Covid-19-Gesetz: Polizei entfernt Banner der Gegner in Zuchwil

Abstimmungskampf Kantonspolizei entfernt in Zuchwil Plakat von Gegnern des Covid-19-Gesetzes Carlo Rüsics, SVP-Gemeinderat von Zuchwil und Mitglied der «Freunde der Verfassung», hat die Banner und Plakate aufgehängt. Er beklagt Vandalismus und Amtsmissbrauch.

Carlo Rüsics, SVP Gemeinderat und Mitglied der «Freunde der Verfassung» hängt das Banner erneut an der Stelle auf, wo es von der Polizei entfernt wurde. Urs Byland

In der Region hängen viele Plakate und Banner, die im Zusammenhang mit der Abstimmung über das Covid-19-Gesetz Ende November für ein Nein werben. Mitverantwortlich dafür ist Zuchwils SVP-Gemeinderat Carlo Rüsics, der als Mitglied der «Freunde der Verfassung» Plakate und Banner platzierte.

Aber mehrere Affichen und Banner wurden abgehängt oder abgerissen. Rüsics beklagt nach einer Kontrolle der diversen Standorte Vandalismus in Luterbach (2 Standorte), Derendingen (2) und Biberist (2). An weiteren 10 Standorten wurden insgesamt 12 Banner oder Plakate gänzlich entfernt.



Rüsics ist konsterniert. Er sei beileibe kein Neuling beim Aufhängen von Bannern und Plakaten. «Ich habe das seinerzeit schon für die CVP gemacht und seit meiner Rückkehr aus Amerika für die SVP.» Er plakatiere seit über zwanzig Jahren und sei in diesem Geschäft ein Routinier. Er ist überzeugt:

«Keines der angebrachten politischen Banner und Plakate verstösst gegen irgendwelche gesetzlosen Verordnungen der politischen Meinungsäusserung im öffentlichen Raum.»



In Zuchwil sind die «Täter» bekannt. Hier hat die Kantonspolizei die Banner am Zaun des Staatswerkhofes abgehängt sowie an einem Zaun auf der gegenüberliegenden Strassenseite, rund 200 Meter Luftlinie Richtung Solothurn davon entfernt.



Ein Banner wurde gleich mehrfach abgehängt



Beim Staatswerkhof wurde es zuerst von Mitarbeitenden des dort stationierten Kreisbauamtes demontiert. Nach mehrmaliger Intervention erhielt Carlo Rüsics von Kantonsingenieur Peter Heiniger die Erlaubnis, das Plakat dort wieder aufzuhängen mit dem Hinweis, künftig zuerst das Einverständnis des Kreisbauamtes einzuholen.

«Noch nie wurden dort Plakate von Kantonsangestellten entfernt, das ist ein öffentlicher Zaun, dort wurde auch noch nie eine Bewilligung eingeholt», sagt Rüsics. Aber das Werbebanner hing nicht lange. Es wurde kurz darauf, wie erwähnt, entfernt – diesmal von der Kantonspolizei.



Carlo Rüsics im Videointerview:

Die Kantonspolizei begründet die Entfernung der Banner mit der «Verordnung über Abstimmungs- und Wahlplakate» und beruft sich auf die Absätze f und h in Paragraf 5. Die Regeln beim Aufstellen von Wahl- und Abstimmungsplakaten sind offener gestaltet als die Regeln für das Aufstellen von permanenten Werbeplakaten und Bannern. Das Aufstellen von Abstimmungs- und Wahlplakaten ist beispielsweise bewilligungsfrei.

Neben anderen formalen Bedingungen müssen Abstimmungs- und Wahlplakate einzig die Anforderungen an die Verkehrssicherheit gemäss dem Strassenverkehrsgesetz erfüllen. Verboten sind dabei unter anderem Plakate auf und im Bereich von Autobahnen (Paragraf 5, Absatz f) und Plakate, die wegen ihrer offensichtlichen Auffälligkeit (Grösse und Farbe) zu stark vom Verkehrsgeschehen ablenken (Paragraf 5, Absatz h).

Was bisher galt, gilt auf einmal nicht mehr



Da die Plakate in diesem Fall nicht von den Autobahnbenutzern gesehen werden können und an beiden Standorten Abstimmungs- und Wahlwerbung bisher geduldet wurden – so wurden dort auch schon Plakate für Regierungsratswahlen angebracht –, wirft die Anwendung von Absatz f doch Fragen auf.

Zum Absatz h schreibt die Kantonspolizei: «Gestützt auf die gesetzlichen Bestimmungen ist es offensichtlich, dass ein Plakat in der Grösse und Gestaltung an dieser Stelle vor allem gemäss § 5 Bst. f und h, teilweise Bst. i der Verordnung über Abstimmungs- und Wahlplakate nicht aufgehängt werden darf. Im Zuge dieser Diskussion zu diesem Banner wurde der Perimeter der Autobahneinfahrten beurteilt und die nötigen Massnahmen getroffen.» In der Beilage sendet die Polizei ein Foto des Banners mit den Grössenangabe 3,4 mal 1,6 Meter.

Weiter erklärt die Kantonspolizei: «Wir handeln unabhängig vom jeweiligen Inhalt, die rechtlichen Bestimmungen gelten für alle Personen in gleichem Masse. Die Bestimmungen dienen der Verkehrssicherheit.

Die Beurteilung erfolgt selbstständig durch die Fachverantwortlichen Verkehr, es gehört zu ihrem Aufgabenbereich und so war es auch im vorliegenden Fall.»

SVP-Gemeinderat riskiert eine Strafanzeige



Der Ärger ist bei Carlo Rüsics gross. «Es ist äusserst suspekt, dass ausgerechnet jetzt, im Vorfeld der Abstimmung, die Sicherheit an der Autobahnein- und -ausfahrt der A5 in Zuchwil prioritär Achtung finden soll», erklärt Rüsics.

Am vergangenen Freitag machte Familienvater Rüsics einen für ihn möglicherweise folgenschweren Gang. Er holte seine Banner beim Polizeiposten wieder ab und montierte diese erneut an den beiden Standorten in Zuchwil. Was für ihn ein Akt des zivilen Ungehorsams sei, ist für die Polizei möglicherweise eine Straftat? Er riskiere damit eine Strafanzeige, die ihm bereits angedroht worden sei. Unglücklich deswegen scheint er nicht.