21. «Chabishoblete» «Hobeln und schlemmen» am Wallierhof in Riedholz Am Wochenende vom 23. und 24. Oktober findet am Wallierhof in Riedholz die 21. «Chabishoblete» statt. Besucherinnen und Besucher können sich auf«tonnenweise Chabis» und auf einen Markt freuen. 12.10.2021, 15.18 Uhr

Impression von der «Chabishoblete» 2018.

Michel Luethi

Pflichttermin für Liebhaberinnen und Liebhaber von Weisskohlspeisen: Am 23. und 24. Oktober findet am Wallierhof in Riedholz die 21 Ausgabe der «Chabishoblete» statt. Verkauft werden gemäss den Veranstaltern «frisch gehobelter Chabis, Salz, Gewürze und Gläser». Das kündigt die Stadt Solothurn in einer Medienmitteilung an.