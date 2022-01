Wehmut und feuchte Augen am Abschiedskonzert in Rüttenen

Abschiedskonzert Spielgemeinschaft Rüttenen/Günsberg: Ein Abschied mit Wehmut und feuchten Augen Das letzte Konzert der Musikgesellschaften Günsberg und Rüttenen fand im Kirchenzentrum Rüttenen ein grosses Publikum. Die Stimmung war wehmütig. Hans Blaser Jetzt kommentieren 23.01.2022, 16.36 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der letzte Auftritt: Die Spielgemeinschaft Rüttenen/Günsberg im Kirchenzentrum Rüttenen. Hans Blaser

Endlich konnte die 2012 fast aus der Not entstandene Spielgemeinschaft Rüttenen/Günsberg ihr Publikum zum letzten mehrfach verschobenen Abschlusskonzert einladen. Das Kirchenzentrum Rüttenen war bis zur Corona-Limite besetzt. Und schon von Beginn an war die besondere Stimmung spürbar. Kein Wunder, dass Toni Zaugg schon bei der Begrüssung beinahe die Stimme versagte.

Beendet mit diesem Konzert wurde nicht bloss das gemeinsam Spiel. Es war das allerletzte Konzert beider Musikgesellschaften. Das hatten sie bei ihrer Auflösung beschlossen.

Sieben Gründungsmitglieder

Ob die sieben jungen Männer damals in Günsberg schon ein Instrument spielten und ob sie gelegentlich auch gemeinsam spielten weiss man nicht. Es lässt sich aber belegen, dass sie auf Initiative des Gemeindepräsidenten 1885 die Musikgesellschaft Günsberg gründeten. Als diese 1900 ihre erste Uniform beschaffte bestand sie aus 19 Musikanten. Die Entwicklung hielt auch an. Das belegen die Festbesuche von je sechs Kantonalen und Eidgenössischen. Als Spielgemeinschaft mit Rüttenen beteiligten sie sich auch 2014 in Kriegstetten am bisher letzten Kantonalen.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts sprach man auch in Rüttenen schon mehrere Jahre über einen Musikverein. Im November 1908 ging es dann plötzlich schnell. Das Gründungsdokument der Musikgesellschaft Rüttenen zeigt elf Unterschriften. An Musikfesten war man dann aber weniger interessiert als bei der MG Günsberg. Immerhin an den zwei Kantonalen von 1934 und 1960 und dem Eidgenössischen von 1981 war auch die MG Rüttenen dabei.

Zurück zur Gegenwart: Schon der Konzertauftakt mit «Summon the Music» von Mario Bürki belegte, was die Dirigentin Anja Krebs-Grossenbacher am Ende erfreut bestätigte. Die Musikantinnen und Musikkanten hatten sich trotz Corona-Handicap eingehend vorbereitet. Man wollte ein Konzert bieten, das in angenehmer Erinnerung bleiben soll. Die Freude am Musizieren war irgendwie trotz allem spürbar.

Sabrina Kammer auf dem Cornet und Stephan Flury auf dem Euphonium spielten den den allerletzten Solovortrag in der Geschichte der beiden Musikvereine. Hans Blaser

Die wehmütige Stimmung konnte mit dem von Mario Bürki arrangierten Peter Reber Lied «I wünsche dir» wiedergegeben werden. Dazu steuerten Sabrina Kammer auf dem Cornet und Stephan Flury auf dem Euphonium den allerletzten Solovortrag in der Geschichte der beiden Musikvereine bei.

Rührende Dankesworte

Bei den verschiedenen Dankesvoten vor dem letzten Programmteil waren verschiedentlich Tränen zu sehen und gelegentlich versagte die Stimme. Dann kam der Moment – mit Christoph Walters «Celtic Crest» endete das Programm. Nach langem Applaus und weiteren Dankesreden verabschiedete sich die Spielgemeinschaft RüGü mit der Zugabe endgültig.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen