Oberdorf: Neubau Reservoir Webernhüsli

Abstimmung Oberdörfer Stimmbevölkerung sagt Ja zum Reservoir-Neubau für 1,65 Millionen Franken Das alte Reservoir Webernhüsli, das 1968 gebaut wurde, soll ersetzt werden. Eine Sanierung wäre zu kompliziert geworden.

Das heutige Reservoir Webernhüsli. Hanspeter Bärtschi

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Oberdorf sagen deutlich Ja zum Neubau Reservoir Webernhüsli und dem Bruttokredit von 1,65 Millionen Franken. Von den 1365 Stimmberechtigten gingen 705 an die Urne, das entspricht einer Stimmbeteiligung von 51,65 Prozent. 645 Stimmende sagten Ja zur Vorlage, 47 nein. Dazu kamen 12 Leerstimmen und ein ungültiger Stimmzettel.

Gemeindepräsident Marc Spirig meint auf Anfrage:

«Das ist ein schönes Resultat. Wasser und auch die Wasserqualität wird immer wichtiger.»

Das Projekt war laut Spirig im Dorf nicht umstritten, schon beim Eintreten auf die Vorlage gab es an der Gemeindeversammlung eine deutlich Mehrheit. «Die Stimmbevölkerung weiss, dass der Neubau nötig ist. Er ist auch finanziell verkraftbar für uns.»

Nach über 50 Jahren nicht mehr im besten Zustand

Das heutige Reservoir Webernhüsli wurde im Jahr 1968 gebaut. Es ist altersbedingt nicht mehr in einem technisch und hygienisch einwandfreien Zustand. Ausserdem müssen die Lösch- und Brauchwasserreserven erhöht werden. Die Analyse einer Spezialfirma zeigte auf, dass der Neubau einer Sanierung vorzuziehen ist.

Dies unter anderem auch, weil der Bauablauf mit einem Provisorium herausfordernd und die Kostenschätzung schwierig wäre. Der Gemeinderat Oberdorf konnte dieser Überlegung folgen und setzte eine nichtständige Kommission ein, die gemeinsam mit einem Planerbüro ein Projekt erarbeitet hat.

Neu 500 Kubikmeter Fassungsvermögen

Das neue Reservoir wird in unmittelbarer Nähe des bestehenden Reservoirs, mit einer Höhenangleichung an das Reservoir Steinweg in Lommiswil gebaut. Das neue Reservoir wird mit entsprechenden Terrainanpassungen in das Gelände eingebettet. Die beiden Kammern mit je 250 Kubikmeter Füllvermögen sind von Erde überdeckt. Wo nötig wird die Böschung mit Jurakalksteinen gesichert.

Wassergebühren werden nicht erhöht

Mit dem Neubau könne der Brandschutz und die Versorgungssicherheit gewährleistet werden. Nach Inbetriebnahme des Neubaus seien die beiden Reservoire Leewald und Webernhüsli auf dem neuesten Stand. Eine Erhöhung der Wassergebühren (aktuell 2.80 Franken) sei mittelfristig kein Thema, ist in der Abstimmungsbroschüre zu lesen.

Der Neubau sei im Finanzplan berücksichtigt. Die Spezialfinanzierung weise zudem ein Eigenkapital von rund 568'000 Franken aus, welches die Aufwandüberschüsse in den Folgejahren auffangen könne.

Die Arbeiten sollen bereits im April gestartet werden und dauern rund 12 Monate. Das heutige Reservoir wird voraussichtlich im Herbst 2023 rückgebaut. Es bleibt so lange am Netz, bis der Neubau fertiggestellt ist und in Betrieb genommen werden kann.

