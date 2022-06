23. Ausgabe der Burghofnacht

23. Burghofnacht Burghofnacht: Nach zwei Jahren wird der Bauernhof wieder für eine Nacht zum Partytempel Familie Aeschlimann und der Volleyballclub Aeschi führen die Burghofnacht nach der Coronapause mit einigen wenigen Neuerungen durch. Eines bleibt: Mottogemäss kann man sich tierisch amüsieren. Rahel Meier Jetzt kommentieren 29.06.2022, 12.00 Uhr

Wer die Burghofnacht besucht, muss durchs Eingangszelt. Bild: Hansjörg Sahli

Zum 23. Mal wird die Burghofnacht Mitte Juli auf dem Bauernhof der Familie Aeschlimann in Burgäschi durchgeführt. Am Anlass, der bis in die frühen Morgenstunden dauert, darf man der Umgebung entsprechend «die Hufe schwingen und mal wieder so richtig die Sau rauslassen». Das Organisationskomitee greift nach zwei Jahren Coronapause auf das bewährte Konzept zurück. Trotzdem gibt es dieses Jahr einige Neuerungen.

Foodtrucks und die bewährte Rösti

Die Burghofnacht wird heuer von der Familie Aeschlimann und dem Volleyballclub Aeschi durchgeführt. Bisher war als dritter im Bunde jeweils noch ein Gastropartner mit dabei, der vor allem die Essensangebote koordinierte.

Trotzdem ist für das leibliche Wohl gesorgt: Vier Food-Corner stehen bereit. Familie Aeschlimann serviert auch dieses Jahr im Maisloch ihre bewährte Rösti. Dazu kommt mit dem «Tätschmeister» ein Foodtruck mit Burger und Pommes. Der «Buchsi Imbiss» bietet Döner und Kebab an. Das Angebot wird mit einem Thai Foodstand komplettiert.

Familie Aeschlimann (hier ein Bild aus dem Jahr 2017) ist bei der Burghofnacht stark engagiert (von links): Ernst, Lukas, Marianne und Samuel Aeschlimann. Im Maisloch gibt es zudem auch ihre Rösti. Alois Winiger

Verteilt über das ganze Gelände des Burghofes, den Familie Aeschlimann bewirtschaftet, finden sich dann elf Motto-Bars. OK-Präsidentin Angela Kaufmann meint dazu:

«Neu haben wir dieses Jahr direkt nach dem Eingang eine Wegbier-Bar. Wie es der Name sagt, gibt es dort zwar nur Bier. Aber so muss man sich nicht durstig auf die erste Runde machen.»

Wer kein Bier mag, oder mal abwechseln möchte, findet garantiert irgendwo etwas, das seinem Gusto entspricht. Angepasst auf die Umgebung orientieren sich die Lokalitäten an Orte auf einem Bauernhof. So kann man sich beispielsweise im Chatzeschopf, im Hühnerstall oder am Söilitrog mit Getränken eindecken.

Musik und Dancefloors für jeden Geschmack

Auch musikalisch ist die Burghofnacht breit gefächert: Partyklassiker zum Mitsingen gibt es bei DJ Scenic unter freiem Himmel im Maisloch. Im Techno-Schuppen kann man die Beats fühlen, die DJ Mr. Lu-Wi auflegt. Ein weiterer DJ, nämlich DJ Ref JD legt im Partyzelt auf.

Wer auf Livemusik steht, ist bestens bedient im Katzenschopf mit fadengeradem Rock mit treibenden Beats, gepaart mit hymnischen Balladen von Bluedög, Rock Out und Span. Letztere spielen für einmal «am Burgäschisee» und nicht «am Louenesee».

Dank Sponsoren kann zum ersten Mal auch mit Karte bezahlen werden. Ausserdem wartet an beinahe jeder Bar ein spezieller blauer Shot: der «Schweizer Bauer Kamikaze».

Ohne fremde Hilfe

Der VBC Aeschi und Familie Aeschlimann stemmen die Burghofnacht dieses Jahr ohne zusätzliche Helfer aus anderen Vereinen. Angela Kaufmann:

«Rund 100 Vereinsmitglieder helfen und dazu auch einige Kolleginnen und Kollegen unserer Mitglieder.»

Das OK ist sich bewusst, dass es knapp werden könnte, hat sich aber dazu entschieden, es dieses Jahr alleine zu versuchen. Die Vereinsmitglieder helfen im Übrigen nicht nur am Anlass selbst. Sie sind auch am Aufbau der Festlokale beteiligt.

Der Vorverkauf ist bereits gestartet

Der Vorverkauf für die Burghofnacht läuft. Anfangs sei das Publikum immer etwas zurückhaltend. Aber spätestens wenn dann die Holzkühe wieder die Strassenränder säumen, werde den Leuten bewusst, dass sie sich um ein Ticket bemühen sollten.

Noch stehen die Werbetafeln für die Burghofnacht nicht. Bild: Rahel Meier

Das OK-Burghofnacht ist gespannt, wie es laufen wird. Das Angebot sei sicher breit und biete allen etwas. Angela Kaufmann:

«Wir hoffen sehr, dass wir die 5000er-Marke wieder knacken können. Aber wir sind nach der Pause auch etwas nervös.»

23. Burghofnacht am Samstag, 16. Juli. Einlass ab 18 Jahren. Hoföffnung: 20 Uhr bis 5 Uhr. Vorverkaufsstellen: eventfrog.ch / Flury Bäckerei in Koppigen, Langendorf, Luterbach, Subingen, Utzenstorf / Intersport Ingold Herzogenbuchsee / Clochard –your Jeans Store in Solothurn, Burgdorf, Gäupark, Olten / Sporthus Balsthal / Straub Sport Langenthal / alle Vereinsmitglieder des VBC Aeschi.

