Abschied Sozusagen ein Berufs-Hüniker – schon Jürg Schiblers Vater war Gemeindepräsident Jürg Schibler gibt das Gemeindepräsidium Ende Monat ab. Während seiner Amtszeit ist das Dorf stark gewachsen. Rahel Meier 27.08.2021, 05.00 Uhr

Jürg Schibler (links) übergibt das Gemeindepräsidium an Thomas Frey. Hanspeter Bärtschi

«Meine Schriften waren immer hier in Hüniken.» Jürg Schibler hat zwar kein Hüniker Bürgerrecht, ist aber in der Kleingemeinde aufgewachsen und hat im Jahr 2000 ein Einfamilienhaus im Weieracker gebaut. Sein Vater war bereits Gemeindepräsident und so verwundert es nicht, dass auch Jürg Schibler irgendwann im Gemeinderat landete und vier Jahre später dann das Gemeindepräsidium übernahm.

Vom 100. zum 150. Einwohner in vier Jahren

Das war 2009. Seither hat sich die Gemeinde verändert. Sichtbar ist das vor allem in der Zahl der Einwohner. Die hat sich seither nämlich praktisch verdoppelt. Im Jahr 2016 konnte man den 100. Einwohner feiern. Heute, mit etwas mehr als 150 Personen ist das Dorf allerdings immer noch überschaubar.

«Ich kenne aber heute nicht mehr jeden Einwohner»,

gibt Schibler zu. Als Gemeindepräsident gratuliert er traditionellerweise den Einwohnern über 70. Zum ersten Mal läutete er dieses Jahr in einem der beiden neuen Mehrfamilienhäuser an einer Tür und wusste nicht genau, wer öffnet. «Immerhin kannte die Dame den Namen des Gemeindepräsidenten», so Schibler.

Schibler spricht 2014 an der 750-Jahr-Feier der Gemeinde Hüniken.

Bauland eingezont

Hüniken ist eine der Gemeinden, die die letzte gültige Ortsplanung noch vor der Abstimmung des neuen Raumplanungsgesetzes abgeschlossen hat. Deshalb konnte damals noch Bauland eingezont werden. Die Bauplätze haben nicht nur Heimwehhüniker angezogen, sondern vor allem neue Einwohnerinnen und Einwohner, die bewusst aufs Land und in eine kleine Gemeinde ziehen wollten. Mehrfamilienhäuser gibt es in der Gemeinde erst seit vier Jahren.

Hohe Beteiligung an der Gemeindeversammlung

Jürg Schibler wurde oft beneidet, weil an den Gemeindeversammlungen in Hüniken eine Beteiligung von 30 bis 40 Prozent der Stimmberechtigten keine Seltenheit ist. «Das war schon immer so», meint er. Der zweite Teil nach der Versammlung sei dabei ebenso wichtig wie die Versammlung selber. Speziell ist auch – in Hüniken aber normal – dass sich viele Einwohnerinnen und Einwohner entschuldigen, wenn sie nicht an der Gemeindeversammlung teilnehmen können.

In den letzten Jahren hat man eine Grillstelle gebaut und führt jährlich ein Grillfest für die ganze Bevölkerung durch. «So lernt man auch die Neuzuzüger kennen.»

Wege innerhalb der Gemeinde sind kurz

«Wir arbeiten im Gemeinderat sehr zielgerichtet. Die Entscheidungswege sind kurz und unsere Sitzungen sind es meistens auch. Wenn etwas Spezielles ansteht, können wir uns auch ausserhalb des Sitzungsplanes einfach kurz treffen und entscheiden», erklärt Schibler die Vorteile des dreiköpfigen Gemeinderates.

Das funktioniere aber nur, solange es menschlich im Gemeinderat ebenfalls funktioniere.

«Das war zum Glück während meiner Amtszeit immer der Fall. Dazu beigetragen hat wahrscheinlich auch die Tatsache, dass es in Hüniken keine Ortsparteien gibt, und alle im Gemeinderat parteilos sind. Der Hüniker Friedensrichter hatte übrigens während seiner Amtszeit von 24 Jahren keinen einzigen Streit zu schlichten.»

Es gab durchaus Situationen, in denen Jürg Schibler belächelt wurde, wenn er erklärte, er sei Gemeindepräsident in Hüniken. «Mich hat das nie gross gestört», meint er dazu. Und beispielsweise in der Wasserämter Gemeindepräsidienkonferenz sei die Stimme Hünikens gleich viel wert, wie diejenige aus den grossen Gemeinden wie Zuchwil oder Biberist.

«Ob kleine oder grosse Gemeinde. Je länger ich im Amt war, desto mehr habe ich gemerkt, dass wir alle dieselben Probleme und dieselben Fragen haben.»

Hüniken sei nur deshalb anders, weil der Gemeindepräsident Ansprechperson für alle Probleme und Problemchen sei, weil man ja keine Verwaltung habe. Die Schule besuchen die Hüniker Kinder übrigens seit jeher in Etziken und auch die Ent­sorgungsstelle betreibt Hüniken gemeinsam mit der Nachbar­gemeinde.

Professionalisierung ist überall spürbar

In den zwölf Jahren in denen Jürg Schibler Gemeindepräsident in Hüniken ist, wurden viele Bereiche professionalisiert. Knapp zehn Prozent des Gemeindebudgets seien heute noch frei verfügbar. Am meisten spürte die Gemeinde das in den Bereichen Bildung und Sozialwesen. «Wir hatten kaum je einen Sozialfall, und plötzlich mussten wir – nach der Gründung der Sozialregion – für uns ungewohnt hohe Beiträge nach einem neu definierten Verteilschlüssel bezahlen.»

Schibler arbeitet in einem 100-Prozent-Pensum als Leiter der Sportfachstelle des Kantons Solothurn. «Diese Arbeit ist anspruchsvoll und zeitintensiv, ich habe oft abends Sitzungen oder Repräsentationspflichten.» Er hat sich deshalb als Gemeindepräsident eher weniger in den diversen Gremien wie etwas der Repla (Regionalplanungsgruppe) oder dem VSEG (Verband Solothurner Einwohnergemeinden) eingebracht.

«Dank meiner Arbeit habe ich trotzdem ein sehr gutes Netzwerk und auch einen guten Draht zu allen Departementen im Kanton und den Regierungsräten.»

Der Zeitpunkt ist genau richtig

«Jetzt als Gemeindepräsident aufzuhören, ist genau richtig», erklärt Schibler. «Ich habe zwar eine gewisse Wehmut, aber ich führe das Amt immer noch gerne, und das bleibt bis zum letzten Tag so. Zudem weiss ich, dass es dank meines Nachfolgers weitergehen wird.»

Eine Pendenz übergibt er an Thomas Frey: Die Liegenschaft an der Hauptstrasse 8 soll dereinst zum Gemeindehaus werden. Vor zwei Jahren wurde dem Kauf der Liegenschaft zugestimmt.

«Es hat mich immer gestört, dass wir unabhängig ­bleiben möchten, aber unsere Gemeindeversammlungen in Etziken abhalten müssen, weil das einzige Restaurant im Dorf geschlossen wurde, und wir keinen Saal mehr haben»,

erklärt er. Zudem liege das Haus direkt neben der Kapelle. Bei einem Umbau könnten Synergien entstehen, dann nämlich, wenn die Infrastruktur (Saal, Küche, sanitäre Anlagen, Parkplätze) auch den Besuchern der Kapelle zur Verfügung steht. So würden sicher auch wieder mehr Hochzeiten in der Kapelle stattfinden, wenn gleich nebenan der Apéro organisiert werden könnte. «So könnte zudem ein Dorfzentrum entstehen.»