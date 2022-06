Vertiefte Zusammenarbeit von Halten, Oekingen und Kriegstetten

Absichtserklärung HOeK-Gemeinden wollen verstärkt zusammenarbeiten und Fusionsabklärungen in Auftrag geben Die Gemeinden Halten, Oekingen und Kriegstetten wollen künftig noch enger zusammenarbeiten. Eine Studie hat dringenden Handlungsbedarf in den Bereichen Bildung, Gemeindeverwaltung und bei den Technischen Betrieben festgestellt. Mittelfristig dürfte es zu einer Fusion der drei Gemeinden kommen. Rahel Meier Jetzt kommentieren 02.06.2022, 14.37 Uhr

Infoabend für die Bevölkerung zur vertieften Zusammenarbeit der drei Gemeinden. José R. Martinez

Schon länger arbeiten die Gemeinden Halten, Oekingen und Kriegstetten – die sich selbst kurz HOeK nennen – zusammen. Die Gemeinden haben eine gemeinsame Feuerwehr und betreiben die Schule in einem Zweckverband. Mit einer Machbarkeitsstudie wurde ermittelt, inwiefern die Zusammenarbeit noch weiter vertieft werden kann. Die Resultate der Studie wurde der Bevölkerung an einem Informationsabend präsentiert.

Simon Wiedmer (Gemeindepräsident Kriegstetten) durfte rund 180 Interessierte aus den drei Gemeinden begrüssen. Er erklärte: «Uns geht es heute Abend auch darum, die Stimmung der Bevölkerung zu spüren und Fragen zu beantworten.»

Mit der Studie seien Grundlagen geschaffen worden, die den weiteren gemeinsamen Weg der drei Gemeinden aufzeigen. Und er meinte weiter:

«Das Einvernehmen unter den drei Gemeinderäten ist hervorragend.»

Die drei Gemeinderäte hätten als Folge der Resultate der Studie eine gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnet. Dies sei ein Bekenntnis, dass man mit den Resultaten der Studie einverstanden sei und den vorgeschlagenen Weg gemeinsam gehen möchte.

Externer Berater präsentiert die Ergebnisse der Studie

Die Resultate der Studie wurden der Bevölkerung durch den externen Studien-Verfasser Thomas Blum präsentiert. Sein Fazit war kurz und bündig:

«Die Machbarkeitsstudie zeigt ein klares Handlungspotenzial auf.»

Thomas Blum ist mit seiner Pumag AG spezialisiert auf Machbarkeitsstudien und Gemeindefusionen. José R. Martinez

Dringender Handlungsbedarf wurde bei der Schulraumplanung, im Gemeindeverwaltungsbereich sowie bei den Technischen Betrieben festgestellt. Blum ging deshalb auch detailliert auf diese drei Bereiche ein.

Einigermassen unbestritten dürfte die Verwaltungsorganisation sein. Dort geht es einerseits darum, dass die EDV-Lösungen der drei Gemeinden künftig kompatibel sein sollten. Defizite gibt es heute auch im personellen Bereich, weil in keiner der drei Verwaltungen die Stellvertretung der einzelnen Funktionen gewährleistet ist. Zudem stünden in den nächsten Jahren mehrere Pensionierungen an.

Ähnlich präsentiere sich die Situation im Bereich der Bauverwaltungen und bei den Hauswarten, Werkhofmitarbeitern und Brunnenmeister.

Rund um die Schule wird sehr emotional diskutiert

Schwieriger ist laut Blum die Schulraumdiskussion, die heute sehr emotional geführt werde. In allen drei Gemeinden müssten die heutigen Schulräume erneuert und erweitert werden. Man führe zwar eine gemeinsame Schule, die Räumlichkeiten seien aber weiterhin im Besitz der Gemeinde. Für Blum ist klar: «Es braucht einen Grundsatzentscheid zur strukturellen Neuorganisation der Kreisschule im Infrastrukturbereich.»

Danach könne der Grundsatzentscheid zur gemeinsamen Schulraumerweiterung und zu einer Mehrfachturnhalle gefällt werden. Werde gemeinsam investiert, dann würden sich auch die finanziellen Belastungen für jede der Gemeinden reduzieren, gab Blum zu bedenken. Und meinte weiter:

«Die Kreisschule ist ein Schlüsselprojekt für den Erfolg der vertieften Zusammenarbeit zwischen den drei Gemeinden.»

Zum Abschluss präsentierte Thomas Blum einen Zeitplan mit Meilensteinen, den er zur Umsetzung empfehlen würde. Sofort angegangen werden sollten die Bereiche Verwaltung, Schulraumplanung und technische Betriebe. Im kommenden Jahr sollten die Fusionsabklärungen aufgegleist werden, sodass 2024 über eine allfällige Fusion abgestimmt und diese 2025/26 umgesetzt werden könnte.

Mehrheitlich positive Stimmen zu einer Fusion

Der ehemalige Haltner Gemeindepräsident Eduard Gerber meldete sich als erster nach der Eröffnung der Fragerunde. Er habe gut zugehört und sei der Meinung, dass es wenig Sinn mache, jetzt verschiedene Zusammenarbeitsverträge abzuschliessen. Vielmehr müsse die Fusion schnellstmöglich angegangen werden. Er wurde unterstützt von Mike Schnyder, der sich ebenfalls fragt, ob Zwischenschritte noch Sinn machen.

Beat Gattlen (Gemeindepräsident Halten) gab zur Antwort, dass der künftige gemeinsame Weg das Wichtige sei. Ob man früher oder später fusioniere spiele keine grosse Rolle Und Etienne Gasche (Gemeindepräsident Oekingen) gab zu bedenken, dass die Gemeinderäte der drei Gemeinden alle im Milizsystem arbeiten würden und massvolle Schritte deshalb einfacher zu bewältigen seien.

Auch Rita Cammisar meldete sich zu Wort. Sie fand den Weg, der eingeschlagen werden soll, vernünftig, da noch nicht alle Einwohnerinnen und Einwohner bereit seien für eine Fusion. Wenn die vertiefte Zusammenarbeit gut funktioniere, dann sei eine allfällige Fusion später viel weniger umstritten.

Die Absichtserklärung

Die Absichtserklärung der drei Gemeinderäte ist ein klares Bekenntnis, dass die drei Gemeinden alles daransetzen, die gemeinsam definierten Zielsetzungen für die Zusammenarbeit im HOeK-Gebiet zielführend und erfolgversprechend zu führen.

In der Erklärung nachzulesen ist, dass die drei Gemeinderäte sich mit den Resultaten der Machbarkeitsstudie einverstanden erklären und den Massnahmen inhaltlich, konzeptionell und terminlich zustimmen können. Die Absichtserklärung soll zu einem Richtungsentscheid für die laufende Legislatur werden und den drei Gemeinderäten helfen, die Stossrichtung der künftigen Entwicklungen festzulegen.

In der Absichtserklärung der drei Gemeinden werden die Handlungsfelder, die in einer ersten Phase gemeinsam angegangen werden sollen, definiert:

Die wichtigsten Handlungsfelder Schulraumerweiterungsprojekt HOeK inklusive Neubau Turnhalle

Gemeinsame lT-Strukturen für die Gemeinde-Software-Lösung

Die Bildung eines Technischen Betriebes HOeK (Werkhof, Hauswarte)

Die Ausgestaltung von gemeinsamen Verwaltungsfachbereichen (Gemeindeschreiberei, Finanzverwaltung, Bauverwaltung) bzw. einer finalen gemeinsamen Gemeindeverwaltung HOeK auf der Basis eines Vertragsmodells

Bei der Revision von Reglementen ist jeweils eine Harmonisierung anzustreben

Bei neuen kommunalen Leistungsfeldern ist zwingend eine gemeindeübergreifende Organisation einzusetzen

Fusion soll geprüft werden

In den drei Gemeinden wurde das Wort «Fusion» bisher tunlichst vermieden. Die Rede war immer von «Kooperation» und «Zusammenarbeit». In der Absichtserklärung ist nun aber nachzulesen, dass eine Fusion nicht mehr ausgeschlossen wird, sondern mittelfristig eine echte Option darstelle, die geprüft und realisiert werden soll. Uneinig sind sich die Gemeinden zurzeit offenbar noch über den Zeitpunkt.

Unabhängig davon sollen Abklärungen zum Thema Fusion in Auftrag gegeben werden. Eine vorgezogene Fusion von zwei Gemeinden wird dabei nicht ausgeschlossen. Betont wird zudem, dass die Fusionsabklärungen den Prozess zu den Zusammenarbeitsfeldern nicht tangieren, sondern unabhängig geführt werden sollen.

