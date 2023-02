Gerlafingen: Fotoreportage aus dem Stahlwerk

Fotoreportage Faszinierende Bilder aus dem Stahlwerk Gerlafingen – es ist seit 200 Jahren untrennbar mit der Gemeinde verbunden Stahl Gerlafingen wird 200 Jahre alt. Die Stahlproduktion hat sich in diesen zwei Jahrhunderten verändert. Geblieben ist die enorme Hitze, die sich entwickelt – und die Faszination, bei der Herstellung zuzusehen. Unser Fotograf Hanspeter Bärtschi hat sich im Stahlwerk umgesehen. Er präsentiert hier eine Auswahl seiner Bilder. Hanspeter Bärtschi (Fotos) Jetzt kommentieren 07.02.2023, 15.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Impressionen aus dem Stahlwerk Gerlafingen. Hanspeter Bärtschi

Die Bilder aus dem Stahlwerk faszinieren immer wieder von neuem. Dieses Jahr feiert die Stahl Gerlafingen AG ihr 200-Jahr-Jubiläum. Die Geschichte des Unternehmens ist schillernd. Es nahm am 1. Juli 1823 als Betriebsgesellschaft Ludwig von Roll’sche Eisenhütten und Bergwerke seine Tätigkeit auf und änderte seinen Namen 1962 zu Von Roll AG. Bis heute gehört das Stahlwerk zu den grössten Energieverbrauchern des Landes.

Im Rahmen einer Neuausrichtung verkaufte die Von Roll AG ihr damaliges Departement Stahlprodukte 1996 an die von Moos AG, die heutige Swiss Steel AG. 2003 übernahm der Konzern Schmolz und Bickenbach die Firmengruppe. Mit der Übernahme durch die italienische Beltrame Group 2006 wurde das Gerlafinger Werk Teil einer internationalen Unternehmensgruppe.

Heute produziert Stahl Gerlafingen qualitativ hochstehende Stahlprodukte für die Bauwirtschaft und die Industrie in der Schweiz und in Europa. Das Unternehmen rühmt sich, der grösste Recycling-Stahlproduzent der Schweiz zu sein: 99 Prozent der Produkte, die in Gerlafingen erzeugt werden, sind aus Stahlschrott hergestellt. Das italienische Mutterhaus, so heisst es, investiere jährlich in die Erneuerung der Produktionsanlagen in Gerlafingen.

Impressionen vom Stahlwerk Gerlafingen: Die Bilder wurden vom Stahlwerk begutachetet und freigegeben. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung Impressionen vom Stahlwerk Gerlafingen: Die Bilder wurden vom Stahlwerk begutachetet und freigegeben. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung Impressionen vom Stahlwerk Gerlafingen: Die Bilder wurden vom Stahlwerk begutachetet und freigegeben. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung Impressionen vom Stahlwerk Gerlafingen: Die Bilder wurden vom Stahlwerk begutachetet und freigegeben. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung Impressionen vom Stahlwerk Gerlafingen: Die Bilder wurden vom Stahlwerk begutachetet und freigegeben. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung Impressionen vom Stahlwerk Gerlafingen: Die Bilder wurden vom Stahlwerk begutachetet und freigegeben. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung Impressionen vom Stahlwerk Gerlafingen: Die Bilder wurden vom Stahlwerk begutachetet und freigegeben. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung Impressionen vom Stahlwerk Gerlafingen: Die Bilder wurden vom Stahlwerk begutachetet und freigegeben. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung Impressionen vom Stahlwerk Gerlafingen: Die Bilder wurden vom Stahlwerk begutachetet und freigegeben. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung Impressionen vom Stahlwerk Gerlafingen: Die Bilder wurden vom Stahlwerk begutachetet und freigegeben. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung Impressionen vom Stahlwerk Gerlafingen: Die Bilder wurden vom Stahlwerk begutachetet und freigegeben. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung Impressionen vom Stahlwerk Gerlafingen: Die Bilder wurden vom Stahlwerk begutachetet und freigegeben. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung Impressionen vom Stahlwerk Gerlafingen: Die Bilder wurden vom Stahlwerk begutachetet und freigegeben. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung Impressionen vom Stahlwerk Gerlafingen: Die Bilder wurden vom Stahlwerk begutachetet und freigegeben. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung Impressionen vom Stahlwerk Gerlafingen: Die Bilder wurden vom Stahlwerk begutachetet und freigegeben. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung Impressionen vom Stahlwerk Gerlafingen: Die Bilder wurden vom Stahlwerk begutachetet und freigegeben. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung Impressionen vom Stahlwerk Gerlafingen: Die Bilder wurden vom Stahlwerk begutachetet und freigegeben. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung Impressionen vom Stahlwerk Gerlafingen: Die Bilder wurden vom Stahlwerk begutachetet und freigegeben. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung Impressionen vom Stahlwerk Gerlafingen: Die Bilder wurden vom Stahlwerk begutachetet und freigegeben. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung Impressionen vom Stahlwerk Gerlafingen: Die Bilder wurden vom Stahlwerk begutachetet und freigegeben. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung Impressionen vom Stahlwerk Gerlafingen: Die Bilder wurden vom Stahlwerk begutachetet und freigegeben. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung Impressionen vom Stahlwerk Gerlafingen: Die Bilder wurden vom Stahlwerk begutachetet und freigegeben. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung Impressionen vom Stahlwerk Gerlafingen: Die Bilder wurden vom Stahlwerk begutachetet und freigegeben. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung Impressionen vom Stahlwerk Gerlafingen: Die Bilder wurden vom Stahlwerk begutachetet und freigegeben. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung Impressionen vom Stahlwerk Gerlafingen: Die Bilder wurden vom Stahlwerk begutachetet und freigegeben. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung Impressionen vom Stahlwerk Gerlafingen: Die Bilder wurden vom Stahlwerk begutachetet und freigegeben. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung Impressionen vom Stahlwerk Gerlafingen: Die Bilder wurden vom Stahlwerk begutachetet und freigegeben. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung Impressionen vom Stahlwerk Gerlafingen: Die Bilder wurden vom Stahlwerk begutachetet und freigegeben. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung Impressionen vom Stahlwerk Gerlafingen: Die Bilder wurden vom Stahlwerk begutachetet und freigegeben. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung Impressionen vom Stahlwerk Gerlafingen: Die Bilder wurden vom Stahlwerk begutachetet und freigegeben. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung Impressionen vom Stahlwerk Gerlafingen: Die Bilder wurden vom Stahlwerk begutachetet und freigegeben. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung Impressionen vom Stahlwerk Gerlafingen: Die Bilder wurden vom Stahlwerk begutachetet und freigegeben. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung Impressionen vom Stahlwerk Gerlafingen: Die Bilder wurden vom Stahlwerk begutachetet und freigegeben. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung Impressionen vom Stahlwerk Gerlafingen: Die Bilder wurden vom Stahlwerk begutachetet und freigegeben. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung Impressionen vom Stahlwerk Gerlafingen: Die Bilder wurden vom Stahlwerk begutachetet und freigegeben. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung Impressionen vom Stahlwerk Gerlafingen: Die Bilder wurden vom Stahlwerk begutachetet und freigegeben. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung

Unter Druck kommt die Firma zurzeit wegen der hohen Strompreise. Stahl Gerlafingen betreibt deswegen auch politisches Lobbying. Die Firma setzt sich für «angemessene Strompreise» ein, die sich mit dem europäischen Umfeld vergleichen lassen.

Die Geschichte der Gemeinde Gerlafingen und des Stahlwerks sind eng miteinander verknüpft: Das Unternehmen prägte die Identität von Gerlafingen wie kein anderes und entwickelte sich zusammen mit dem Dorf zu einem wichtigen Industriestandort. In der eigentlichen Blütezeit des Stahlwerkes, in den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts, verdienten gegen 3000 Personen ihren Lebensunterhalt in Gerlafingen.

Heute sind es rund 540 Mitarbeitende und 10 bis 15 Lernende und Praktikanten. Sie arbeiten im Schichtbetrieb rund um die Uhr und stellen rund 700’000 Tonnen Stahl her, die mehrheitlich in der Schweiz und im benachbarten Ausland eingesetzt oder verarbeitet werden. (rm)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen