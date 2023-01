Jubiläums-Talk: Rückblick auf 40 Jahre Kulturverein Deitingen

40. Geburtstag Jubiläumstalk des Kulturvereins Deitingen: «Wir sind mit den Künstlern immer gut ‹z’schlag cho›» Seit 40 Jahren gibt es den Kulturverein Deitingen, der zuerst «Bi üs z'Deitinge» hiess. Zwei der damaligen Gründungsmitglieder waren zu Gast beim Talk anlässlich des Jubiläums. Zudem die aktuelle Co-Präsidentin Caroline Beiner. Angelica Schorre Jetzt kommentieren 29.01.2023, 16.19 Uhr

Anlässlich des Jubiläums fand ein Talk im Schulhaus Zweien statt. Corinne Glanzmann

Falls Sie vor 40 Jahren schon auf der Welt waren – was ist Ihnen vom Januar 1983 in Erinnerung geblieben? Ganz genau erinnerte man sich beim Jubiläumstalk am Samstagabend in Deitingen an den 20. Januar 1983: Den ersten Anlass des frisch gegründeten Kulturvereins Deitingen, der damals noch «Bi üs z’Deitinge» hiess, bestritt «The Prince of Vince» Christoph Andres mit seinem Blues-’n’-Boogie-Programm im Pfarreiheim Baschi. Am Jubiläumstalk war er mit von der Partie, begeisterte – wie vor 40 Jahren – mit seinen mitreissenden Klaviereinlagen. Und er erinnerte sich an einen vollen Saal damals und einen ziemlich «klapprigen Flügel».

Wie beim ersten Anlass vor vierzig Jahren: Christoph Andres spielte mitreissende Klaviereinlagen. Corinne Glanzmann

Um einen Blick zurück, aber auch nach vorne ging es im Jubiläumstalk im Schulhaus Zweien, durch den Moderator und Vorstandsmitglied Philipp Sommerhalder angenehm führte. Seine Gäste waren das «Urgestein» Susanne Kofmel und Urs Keller, die damals «Bi üs z’Deitinge» mitbegründeten, sowie Co-Präsidentin Caroline Beiner.

Die Initialzündung für den Kulturverein – der bewusst kein Verein sein wollte – kam aus dem Gemeinderat. Man wollte auch keine Kommission, sondern setzte auf privat Interessierte. Man fragte herum, man kannte sich – schnell fand sich eine kleine Gruppe zusammen. Warum kein Verein? Man wollte die bestehenden Vereine nicht brüskieren, keine Konkurrenz sein.

Plattform für die Menschen aus dem Dorf

Von Anfang an war man um ein ausgewogenes Programm bemüht. Man fand Kleinkünstler über eine Börse, organisierte Ausstellungen und auch Ausflüge. Aber damals wie heute war man um Regionalität bemüht, wollte auch eine Plattform für die Menschen aus dem Dorf sein. Hier spielte zum Beispiel das «Impfen» eine grosse Rolle. So sind in der Hausarztpraxis von Urs Keller einige Ideen zusammengekommen. Er erinnert sich, dass die Austauschschülerinnen und -schüler, die zum Beispiel ein Jahr in Costa Rica oder anderen exotischen Ländern verbrachten, sich vor der Reise bei ihm impfen liessen.

Urs Keller motivierte sie dazu, bei ihrer Rückkehr über das Erlebte zum Beispiel in Form eines Diavortrages zu berichten. Oder ein Handwerker aus dem Dorf erzählte von seinen Abenteuern im damals nicht so einfach per Pauschalreise zu erreichenden Ägypten – «ein brillanter Abend».

Von links: Caroline Beiner, aktuelle Co-Präsidentin des Kulturvereins Deitingen, war ebenso zu Gast am Jubiläumstalk wie die beiden Gründungsmitglieder Urs Keller und Susanne Kofmel. Der Anlass hat Moderator Philipp Sommerhalder. Corinne Glanzmann

Von Deitingen aus in die grosse weite Welt… Man konnte sich im Gespräch nicht daran erinnern, dass eine Künstlerin, ein Künstler aufgrund seines Auftritts in Deitingen entdeckt und berühmt wurde. Aber einige machten wie zum Beispiel Musique Simili ihren Weg. Gerne erinnerten sich Susanne Kofmel und Urs Keller an die Zeit, in der Kunstschaffende – wie der Liedermacher und Geschichtenerzähler Linard Bardill – bei ihnen zu Hause assen und auch übernachteten. «Die Kinder erzählen heute noch von Bardill.»

Oder man erinnerte sich an Begegnungen mit Toni Vescoli oder Bo Katzman. Ob der Umgang mit den Kunstschaffenden auch mal schwierig gewesen sei, fragte Moderator Philipp Sommerhalder. «Wir sind mit den Künstlern immer gut ‹z’schlag cho›», resümierte Susanne Kofmel.

Und sie und Urs Keller erzählten von lustigen Auftrittsorten und Begebenheiten, wie etwa in einem geschlossenen Restaurant in Deitingen, dass sie vor dem Anlass erst gründlich putzen mussten, wie dann Andreas Schertenleib mit seiner Geige von Tisch zu Tisch zog, bei einem anderen Anlass alle nach dem Auftritt Muschelsuppe gekocht bekamen. Spannend waren auch Auftritte in Gefängnissen und Treibhäusern. Heute ist der Hauptauftrittsort der Theaterraum im Schulhaus Zweien.

«Das Live-Erlebnis ist ein echtes Bedürfnis»

Philipp Sommerhalder fragte nach der Zukunft. Heute gebe es doch digitale Unterhaltung ohne Ende… Co-Präsidentin Caroline Beiner: «Das Live-Erlebnis ist ein echtes Bedürfnis und mit keiner Technik zu ersetzen.» Das habe man während der Coronazeit gemerkt. So seien auch nach der langen Zeit der Kulturabstinenz die Anlässe des Kulturvereins wieder sehr gut angelaufen und sehr gut besucht. Aber man könne neue Leute mit neuen Ideen und anderen Netzwerken im Vorstand gut gebrauchen.

Man freut sich jetzt auf den nächsten Anlass in der katholischen Kirche Deitingen am 12. März: «Akkordeonvirtuose Sven Angelo Mindeci trifft Organistin Nadia Bacchetta.» Weiter wurde darauf hingewiesen, dass sämtliche Anlässe der letzten 40 Jahre auf der Website kultur-deitingen.ch neu unter «Archiv» zu finden sind. Zudem soll ein Film über die letzten 40 Jahre aufgeschaltet werden. Moderator Philipp Sommerhalder bedankte sich bei den Beteiligten und lobte: «Suberi Büez.»

