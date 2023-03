Familie Antener lebt auf dem Aareinseli

Selzach/Lüsslingen-Nennigkofen Das Solothurner Aareinseli war lange in den Schlagzeilen und wurde zum Spielball der Behörden – so leben Anteners heute auf ihrem Bijou Jahrelang waren das Aareinseli und die Familie Antener in aller Munde. Dann wurde um den Ort gesellschaftlicher Anlässe gestritten. Heute blicken Vreni und Simon Antener zurück auf diese bewegte Zeit. Urs Byland Jetzt kommentieren 09.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Freude über den Besuch auf dem Aareinseli ist bei Vreni und Simon Antener gross. Urs Byland

Vor über fünf Jahren, im Sommer 2017, stoppte das Solothurner Verwaltungsgericht die Um- und Ausbaupläne der Familie Antener auf dem Aareinseli. Das Familienprojekt mit dem Ziel, der Tochter mit einem Gastroangebot und einem der Söhne mit einer Obstbaumplantage ein Auskommen zu sichern, war gescheitert. Das Urteil beendete den Kampf der Familie gegen Reglemente und Paragrafen, der in der ganzen Region und darüber hinaus Wellen warf.

Das Aareinseli ist die einzige bewohnte Flussinsel in der Schweiz, liegt in der Witischutzzone und, das ist die Krux, ist ein kantonales Naturreservat. Der Bauernhof der Anteners ist in den Jahren zuvor unter der Initiative der Familie Antener zu einem beliebten Ort für gesellschaftliche Anlässe geworden. Vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern blieb der Ausflug auf die idyllische Insel unvergessen.

Unvergessen bleibt auch der damalige Kampf um den Ersatz der maroden Fähre, der damit endete, dass die Odd Fellows mit einer grosszügigen Spende von 80'000 Franken den Kauf einer neuen Fähre ermöglichten. Vermutlich steckte auch etwas Eigennutz hinter der Spende, hoffte man doch auf weitere Ordensausflüge aufs Aareinseli.

Mit der alten Fähre durften Vreni und Simon Antener nicht mehr Personentransporte durchführen. Christoph Neuenschwander

Im Naturschutzreservat ist eine Veränderung schwer umsetzbar

Heute schwimmt die in der Sonne glänzende Fähre gut vertäut an der Anlegestelle und harrt der Dinge, die da kommen sollen. Doch es kommt nichts mehr. Die Fähre wurde seit dem Verwaltungsgerichtsurteil 2017 nicht mehr für Anlässe auf dem Bauernhof der Anteners benutzt.

Für Anlässe brauchten Anteners eine Bewilligung. Im Kanton habe man nicht kompliziert getan, so Simon Antener, und jeweils im Frühling für die ganze Saison bewilligt. Dann wechselte das Bewilligungsverfahren vom Kanton zur Gemeinde. Nötig wurde deshalb zuerst eine Baubewilligung. Damit wurden die Probleme für Anteners unbewältigbar, denn eine Erweiterung des Hofes und der Nutzung (kein Obst, keine Beeren und kein Gemüse im Erwerb) konnte im Naturschutzreservat nicht bewilligt werden.

Vor sechs Jahren wurde die Obstbaumplantage auf dem Aareinseli angelegt: Vreni, Simon, Adrian Antener. Hanspeter Bärtschi

«Dass wir mit der Obstplantage auf die Haltung von Milchkühen verzichteten, auf 70'000 Liter Milch pro Jahr, das wollte dann niemand sehen. Dabei war das auch schon eine sehr intensive Nutzung hier», so Simon Antener. Zweimal im Monat hätten sie noch ihre beliebten Anlässe durchführen können. «Aber das rentiert nicht. Das gibt viel zu viel Aufwand im Vergleich zum Ertrag. Und wen hätten wir dann berücksichtigen sollen? Das hätte nur zu Missgunst geführt.»

Sowieso hätte die Lebensmittelkontrolle eingegriffen, weil die Küche nicht ausgebaut werden durfte und so die Standards nicht hätten gewährleistet werden können.

Bäumchen für Bäumchen ausgerissen

Rund um die Insel säumen Bäume und Sträucher das Ufer und geben keinen Blick frei auf das Aarewasser. Man fühlt sich auf der Insel, die heute nur noch äusserst selten von Fremden betreten wird, in einer anderen Welt. Auf dem Hof der Anteners hat sich in den letzten Jahren nichts geändert. Von der früheren Plantage sind noch einige Bäume übrig geblieben. Sie müssten längst ausgerissen sein, so wie die anderen zirka 700 Bäumchen.

Das Aareinseli bei Nennigkofen, wie es vor 20 Jahren aussah. Oliver Menge

«Sie waren damals gerade drei Jahre alt und damit erstmals erntefähig», erklärt die 65-jährige Vreni Antener. Sie kann die Tränen kaum zurückhalten. Ihr Sohn habe die von ihm gesetzten Bäume nicht ausreissen können. Also habe sie es mit ihrem Mann gemacht. «Sonst hätte der Kanton es gemacht und uns eine Rechnung geschickt.» Bäumchen für Bäumchen, vom Draht lösen, ein Seil um den Baum zurren und mit dem Traktor ausreissen und auf einem Haufen vermodern lassen.

Den Boden unter den Füssen weggezogen

«Etwa 50'000 Franken hat der Sohn verloren», erzählt Vreni Antener. Der 67-jährige Simon Antener nimmt es äusserlich gelassener. Natürlich habe er wie seine Frau Vreni gelitten, sagt er. Aber Simon Antener hat mit dem Klauenschneiden schnell eine Beschäftigung nach dem Urteil gefunden.

Sie blieb zurück auf dem Inseli, gebrochen, wie Vreni Antener sagt. «Ich hatte im Sinn, der Tochter beim Gastrobetrieb zu helfen. Mir hat das Urteil komplett den Boden unter den Füssen weggezogen. Er hatte schon wieder ein Ziel.»

Volksfest zur Einweihung der neuen Aare-Fähre. Hans Ulrich Mülchi

Der Anlassbetrieb war ein Erwerbszweig, der rund 50 Prozent des Hofertrags ausmachten. Heute könnte sie diese Arbeit nicht mehr ausführen. Gesundheitliche Beschwerden machen ihr zu schaffen. Wenigstens blieben ihr die Enkelkinder, um die sie sich kümmere und so ihrer Tochter helfe.

«Die Spitex kommt nicht hierher»

Der eine Sohn und die Tochter wohnen nicht weit entfernt in Nennigkofen. Sie sind in den letzten fünf Jahren, nachdem klar war, dass das Familienprojekt nicht realisiert werden kann, eigene Wege gegangen. Und dies erfolgreich.

Simon und Vreni Antener wollen auf der Insel bleiben und den täglichen Aufgaben, die ihnen geblieben sind, nachgehen. «Solange es geht», sagt Vreni Antener, «die Spitex kommt nicht hierher. Sobald wir ein grösseres gesundheitliches Problem haben, können wir zusammenpacken.» Wie es danach weitergehen soll, darüber wollen sie sich nicht grosse Gedanken machen.

Simon Antener fährt zurück aufs Aareinseli. Urs Byland

Chance Ortsplanungsrevision? Das Aareinseli gehört zur Gemeinde Selzach. Dort wird an der Ortsplanungsrevision gearbeitet. Bald einmal soll die Bevölkerung mitwirken dürfen. Der frühere Bauverwalter der Gemeinde hatte immer wieder gesagt, das sei der Moment, aktiv zu werden, um sich für das Aareinseli einzusetzen. Aber Anteners zucken nur mit den Schultern. «Ich habe nicht mehr die Kraft dafür», so Vreni Antener. Zu sehr fühlen sie sich von den Behörden im Stich gelassen. Wahrscheinlich wird das Aareinseli auch künftig extensiv genutztes Landwirtschaftsland im Naturreservat bleiben. Aktuell ist ihr Sohn der Bewirtschafter des Landwirtschaftsbetriebes mit neun Mutterkühen. Simon Antener hilft. Eine Existenz kann hier aber unter den aktuellen Voraussetzungen kaum mehr begründet werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen