zum Spaziergang durch das Dorf laden. Hier finden Sie eine Übersicht, was in der Region geplant ist. Es zeigt sich: Adventszauber ist trotz Stromsparen möglich. Marlene Sedlacek Jetzt kommentieren 23.11.2022, 10.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

2018: Adventsfenster in Oberdorf. zvg

In zahlreichen Gemeinden ist es Tradition, mit Adventsfenstern vom 1. bis zum 24. Dezember etwas Licht und Wärme in die dunkle Jahreszeit zu bringen. Gleichzeitig soll dieser vorweihnachtliche Brauch die Möglichkeit zu Gesprächen unter Nachbarn und Bekannten bei einem Becher Tee oder Glühwein bieten und Plaudereien mit spontanen neuen Bekanntschaften ermöglichen.

Adventsfenster in Zuchwil. Hanspeter Bärtschi

In den letzten zwei Jahren setzte Corona der traditionellen Durchführung der Dorfrundgänge zu. Entweder wurden die Anlässe ganz abgesagt oder sie fanden ohne Umtrunk statt. Nun kommt mit der drohenden Stromknappheit eine neue Unbill auf die Veranstaltungen zu. Wird es dunkel bleiben in den Fenstern, in Hauseingängen und Vorgärten? Wir haben nachgefragt und festgestellt, dass die Adventsfenster in vielen Gemeinden trotzdem organisiert werden. Zum Teil in einer anderen Art oder etwas abgespeckt.

In den meisten Gemeinden gibt es keine Einschränkungen

Keine Einschränkungen gibt es in Derendingen, wo Marlies Coldebella gespannt ist auf viele schöne Motive. In Recherswil freut sich Madeleine Lüdi darauf, dass wieder jeden Tag im Dezember ein neues beleuchtetes Fenster geöffnet werden kann, inklusive Eröffnungsanlass, wenn dies gewünscht ist.

In Langendorf ist es der Familienverein Konfetti, der zum Schmücken und Beleuchten von Objekten aufruft. Der Stromverbrauch der Lichterketten sei vernachlässigbar, meint Claudia Wiesemann vom Familienverein.

2018: Adventsfenster in Rüttenen. zvg

Keine Vorgaben gibt auch das OK-Team in Feldbrunnen. Ebenso werden die Fenster im Unterfeld und im Birchi in Zuchwil glitzern, organisiert von der Interessengemeinschaft Unterfeld. Spannend ist der abendliche Dorfspaziergang durch Aeschi, wo in jedem Fenster ein Wort versteckt ist. Wer den Lösungsspruch herausfindet, kann an einer Verlosung teilnehmen.

Ganz ohne Lichterglanz kommt der Adventsweihnachtsweg in Oekingen aus. Verschiedene Stationen laden tagsüber zum Innehalten ein. Zusammen mit Kindern aus den umliegenden Gemeinden weitet das ökumenische Katechetinnenteam den Rundgang stets weiter aus.

Keine ständige Beleuchtung oder nur LED- und Solarlämpchen

Empfehlungen, Energie zu sparen, geben verschiedene Organisatorinnen und Organisatoren. In Oberdorf ruft Rainer Claus zur Verwendung von energiesparenden LED-Leuchtmitteln, Kerzen oder einfach nur Tagesdekorationen auf.

2018: Adventsfenster in Langendorf. zvg

In Kriegstetten unterstützt der Gemeinderat die Aktion als Kulturengagement der Gemeinde. Nach Rücksprache mit dem Gemeinderat haben die Organisatorinnen eine Kompromisslösung beschlossen: Die Fenster dürfen nur am Tag der Eröffnung beleuchtet werden. Dasselbe in Luterbach. In beiden Gemeinden sind deswegen bisher weder positive noch negative Rückmeldungen eingegangen, melden die Veranstalterinnen.

2017: Adventsfenster in Gerlafingen. zvg

Ein Adventsanlass etwas anderer Art findet man in Horriwil. Hier sind es nicht geschmückte Fenster, die die Adventszeit erleuchten, sondern der Sternenbaum. Der Frauenverein ruft Bewohnerinnen und Bewohner dazu auf, Sterne zu basteln. Am ersten Advent werden diese auf den Baum auf dem Dorfplatz gehängt.

Auf beleuchtete Sterne mit Batterien oder Strom soll verzichtet werden, ausgenommen Solarlichter. Damit der Sternenbaum trotzdem leuchtet, werden auf dem Rasenplatz um den Baum jeden Abend Kerzen in grossen Gläsern angezündet.

Auch in Günsberg und in Hubersdorf gibt es Adventsfenster, die zum Spaziergang durch das Dorf einladen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen