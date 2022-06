20 plus 2 Jahre Raumformer Toni Kaufmann: Nach über 20 Jahren will er es etwas ruhiger angehen – und ernten, was er bisher gesät hat Seine Spuren als Raumformer hat Toni Kaufmann vielerorts in der Region hinterlassen. Seit mehr als 20 Jahren betreibt er seine Werkstatt in Zuchwil, direkt an der Stadtgrenze. Nun möchte er es etwas ruhiger angehen. Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 10.06.2022, 11.30 Uhr

«Jahrelang habe ich gesät», erklärt Toni Kaufmann, der auch unter dem Namen «Raumformer» bekannt ist – und ergänzt: «Nun freue ich mich vor allem auf die Ernte.» Dabei steht er in seiner Werkstatt an der Stadtgrenze Solothurns und zeigt bei einem Rundgang, worin seine Arbeit als Raumformer besteht.

Raumformer Toni Kaufmann musste wegen Corona sein 20-jähriges Jubiläum verschieben. Carole Lauener

Seine Werkstatt ist nicht nur Arbeitsort, sondern auch Event- und Showroom. Beim Eingang steht ein Automat, bei dem man mittels Geldeinwurf und einer Portion Glück Zugang zu einem Gameboy und «30 Minuten Gamezeit» gewinnen kann. Feuerkugeln sind aufgereiht, Fotos von in Kursen entstandenen Objekten hängen im Lager.

An einer Wand geben Gemälde Hinweise auf eine Ausstellung, an der er bald teilnehmen wird: «Im Künstlerhaus S11 in Solothurn zeige ich im Spätsommer anlässlich der Ausstellung ‹11erlei›, wie man neue Technologie mit Schweisserarbeit und Kunstdruck verbinden kann. Dabei geht es um Farbe, Metall und einen QR-Code.»

Der gebürtige Biberister ist ein Tausendsassa

Eigentlich hatte der gebürtige Biberister beruflich andere Pläne: Als Jugendlicher machte er nach einer ersten Ausbildung als Elektronikmonteur in der Autophon noch eine Lehre als Zahntechniker. Die Arbeit gefiel ihm:

«Ich kam mit den unterschiedlichsten Materialien in Kontakt – und doch merkte ich, dass etwas fehlte.»

Genau als er das realisierte, stiess er auf ein Kursangebot der Migros-Klubschule: «Jörg Hutter, der Bruder des Künstlers Schang Hutter, hatte sich auf ein Abenteuer eingelassen. Seine Aufgabe war es, uns Teilnehmende kreativ zu unterstützen. Der Kurs war sehr frei ausgelegt. So konnte man malen, töpfern, Papier schöpfen oder eben auch schweissen.»

Schweissen faszinierte ihn von Anfang an

Hutter habe ihm am ersten Abend kurz gezeigt, wie das mit dem Schweissen gehe, ihm ein paar Metallstücke in die Hand gedrückt und gesagt: «Mach mal!» Noch am selben Abend wusste Kaufmann: «Das ist es!» Ihn faszinierte die Technik:

«Man verbindet zwei Teile mit einem kleinen Schweisspunkt – und wenn's nicht passt, trennt man die Teile wieder und fügt sie innert Sekunden neu zusammen.»

Nach und nach reduzierte er sein Arbeitspensum – und konzentrierte sich auf die Schweisserarbeiten. Zu Beginn fertigte er vor allem Gebrauchsgegenstände an: «Ich bin ein Praktiker und darum haben die meisten kreierten Objekte einen Zweck.» Inzwischen will der 52-Jährige aber seine Leidenschaft erweitert ausleben: Er liebt es zu experimentieren und so entstehen immer häufiger Dinge, die, wie er sagt: «auch einfach mal nichts können müssen».

Überall Spuren hinterlassen

Der «Raumformer» hat über die Jahre an vielen Orten seine Handschrift hinterlassen. Bekannt sind seine Bücherschränke, welche nicht nur beim Gewerbeschulhaus Solothurn oder in umliegenden Gemeinden zu finden sind, sondern auch in Aarau oder Basel. In der Kulturfabrik Kofmehl ist die DJ-Kanzel ein Erzeugnis des Raumformers. Er hatte mit seinen Installationen – wie zum Beispiel einer Feuerkugelbahn oder dem pinken Einhorn –Auftritte am Illuminarium in Zürich oder am Murten Lichtfestival.

Toni Kaufmann und das Einhorn. Carole Lauener

Aufträge nimmt der Raumformer aber nur noch ausgesuchte an, damit er Zeit für eigenen Ideen hat. Zudem sind ihm die Schweisskurse – wo er auf die Unterstützung eines Angestellten zählen kann – sowie die Teamevents, die er seit 20 Jahren in der Werkstatt anbietet, wichtig: «Es ist faszinierend, wie ein Einzelner, aber auch Firmen oder Hochzeitsgäste der Dynamik erliegen, die von der Schweisserarbeit ausgehen.»

In Zukunft etwas ruhiger treten

Besonders bewegt ihn, wenn er mit Menschen zu tun hat, die sonst kopflastige Arbeit ausführen und es sich kaum zutrauen, mit einem Schweissgerät zu arbeiten:

«Hält diese Person dann ein Produkt in den Händen, das sie fast alleine angefertigt hat, dann kann das starke Emotionen auslösen.»

Seit 22 Jahren ist der Raumformer in seiner Werkstatt an der Bechburgstrasse in Zuchwil tätig – nun möchte er eben nach der Saat die Ernte geniessen: «Ich habe in den vergangenen Jahren so viel Spannendes machen dürfen. Es fühlt sich an, als hätte ich schon dreimal gelebt.»

Toni Kaufmann will es in Zukunft ruhiger angehen und öfters mit seiner Werkstatt auf vier Rädern unterwegs sein.

«Ich möchte diese rollende Werkstatt als Kreativ-Labor und gleichzeitig als Zuhause nutzen und mir Zeit nehmen für Neues sowie für Dinge, die zu kurz kamen.»

Und dann will er zurück in seine Werkstatt, um entstandenen Ideen wieder Raum und eine Form zu geben.

