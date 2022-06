A5 bei Zuchwil: Wendemanöver im Birchitunnel – Zeugenaufruf

Am Mittwochabend bildete sich im Birchitunnel auf der A5 bei Zuchwil ein Stau. Zwei Autolenker wendeten dort ihre Fahrzeuge und fuhren in falscher Richtung bis zur Ausfahrt Solothurn Ost in Zuchwil. Die Polizei sucht Zeugen.

02.06.2022, 16.52 Uhr