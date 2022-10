Die spektakuläre Seilbrücke am Balmberg ist bald fertig

Ab November Neue Attraktion am Balmberg: Bald können Wanderer über eine spektakuläre Seilbrücke zum Hofbergli laufen Noch fehlen die seitlichen Sicherungen im Geländer und die Spannseile, die ein allzu heftiges Schaukeln verhindern sollen. Doch Anfang November soll die rund 50 Meter lange Seilbrücke auf dem Balmberg begehbar sein. Rahel Meier Jetzt kommentieren 01.10.2022, 05.00 Uhr

An der Seilbrücke auf dem Balmberg wird weiter gebaut. Die Brücke ist eingespannt. José R. Martinez

Das Wetter war garstig in der letzten Woche. Der Balmberg oft in Nebelschwaden gehüllt. Es war nass und die Wanderwege und Böden auf den Jurahöhen sind vollgesogen mit Wasser. Trotzdem wurde mit Hochdruck an der Seilbrücke im «Gschliff» gearbeitet. Mit der Brücke wird das Hofbergli wieder vom Balmberg aus auf direktem Weg erreichbar sein.

Die Seilbrücke ist zwischen den Pfeilern eingespannt, die auf die beiden Widerlager an den Enden der Brücke aufbetoniert wurden. José R. Martinez

Die rund 50 Meter lange Seilbrücke hängt bereits an ihren vier Tragseilen aus Edelstahl zwischen den grossen Pfeilern. Diese wurden schon im August auf die Widerlager, die 10 Meter tief im Fels verankert sind, aufbetoniert. Die rutschfesten Bodenplatten aus Kunststoff sind ebenfalls bereits montiert und fest verschraubt. Noch fehlt aber das Maschendrahtnetz im Geländer.

Die grösste Herausforderung: Das Gelände vor Ort

Damits nicht allzu heftig schaukelt, wird die Seilbrücke zusätzlich mit Stahlseilen im Gelände abgespannt. José R. Martinez

Ausserdem soll die Brücke noch abgespannt werden. Das heisst, dass Stahlseile in Betonfundamenten, die im steilen Hang stehen, verankert werden und so verhindert wird, dass die Brücke beim Überqueren oder bei Wind allzu stark schaukeln wird.

Die Arbeiten an der Seilbrücke werden in zwei Etappen ausgeführt. Von Juli bis August war eine Spezialfirma aus der Innerschweiz vor Ort, die sich um alle Arbeiten am Fels und im Gelände kümmerte. In der zweiten Etappe geht es nun um die eigentliche Brücke, die Stahlseilkonstruktion, die ebenfalls durch eine Spezialfirma, aber aus dem Emmental, montiert wird.

Das Terrain ist steil. José R. Martinez

Die grösste Herausforderung für den Brückenbau war dabei der Ort selbst, wie Projektleiter Stephan Margreth vom kantonalen Amt für Umwelt erklärt. Im «Gschliff», das zwischen Balm bei Günsberg und Günsberg liegt, gibt es immer wieder Steinschlag, weil tiefe Risse den Fels durchziehen. Das Gelände ist zudem sehr steil.

Nationale Wanderroute Wegen Steinschlag Seit fünf Jahren ist der Wanderweg, der vom Balmberg zum Stierenberg und von dort aus weiter zum Hofbergli führt, gesperrt. Beim sogenannten «Gschliff» kommt es immer wieder zu Steinschlägen, weil tiefe Risse das Gestein durchziehen. Mit der Seilbrücke kann das gefährliche Wegstück, das auch Teil eines nationalen Wanderweges ist, ab Anfang umgangen werden. Mit der Inbetriebnahme der Seilbrücke wird der Weg unterhalb der brüchigen Felsen gesperrt.

Kredit dürfte eingehalten werden

Für den Bau der Seilbrücke hat der Kantonsrat einen Projektkredit von 680'000 Franken gesprochen. Laut Margreth dürfte dieser eingehalten werden. Die Brücke ist so konstruiert, dass sie praktisch wartungsfrei ist und deshalb kaum Folgekosten zu tragen sind. Zudem meint Margreth:

«Die Brücke wird sicher mindestens 50 Jahre halten.»

Noch fehlt der Maschendrahtzaun am Geländer der Brücke. José R. Martinez

Die Arbeiten an der Brücke konnten erst mit einem Jahr Verspätung begonnen werden, weil die erteilte Baubewilligung bis vor Bundesgericht angefochten wurde.

Bis Anfang November ist die Brücke noch gesperrt

Die Seilbrücke wird erst Anfang November offiziell an die Bevölkerung übergeben. Bis dann ist sie gesperrt und soweit gesichert, dass sie auch nicht einfach so von Neugierigen betreten werden kann.

Stephan Margreth appelliert deshalb an die Vernunft aller Berggängerinnen und Berggänger:

«Die Brücke sieht zwar passierbar aus. Das ist sie aber nicht, weil sie noch nicht gesichert ist.»

Nach der Inbetriebnahme wird ein Fahrverbot signalisiert. Velofahrerinnen und Velofahrer müssen ihr Gefährt über die Brücke schieben, weil die Brücke mit 90 Zentimetern relativ schmal und das Geländer nur 120 Zentimeter hoch ist. Es gibt zudem keinen Winterdienst.

Suvakonform gesichert und mit Begleitung eines Arbeiters vor Ort durfte unser Fotograf die Seilbrücke für ein Video passieren. José R. Martinez

