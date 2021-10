24 Jahre Bürgergemeindepräsidentin Gerlafingen liegt Ruth Zuber im Blut – doch nun ist sie zurückgetreten Schon der Vater von Ruth Zuber war Bürgergemeindepräsident. Doch nun will sie wieder mehr Zeit mit Reisen verbringen. Rahel Meier Jetzt kommentieren 13.10.2021, 05.00 Uhr

Ruth Zuber zu Hause in ihrem Garten in Gerlafingen. Corinne Glanzmann

«Eigentlich bin ich mit dem Wirken für unsere Bürgergemeinde schon von Kindheit an vertraut», blickt Ruth Zuber zurück. Denn ihr Vater Hans Affolter stand von 1969 bis 1981 an der Spitze der Bürgergemeinde. Urgrossvater Urs Joseph wirkte von 1897 bis 1920 als Gemeindeammann. Einsatz für die Öffentlichkeit ist Tradition in der Familie.

Und offenbar hat Ruth dies mit viel Pflichtbewusstsein einfach im Blut. Die Einwohnergemeinde durfte gleichfalls auf etliche, verwandte Affolters in Führungspositionen zählen. Schon während der Amtszeit ihres Vaters sorgte Ruth mit ihren Tischdekorationen für gefällige Abläufe der Versammlungen.

Sie arbeitete als Kaufmännische Angestellte bei der Von Roll AG, später bei Krankenversicherungen und blieb bis zu ihrer Pensionierung 2014 immer berufstätig. Als Bürgerschreiberin war sie ebenfalls aktiv. Als Mitglied eines Komitees, das 1997 ein neues Präsidium suchen sollte, wurde sie dann gleich selbst zur Wahl vorgeschlagen.

Bürgergemeinde ist stark gewachsen

Als langjährige Mitarbeiterin wusste Ruth Zuber über alle Aufgaben der Bürgergemeinde bestens Bescheid. Bei ihrem Amtsstart umfasste die Bürgergemeinde 170 Bürgerinnen und Bürger; jetzt zählt sie aktuell 523 Mitglieder. Die Einbürgerung ist die wichtigste Aufgabe der Bürgergemeinde.

Bei einer Werbung für das Gerlafinger Bürgerrecht im Rahmen der Gewerbeausstellung 2017 liessen sich 12 Schweizerinnen und Schweizer einbürgern. Zudem vollzogen auch zahlreiche Menschen aus anderen Ländern – manche schon in der zweiten oder dritten Generation in Gerlafingen zu Hause – in den letzten Jahren diesen Schritt.

«Verglichen mit anderen Bürgerkorporationen fand bei uns ein erhebliches Wachstum statt»,

unterstreicht Zuber. Allerdings wünschte sie sich mehr Teilnahme der Neubürger am Gemeindeleben und an Veranstaltungen.

Pflege des Waldes als Daueraufgabe

Die Bürgergemeinde Gerlafingen beteiligte sich an der HESO-Sonderschau 2018 zum Thema «Kaftort Wald». Denn zu ihren Aufgaben zählt ebenso, sich um die eigenen 17 Hektaren vom Forstbetrieb Wasseramt AG gepflegten Waldungen zu kümmern. Der Weihnachtsbaumverkauf und die im Dreijahresturnus stattfindenden Waldgänge, die immer gemütlich ausklingen, dienen einem breiten Naturverständnis.

Mit Freude denkt Ruth Zuber an zahlreiche, von der Bürgergemeinde angestossene Aktionen zurück. Etwa das Milleniumsgeschenk im Umfang von 125000 Franken, mit dem die Sanierung des Entenweihers am Altisberg und zusätzlich die Erstellung des beliebten Aussichtsturms zur Hälfte finanziert werden konnte. Als frühere Turnerin sprach sich Ruth Zuber auch für Dress-Spenden an FC-Junioren aus.

Viele interessante Begegnungen

Eine beeindruckend lange Liste ergeben die Reisen, die die Bürgergemeinde für ihre Mitglieder in viele Gegenden der Schweiz organisierte. Neben den Sitzungen des Bürgerrats und den jährlich zwei Bürgerversammlungen, denkt sie gern an viele Begegnungen und interessante Gespräche zurück. Mit Vergnügen habe sie auch 22 Mal die Seniorenfahrten der Einwohnergemeinde begleitet.

Fusion ist kein Thema

Das Thema «Einheitsgemeinde», das etliche Einwohner- und Bürgergemeinden durch Fusion vollzogen haben, ist für die Bürgergemeinde Gerlafingen überhaupt nicht dringlich.

«Wir können alle Ämter besetzen und sind auch finanziell gut aufgestellt»,

begründet Ruth Zuber. Kummer bereitet ihr, dass am Ende ihres Präsidiums eine Kampfwahl um ihre Nachfolge stattfand. «Dabei hatten wir uns im Bürgerrat auf einen Kandidaten geeinigt, den wir zur Wahl vorschlagen wollten.»

Dass dann in der Gemeindebroschüre «Blickpunkt» erst verspätet nach der Wahl ein Interview mit Bewerberin und Bewerber erschien, empfindet Ruth Zuber als demütigend für den unterlegenen Kandidaten. «Aber ich muss lernen meinen Frieden damit zu machen.» Unterstützt wird sie dabei von ihrem Ehemann Hans, mit dem sie – so Corona will – jetzt mit mehr Freizeit wieder reisen will.