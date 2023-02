800-Jahr-Jubiläum Gemeinde Messen

800-Jahr-Jubiläum Väterchen Zufall half mit, dass das Jubiläum überhaupt entdeckt wurde: Bald nun feiert Messen sein Dorfjubiläum Am ersten Wochenende im Mai ist es so weit: In Messen wird das 800-Jahr-Jubiläum der Gemeinde gefeiert. Geplant ist ein eher schlichtes Fest mit viel geselligem Zusammensein für die Bevölkerung. Rahel Meier Jetzt kommentieren 14.02.2023, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Organisationskomitee der Jubiläumsfeier. Untere Reihe von links: Bernhard Jöhr, Simon Schluep, Janine Aregger, Beat Stähli, Sandra Nussbaumer, Edith Friedrich (Gemeindeverwaltung). Obere Reihe von links: Aschi Schluep, Karin Schär Iseli, Adrian Schluep, Markus Schneider, Patrick Lüthi. Es fehlt: Adrian Schär. zvg

Im September 2020 wurde offiziell mit der Planung des 800-Jahr-Jubiläums begonnen. «Für uns war es wichtig zu erfahren, ob die Vereine und das Gewerbe im Dorf einen solchen Anlass mittragen. Denn ohne sie können wir ein solches Fest nicht durchführen», erinnern sich OK-Präsident Bernhard Jöhr und OK-Vizepräsident Beat Stähli. Man sei mit der Idee von Anfang an auf offene Ohren und grosse Bereitschaft mitzuhelfen gestossen, erklären die beiden weiter.

Das Festlogo lehnt sich an das Wappen der Gemeinde Messen vor der Fusion an. zvg

Erst dann habe man ein Organisationskomitee mit 12 Personen und 6 Ressorts gegründet und mit einer etwas verfeinerten Planung begonnen. Etwas vom Ersten, das kreiert wurde, ist das Festlogo. «Dieses lehnt sich an das Wappen der Gemeinde Messen, vor der Fusion mit Brunnenthal, Balm bei Messen und Oberramsern an», so Bernhard Jöhr.

Einladungen werden nur an Ehrengäste verschickt

Ganz zu Beginn musste sich das OK als Erstes darüber klar werden, wie gross das Fest dimensioniert und wer eingeladen werden soll. «Wir kamen dann recht schnell zur Überzeugung, dass wir ein Fest für die Bevölkerung aus Messen und dem gesamten Bucheggberg machen möchten», meint Beat Stähli. Man habe darauf verzichtet, auswärtige Bürger anzuschreiben oder Schulklassen zu einem Treffen einzuladen.

Nur die rund 60 Ehrengäste würden eingeladen. Man habe sich zudem dazu entschieden, nur am Freitag und am Samstag zu feiern. «Am Sonntag machen wir ein Helferessen und danach sollte der Grossteil der Infrastruktur gleich abgebaut werden.» Denn: Rund 20 Vereine und Institutionen helfen am Fest mit. Mit dem Sonntag als Abbautag würden diese entlastet und könnten so den Anlass auch besser stemmen.

Das Festzentrum wird sich zwischen der Mehrzweckhalle, dem Schulhaus und der Pfarrschüür erstrecken. Die Gemeinde kommt für die Infrastruktur auf. Alles, was die Vereine erwirtschaften, geht in einen gemeinsamen Topf und wird dann nach Anzahl geleisteter Stunden und Anzahl Helfer wieder an die Vereine verteilt. «So profitieren alle, nicht nur diejenigen, die ein gut gehendes Beizli führen.»

Ein Moderator führt die Besucherinnen und Besucher durch das Fest, indem er jeweils rechtzeitig die speziellen Anlässe, wie beispielsweise eine Linedance-Aufführung, die Spuknacht in der Kirche oder das Schäri-Stei-Papier-Turnier auf dem Driffdi ankündigt.

Infotafeln zur 800-jährigen Geschichte der Gemeinde

Extra auf das Jubiläum hin wurde die KulTour umgesetzt. Auf einem Rundweg wird die Geschichte der Gemeinde Messen an acht Posten aufgezeigt. Die Infotafeln, die an diesen Orten aufgestellt werden, sollen auch nach dem Jubiläumsfest noch stehenbleiben. Jede der Tafeln widmet sich einem speziellen Thema.

Die Gesellschaftskommission Messen, die den Weg konzipiert hat, verspricht, dass die Infotafeln «spannend und unterhaltsam, nachdenklich und lustig» sein sollen. Bei der Aufarbeitung der Geschichte Messens sei viel Interessantes zutage gekommen. So etwa, dass 1553 ein verheerender Dorfbrand gewütet hat. Oder dass in Messen 1619 eine Schulstube – vermutlich die erste im ganzen Bucheggberg – eröffnet wurde. Aber auch, dass 1835 die erste Käserei im Limpachtal ihren Betrieb aufnahm.

Rodolfus de Messon ermöglicht das Jubiläumsfest

Die älteste urkundliche Erwähnung des Ortsnamens Messen stammt vom 5. Mai 1223. Gemäss einer Urkunde bekennt Walter von Eschenbach, dass er die Vogtei der Kirche von Interlaken nur aufgrund der Verleihung von Seiten des Königs Friedrich besitze. Unter den Zeugen dieses Bekenntnisses ist auch ein gewisser Rodolfus de Messon. Obwohl eine Kopie der Urkunde seit Jahren im Archiv der Gemeinde Messen abgelegt ist, hat Väterchen Zufall bei der Entdeckung der historischen Überlieferung mitgewirkt.

Die älteste urkundliche Erwähnung des Ortsnamens Messen stammt vom 5. Mai 1223. zvg

Im Rahmen der laufenden Ortsplanungsrevision wurden insbesondere die schützenswerten Ortsbilder gemäss Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung einer vertieften Analyse unterzogen, so auch dasjenige von Messen.

In diesem Inventar taucht die Jahrzahl 1223 auf. Gemeindepräsident Bernhard Jöhr erinnert sich: «Es dauerte eine Weile, bis wir plötzlich realisiert haben, was die Zahl genau bedeutet und dass ein Jahrhundert-Jubiläum ansteht.» Dann habe man sich aber bald dazu entschieden, dieses Datum zu würdigen.

Gemeinderat serviert das Feierabendbier

Der Freitagabend steht ganz unter der Idee des Zusammenseins. Um 17.30 Uhr wird das Jubiläumsfest durch eine kurze Ansprache von Gemeindepräsident Bernhard Jöhr eröffnet und anschliessend spendiert und serviert der Gemeinderat ein Apéro für die Bevölkerung. Ab 18 Uhr ist dann Fest- und Stüblibetrieb angesagt. Zusätzlich wird auch die KulTour eröffnet.

Am Samstag startet das Programm ab 10 Uhr mit dem Bona-Plausch – einem Plauschlauf für Gross und Klein. Ab 12 Uhr ist wieder Fest- und Stüblibetrieb angesagt. Um 17.30 Uhr steht dann der offizielle Festakt auf dem Programm.

An beiden Festtagen gibt es weitere zusätzliche Anlässe – vor allem auch für Kinder und Jugendliche – und Programmpunkte. (rm/mgt)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen