Literaturtage: Podiumsdiskussion zu Ukraine

Fünf Autorinnen diskutierten Ukraine-Podium an den Solothurner Literaturtagen: Frauen gegen staatliche Macht Der Landhaussaal war voll besetzt. Es gab ein Podiumsgespräch zum Thema «Was Russlands Krieg gegen die Ukraine mit uns macht» mit fünf Autorinnen. Helmuth Zipperlen Jetzt kommentieren 29.05.2022, 14.51 Uhr

Podiumsdiskussion zur Ukraine mit den Autorinnen Evgenia Lopata, die zugeschaltet wurde, (von links) Marina Skalova, Halyna Petrosanyak, Iryna Herasimovich, Olga Shparaga. Moderation machte Ulrich Schmid. Oliver Menge

Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat die Verantwortlichen der Literaturtage veranlasst, ein Podiumsgespräch zum Thema «Was Russlands Krieg gegen die Ukraine mit uns macht» zu veranstalten. Der gut besuchte Landhaussaal bewies, dass sie damit richtig lagen.

Vier in Westeuropa lebende Frauen, Übersetzerinnen, Philosophinnen und Schriftstellerinnen fanden sich auf der Bühne ein. Sie waren vor den Unterdrückungen in Belarus und dem Krieg in der Ukraine immer wieder in ihr Herkunftsland gereist. Übereinstimmend möchten sie nicht mit einem Etikett wie Flüchtlinge oder Exil-Schriftstellerinnen bezeichnet werden.

Gleich zu Beginn machte Moderator Ulrich Schmid klar, dass nicht über das aktuelle Kriegsgeschehen oder über Putin zu diskutieren sei, sondern über die Situation der Kunstschaffenden, insbesondere der Schriftsteller und Schriftstellerinnen.

Evgenia Lopata wurde zugeschaltet. Oliver Menge

Die fünfte angekündigte Frau ist in Czernowitz und wurde gleich zu Beginn per Zoom zugeschaltet. Evgenia Lopata berichtete, dass Czernowitz Zufluchtsort vieler Ukrainerinnen und Ukrainer aus angegriffenen Gebieten sei. Ihre Arbeit im Kulturzentrum sei wichtig, weil viele Leute nach einem Stück Kultur und Normalität dürsteten. Sie weilte vor acht Jahren in Solothurn und betonte, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine bereits damals begonnen habe.

Frauen wurden unterschätzt

An die aus Minsk stammende Philosophin Olga Shpanaga ging die Frage, warum in Belarus vor allem Frauen gegen das Regime demonstrierten. «Weil Lukaschenko die Frauen unterschätzt hat.» So ist es zu einer feministischen Revolution gekommen.

Die ukrainische Lyrikerin Halyna Petrosanyak hat bis zuletzt nicht an einen solchen Überfall geglaubt. Die in Moskau geborene Marina Skalova ergänzt, dass Russen und Ukrainer Seite an Seite Nazi-Deutschland besiegt haben. Jetzt führt quasi die eigene Armee Krieg gegen die Ukraine.

Ulrich Schmid spricht zum Publikum. Oliver Menge

Ulrich Schmid fragte, warum viele Autorinnen und Autoren in Belarus und der Ukraine auf Russisch schreiben. Halyna Petrosanyak sagte:

«Man darf die russische Sprache nicht Putin überlassen!»

Sie erinnert daran, dass das Theater ins Minsk früher drei Schauspieltruppen für drei Sprachen hatte: Belarus, Russisch und Jiddisch. Diese sprachliche Durchlässigkeit sollte nicht verloren gehen.

Verdrängung der Sprachen systematisch betrieben

Es sei auch so, dass es eine Menge belarussich geschriebene Literatur gebe, welche halt einfach nicht übersetzt werde. Die Diskussionsrunde war sich einig, dass die Vielfalt der Sprache ein wesentlicher Bestandteil der Identität der im Machtbereich Moskaus angesiedelten Völker ist. Die Ausrottung oder Verdrängung dieser Sprachen geht bis auf die Zarenzeit zurück und wurde in der Sowjetunion systematisch betrieben.

Eine kurze, aber heftige Auseinandersetzung gab es über Dostojewski. Sein Roman «Die Dämonen» passe sehr gut zur heutigen Situation. Anderseits wurde vom Lesen Dostojewskis abgeraten, da er auch ein Antisemit gewesen sei. Schmid führte dann das Gespräch zum eigentlichen Thema zurück. Mit viel Applaus für die Meinungsäusserungen der vier Literatinnen endete das Gespräch.

