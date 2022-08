100 Jahre Turnverein Nennigkofen-Lüsslingen

Gymnastik und Korbball: Das sind die beiden Sportarten, in denen die Turnerinnen und Turner aus Lüsslingen-Nennigkofen am stärksten sind. Darum erhalten diese beiden Sparten viel Platz am Jubiläumsfest. Aber auch die Dorfbevölkerung kann mitmachen.

Rahel Meier Jetzt kommentieren 16.08.2022, 05.00 Uhr