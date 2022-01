ARA Zuchwil reinigt zu viel Fremdwasser

Abwasserreinigung Zuchwil Zu viel sauberes Wasser in der Kläranlage – nun werden die Gemeinden zur Kasse gebeten Sauberes Wasser verteuert die Abwasserreinigung. Für einen Teil der 40 Gemeinden, die ihr Abwasser in Zuchwil reinigen lassen, könnten deshalb die Kosten steigen. Aktuell wird an einem neuen Verteilschlüssel gearbeitet. Urs Byland Jetzt kommentieren 12.01.2022, 11.00 Uhr

Markus Juchli ist Geschäftsführer des Zweckverbands Abwasserreinigung Solothurn-Emme. José R. Martinez

Wir reinigen sauberes Wasser. Das ist überspitzt formuliert, was in der Abwasserreinigungsanlage (ARA) in Zuchwil passiert. Eigentlich sollte dort das genutzte Wasser aus Haushaltungen, Gewerbe- und Industriebetrieben geklärt werden. Im Zufluss der Anlage liegt der Anteil dieser Abwasser aber gerade mal bei 25 Prozent.

Drei Viertel des zufliessenden Wassers ist Fremdwasser, also sauberes Wasser, das in die Abwasserleitungen eingedrungen ist oder eingeleitet wird. Dieser Anteil ist in Zuchwil traditionell hoch, wie das Regionaljournal Aargau-Solothurn in einem Bericht erwähnt hatte. Andernorts konnte der Anteil von Fremdwasser bis auf einen Drittel gedrückt werden.

Laut Markus Juchli, Direktor der Kebag und Geschäftsführer des Zweckverbands der Abwasserregion Solothurn-Emme (ZASE), stammt dieses saubere Wasser aus Grundwasserabsenkungen, um Keller trocken zu halten, von Laufwasserbrunnen, deren Abläufe in die Abwasserleitungen geleitet werden oder von defekten Abwasserleitungen. Für Juchli ist deshalb klar: «Das grösste Problem ist die letzte Meile. Die Hausanschlüsse werden kaum kontrolliert.»

Diese Gemeinden gehören zum Einzugsgebiet der ZASE. zvg

Das Einzugsgebiet des Zweckverbandes umfasst 40 Gemeinden aus den Kantonen Solothurn und Bern. «Der Wille bei den Gemeindebehörden ist vorhanden, hier eine Änderung herbeizuführen. Das Thema ist angekommen», sagt Juchli. Das ist nötig, weil es auch um die Kosten für die Abwasserreinigung geht. Diese werden auf die Gemeinden verteilt.

«Ideal wäre, wenn wir bei jeder Gemeinde den Fremdwasseranteil messen könnten, aber das ist viel zu teuer.»

Dennoch investiert der Verband in diese Richtung. Aufgebaut werden im Abwassernetz des Verbands Messstellen für Abwassermessungen. «Wir können unser Netz in fünf Regionen unterteilen. In jeder dieser Region erstellen wir mindestens eine Messstelle.»

Mit einer indirekten Methode wird der Fremdwasser-Anteil geschätzt

Damit kann man die Sünder, diejenigen Gemeinden, die viel Fremdwasser nach Zuchwil leiten, annäherungsweise aufspüren. Der Verband geht aber noch weiter. Im letzten Jahr wurden alle Gemeinden befragt, um herauszufinden, was bisher unternommen wurde, und was künftig unternommen wird, um Fremdwasser im Abwasser zu eliminieren.

Die Gemeinden erhielten daraufhin einen Deklarationsbogen. Angegeben werden müssen:

Zahlen über die Länge der gemeindeeigenen Abwasserleitungen und der privaten Anschlüsse sowie deren Zustand;

Investitions- und Unterhaltsquoten im Abwassernetz;

letzte Aktualisierung des Generellen Entwässerungsplans (GEP) in Bezug auf das Teilprojekt Fremdwasser;

weitere für die Zustandsbeurteilung notwendige Daten.

«Das ist eine indirekte Methode, um den Fremdwasseranteil einer Gemeinde abwägen zu können.» Auf Basis dieser Daten soll dann ein neuer Kostenverteiler berechnet werden.

«Einzelne Gemeinden werden mehr, andere weniger zahlen müssen»

Denn letztlich geht es um eine neue Verteilung der Kosten. «Wir wollen nicht mehr Geld einnehmen. Es werden dieselben Kosten wie bisher verteilt. Aber die provisorischen Zahlen zeigen schon eine Verschiebung der Kostenanteile auf.» Obwohl diese provisorischen Zahlen noch nicht veröffentlicht wurden, seien gewisse Zahlen schon durchgesickert.

Die Abwasserreinigungsanlage beim Emmenspitz (Archivbild). Hanspeter Baertschi

Nicht weiter erstaunlich. Die Gemeindevertreter wollen wissen, was auf ihre Gemeinde zukommt. Aber Juchli lässt sich nicht beirren: «Einzelne Gemeinden werden mehr, andere weniger zahlen müssen. Das ist aber auch der Wille der Gemeinden, dass die Kosten für die Abwasserreinigung stärker nach dem Verursacherprinzip verteilt werden.» Am Ende wird die Delegiertenversammlung des Zweckverbandes über den neuen Kostenverteiler abstimmen müssen.

Die Gemeinden hätten es aber in der eigenen Hand, ihren Fremdwasseranteil im Abwasser zu verringern und so eine Wasserverschwendung zu verhindern. Sie können die Hauseigentümer dazu animieren, die Abwasserleitungen zu kontrollieren. «Und», da ist sich Juchli sicher, «zum Schwerpunkt für die Gemeinden wird die Überarbeitung des GEP werden.»

Informationen: www.stop-fremdwasser.ch

