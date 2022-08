30 Jahre Familienclub Biberist/Lohn-Ammannsegg

30 Jahre Jubiläum So bunt wie seine Mitglieder sind, möchte der Familienclub Biberist/Lohn-Ammannsegg auch sein Programm gestalten Egal ob Familie mit Kleinkindern, Teenagern oder Grosskindern: Der Familienclub Biberist/Lohn-Ammannsegg möchte ein Verein für alle sein. Im Mai wurde das 30-jährige Bestehen gefeiert. Rahel Meier Jetzt kommentieren 03.08.2022, 05.00 Uhr

Das Jubiläum wurde unter anderem mit einem Konzert von Andrew Bond gefeiert. zvg

Kindern und Familien wird heutzutage viel angeboten. Manchmal fast zu viel, wie Julie Balmer (Vorstandsmitglied Familienclub) meint. Die Bedürfnisse der Mitglieder des Clubs haben sich seit der Vereinsgründung verändert und der Familienclub passt sich mit seinen Angeboten an.

85 Familien aus Biberist und Lohn-Ammannsegg sind heute Mitglied im Familienclub. Die Mischung ist bunt: Neuzuzüger, Familien mit kleinen Kindern, Familien mit Teenagern, Mehrgenerationen-Familien - alle sind willkommen und für alle soll das Programm etwas bieten.

Jubiläumsfest wurde verschoben

Bunt ist demzufolge auch das Programm des Familienclubs. Das Highlight dieses Jahres war das Jubiläumsfest zum 30-jährigen Bestehen mit einem Konzert von Andrew Bond. Der Familienclub ist in der Zwischenzeit zwar bereits 30+2 Jahre alt, aber wegen Corona musste das Fest zwei Mal verschoben werden.

Daneben gibt es Anlässe die jedes Jahr fix dazugehören: Die Fackelwanderung im Winter beispielsweise. Oder der Kindermaskenball, der jeweils gemeinsam mit der Dorffasnacht durchgeführt wird. Auch Bastelnachmittage - beispielsweise vor Ostern - sind immer noch beliebt. Seit einigen Jahren engagiert sich der Familienclub zudem bei der Organisation der Dekoration von Adventsfenstern.

Gemeinsam Zeit verbringen

Der Vorstand des Familienclubs hat festgestellt, dass weniger mehr ist und Einzelanlässe besser besucht werden, als Angebote bei denen man sich über längere Zeit zu einer Teilnahme verpflichtet, erklärt Julie Balmer. Der Familienclub will aber kein Kinderhütedienst sein. Es gebe durchaus Anlässe die die Kinder ohne Eltern besuchen. Oder Angebote, die sich explizit nur an die Eltern richten. Julie Balmer:

«Uns ist es ein Anliegen, dass Familien vermehrt wieder gemeinsam Zeit verbringen.»

In diesem Sinn ist der Familienclub eine Partnerschaft mit der Ludothek Wasseramt eingegangen und führt neu Spielnachmittage in der Ludothek durch. Als Familie zusammenzusitzen und zu spielen sei auch heute noch beliebt.

«Die Ludothek erreicht so Familien, die sie sonst nicht erreichen würde und wir können von der Location profitieren, die ideal ist.»

Ebenso wichtig sei das Lesen. Seit drei Jahren betreibt der Familienclub einen Bibliotheksschrank in der Badi Eichholz. Dieser werde gut genutzt, das könne man am Abend jeweils feststellen. Der Bibliotheksschrank sei zudem ein willkommenes Mittel, den Familienclub in der Öffentlichkeit bekannter zu machen.

Die Angebote des Familienclubs stehen grundsätzlich allen Familien offen. Nur die Mitglieder des Clubs profitieren aber von vergünstigten Preise für die Anlässe und Angeboten diverser Gewerbebetriebe, die Partner des Familienclubs sind. Darunter sind auch Läden und Restaurants.

Leitung für Krabbelgruppe gesucht

In den Familienclub integriert ist auch die Krabbelgruppe. Für diese wird dringend eine neue Leiterin oder ein neuer Leiter gesucht, wie Julie Balmer erklärt. Die Leitung könnten sich auch durchaus mehrer Personen teilen.

Ebenso sucht der Familienclub neue Vorstandsmitglieder oder Personen, die einfach nur gerne bei der Organisation eines Anlasses mithelfen würden.

«Wir sind sehr offen und auch die Vorstandsarbeit läuft unkompliziert.»

Je breiter die Basis, desto vielfältiger werde das Programm. Ideen würden gerne aufgenommen.

