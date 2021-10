Chabishoblete im Wallierhof Riedholz zieht wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher an

Grosses Interview Chris von Rohr ist zum 70. Geburtstag verliebt und will mit Krokus wieder auf Tour gehen

Chris von Rohr, Oberhirte der Rockband Krokus, feiert seinen 70. Geburtstag und fühlt sich so gut wie selten. Mit Krokus will er noch Mal eine Zusatzschlaufe drehen – und er ist verliebt. In der Gesellschaft von Intellektuellen fühlt sich der Rockdruide dagegen nicht sonderlich wohl, obwohl er im Intellektuellen-Ranking dieser Zeitung aufgeführt war.