Literaturtage: Aussenbühne bei der St. Ursen-Treppe

44. Solothurner Literaturtage Statt «Lädele» eine Lesung auf der St.-Ursen-Treppe mitverfolgen Zahlreiche Besucherinnen und Besucher kamen: Die erste Aussenbühne der Solothurner Literaturtage bei der St. Ursen-Kathedrale ist gelungen. 29.05.2022, 14.30 Uhr

Julia Weber liest auf der Aussenbühne bei der St.-Ursen-Treppe vor. Oliver Menge

«Sie wissen schon, dass Sie hier wie in einem Bühnenbild sitzen», so Autorin Sasha Marianna Salzmann an den Solothurner Literaturtagen zum Publikum. Sie las als Letzte am Samstagnachmittag auf der Aussenbühne. Diese fand heuer zum ersten Mal auf der Treppe der St. Ursen-Kathedrale statt.

Das Publikum auf der St.-Ursen-Treppe verfolgt die Lesung. Oliver Menge

Selbst Gedeon und Moses, die beiden Brunnenfiguren, die die St.-Ursen-Treppe flankieren, schienen den Worten von Salzmann, Flurin Jecker, Catalin Dorian Florescu, Milena Moser, Irene Dische und Julia Weber zu lauschen. Nino Haratischwili und Yael Inokai waren nicht wie angekündigt dabei, dafür traten Dische und Florescu auf.

Begleitet vom stetigen Plätschern des Wassers, ab und zu von Hundegebell oder fernen Klängen einiger Strassenmusiker untermalt, hörten zahlreiche Besucherinnen und Besucher der Literaturtage konzentriert zu und liessen sich auch von der ab und zu recht starken Sonneneinstrahlung nicht vertreiben.

Einfach stehenbleiben und zuhören

Das Auditorium war so bunt wie die geringelten Socken eines Zuhörers mit Karo-Jacke. An den Literaturtagen wie an den Filmtagen zeigte sich das Solothurner Strassenbild wie immer bereichert von den vielen Auswärtigen; sehr oft waren französische Wortfetzen aufzuschnappen. Auffallend war auch hier, wie viele Frauen im Publikum waren. Die ältere Generation war stark vertreten.

Konzentriert hören die Besuchenden den Literaturtagen zu. Oliver Menge

Flurin Jecker, der als Fünfter im bunten Häuschen unten vor der Treppe las, meinte zur Aussenlesung:

«Eigentlich lese ich nicht so gerne draussen, aber hier ist es nicht unruhig, wie ich erst befürchtete. Die Leute sind aufmerksam; und das Gute an der Aussenbühne ist natürlich, dass unsere Lesungen niederschwellig sind.»

Tatsächlich blieben immer wieder Passanten stehen, die vielleicht zum Lädele in die Altstadt gekommen waren, und folgten eine Weile den Fährten in die fremden Welten, die die sechs Autorinnen und Autoren legten.

Ein magischer Moment

Als Julia Weber um 15 Uhr als Dritte aus ihrem Roman «Die Vermengung» las, in dem es um die (Un)Vereinbarkeit von Familie und Schreiben geht, war das Publikum gebannt und hörte still zu. Webers Worte schufen eine Kuppel aus Sprachkunst, unter der die Zuhörenden still verharrten. Als sie subtil eine schwere Geburt durch einen Notkaiserschnitt schilderte, schien das Publikum mitzuempfinden, als müsse es selber gebären.

Julia Weber liest aus ihrem Roman «Die Vermengung» vor. Still und aufmerksam lauscht das Publikum ihren Worten. Oliver Menge

«Es war wunderschön», sagte Julia Weber nachher, «mir war, als würde das lauschende Publikum auch die Leute in der Umgebung beruhigen.» Und so war es wirklich – ein magischer Moment, der den Zauber der Sprache offenbarte.

Einblick in verschiedene Welten

Auch Irene Dische befasst sich in ihrem Roman «Die militante Madonna» mit einem aktuellen Thema: Es geht um den im 18. Jahrhundert lebenden Chevalier d’Eon, der etliche Jahre seines Lebens als Frau verbrachte. Zu Beginn erzählte auch sie von der Macht der Worte: «Mein Bruder hat mich immer mit dem Wort ‹Scallops, Kammmuscheln› ausser Gefecht gesetzt, da er genau wusste, dass ich darauf allergisch, mit Übelkeit, reagiere.»

Auf der Aussenbühne am Vortag liest Anais Meier. Hanspeter Bärtschi

Milena Moser macht sich in ihrem Roman «Mehr als ein Leben» Gedanken dazu, wie das Leben in mehreren Versionen gelebt wäre. Flurin Jeckers Ich-Erzähler stellt sich in seinem Roman den Fragen nach Liebe, Sinn und Herkunft. Catalin Dorian Florescu las aus «Der Feuerturm», in dem es um Bukarest geht. «Der Turm hat alles gesehen», sagte er dazu. Und. «Hoffentlich kommen die Heiligen auch aus der St. Ursen-Kathedrale heraus und hören zu.» Und Sasha Marianna Salzmann gab einen Einblick in ihren zweiten Roman «Im Menschen muss alles herrlich sein», über das Thema Umbruchszeiten.

Moderiert wurde die Aussenbühne intelligent, unterhaltsam und schlagfertig von Anna Rosenwasser: «Ich begrüsse sie hier, meine Damen bis Herren», begann sie jeweils, das Thema Transgender elegant einbringend. Alles in allem eine Sternstunde der Literaturtage vor den Portalen der Kirche.

Anna Rosenwasser (links) moderierte den Anlass auf der Aussenbühne. Oliver Menge

