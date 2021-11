Seit 50 Jahren Seniorenturnen in Subingen

50 Jahre Subinger Senioren-Turnerinnen und Turner: Eine Turnstunde mit Überraschung Subinger Seniorinnen und Senioren halten sich seit 50 Jahren mit wöchentlichem Turnen fit. Marlene Sedlacek Jetzt kommentieren 03.11.2021, 05.00 Uhr

50 Jahre Seniorenturnen Subingen. José R. Martinez

25 Frauen und zwei Männer sitzen erwartungsvoll in der Turnhalle Subingen in einem grossen Kreis auf Stühlen. Was wohl die Leiterin Edith Waser heute bringen wird? Zuerst gilt es, die Gelenke aufzuwärmen und zu mobilisieren. Die Finger einzeln strecken und beugen, in Kombination mit Anwinkeln und Strecken der Arme, erfordert einiges an Koordinationsvermögen. Mit kleinen Softbällen werden Finger-, Fuss- und Zehenmuskulatur trainiert und massiert. Die Stimmung ist locker, man winkt sich zu und scherzt miteinander.



Doch diese Stunde läuft nicht ab wie gewohnt. Nach 40 Minuten erscheint auf einmal hoher Besuch. Gemeindepräsident Hans Ruedi Ingold höchstpersönlich macht der Seniorenturngruppe seine Aufwartung. Anlass ist deren 50-jähriges Bestehen. Ingold bringt Grüsse von der Gemeinde und überreicht der Mitbegründerin Erika Kröplin einen Blumenstrauss, stellvertretend für alle Turnerinnen und Turner. Zusammen mit Trudi Brunner hat Erika Kröplin 1971 das Angebot auf die Beine gestellt. Sie leitete während 40 Jahren und ist noch immer aktiv dabei. Ingold schätzt es, dass in Subingen ein Angebot vorhanden ist, das ältere Leute motiviert, rauszugehen, soziale Kontakte zu pflegen, Freundschaften zu schliessen und aufrechtzuerhalten. «Vielleicht sitze ich bald auch hier», spasste er. Lea Kröplin, Präsidentin des Turnvereins, überbrachte Grüsse und ein Geschenk vom TV. «Die Turnstunden kommen megagut an», wusste sie.



Gemeindepräsident Hansruedi Ingold überreichte den Leiterinnen (von rechts) Edith Waser, Kathrin Aebi und Ruth Dick eine Rose. José R. Martinez

Gesundheit für den Körper und die Seele



Für Erika Kröplin gibt es viele Gründe für die Seniorinnen und Senioren, an den Stunden teilzunehmen. Das eine ist das Fördern und Erhalten der Beweglichkeit. Ebenso wichtig scheint ihr das Zusammensein, der gemeinsame Besuch im Restaurant nach der Stunde und der Zusammenhalt innerhalb der Gruppe. «Sie schauen gut zueinander», lobt die umtriebige Rentnerin. «Wir haben es einfach toll.» Yvonne Rüfenacht, ehemalige Leiterin, findet, dass die Teilnehmenden recht fit sind. Sie schätzt aber ebenso wie Kröplin die soziale Komponente, denn der Grossteil der Frauen seien Witfrauen, die niemanden haben, der zu Hause auf sie wartet. Edith Waser liegt viel daran, mit ihren Übungen Kraft, Fitness und Gleichgewichtssinn zu stärken. Alles Dinge, die das alltägliche Leben erleichtern. Zudem sei auch, zusammen fröhlich zu sein und zu lachen, der Gesundheit zuträglich.



Neben dem Turnen stehen viele gesellige Aktivitäten auf dem Programm. Jassen und Lottospiel, Weihnachtsfeier oder Ausflüge sind nur einige davon. Früher haben die Turnerinnen mit dem Vorführen von Reigen an Turnfesten teilgenommen. Für fleissige Turnerinnen und runde Geburtstage gibt es Geschenke. Bis 2011 war die Gruppe der Pro Senectute angeschlossen und ist heute eigenständig. Jede Turnerin bezahlt für eine besuchte Stunde fünf Franken. Frauen und Männer ab 55 Jahren sind willkommen. Die älteste Turnerin ist 90 Jahre alt. In der ersten Gruppe ertüchtigen sich an gewöhnlichen Tagen durchschnittlich jeweils 16 Turnerinnen, in der zweiten sind es etwa acht. Das ausgebildete Leiterteam mit Edith Waser, Ruth Dick und Kathrin Aebi sorgt für abwechslungsreiche Stunden.



Mitgründerin Erika Kröplin (stehend) hat das Wort. José R. Martinez

An diesem aussergewöhnlichen Mittwochnachmittag fällt der obligate Besuch im Restaurant aus. Dafür dürfen die Anwesenden ein Apéro in der Halle geniessen, gespendet von der Gemeinde.



Hinweis

Turnstunden: Mittwochs 14 bis 15 Uhr und 15 bis 16 Uhr. Turnhalle Schulhaus.