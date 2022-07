Robert Jakob: Erste BIlanz mit dem neuen Etziker Gemeindepräsiden

Gemeindepräsident ad interim Auch nach der Pensionierung bleibt die Gemeinde Etziken der Arbeitgeber von Robert Jakob Offiziell wird Robert Jakob Ende Juli als Schulhauswart pensioniert. Sein Büro im Schulhaus hat er bereits geräumt. Seit Anfang Juni ist sein Nachfolger aktiv. Jakob bleibt der Gemeinde Etziken aber erhalten: Seit Mitte März ist er Gemeindepräsident. Rahel Meier Jetzt kommentieren 12.07.2022, 18.00 Uhr

Robert Jakob hat das Gemeindepräsidium in Etziken Mitte März übernommen – parallel dazu arbeitet er bis Ende Monat noch als Schulhauswart. Carole Lauener

Robert Jakob lebt seit bald 30 Jahren in Etziken, seine Kinder sind hier zur Schule gegangen. Er ist mit dem Dorf verbunden. Durch seine Stelle als Schulhauswart, aber auch politisch. Denn von 2001 bis 2017 war er bereits Gemeinderat und ist mit den politischen Abläufen vertraut. Als er vom Etziker Gemeinderat angefragt wurde, ob er nach der Vakanz das Gemeindepräsidium übernehmen würde, zögerte er deshalb nicht lange. Er sagt aber deutlich:

«Bis Ende Legislatur bleibe ich sicher im Amt. Ich bin nur für den Übergang hier und keine Dauerlösung.»

Der Gemeinderat funktioniere in seiner jetzigen Konstellation sehr gut, lobt Jakob. Alle wüssten genau, was zu tun ist und hätten die Aufgaben in ihren jeweiligen Ressorts im Griff. Das kommt ihm entgegen, denn er ist nicht nur im Gemeindepräsidium, sondern gerade auch im Bauwesen als Ressortleiter stark gefordert.

Diverse Baureglemente müssen überarbeitet und aktualisiert werden. Das Thema «Fremdwasser» wird Etziken ebenfalls noch beschäftigen. Zudem steht die Sanierung der Mehrzweckhalle an und möglicherweise braucht es neue Schulräume, weil im Dorf viel gebaut wurde und die Zahl der Schülerinnen und Schüler angestiegen ist.

Viele Arbeiten in der Gemeinde werden zudem im Nebenamt erledigt. Ein Landwirt ist beispielsweise für den Unterhalt der Flurwege und die Leerung der Robidogs zuständig. Der Brunnenmeister hat einen Auftrag von der Gemeinde, oder der Anzeigerverträger. Alle diese Personen werden neu mit einer Vereinbarung angestellt, in der Pflichten und Rechte klar definiert sind und die den Vertragsparteien Sicherheit gibt.

Jetzt schon die Nachfolge aufbauen

Das Ziel von Robert Jakob ist klar: Bis Ende Legislatur sollte eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger aufgebaut werden. Schon in einer der nächsten Sitzungen wird sehr konkret über die Zukunft in der Gemeinde gesprochen. Die Palette der Diskussionen ist breit.

Es geht beispielsweise um die Pensen all derer, die für die Gemeinde arbeiten. Robert Jakob sagt selbst, dass er zurzeit beinahe ein 50-Prozent-Pensum für die Gemeinde einsetzt. Dabei sind es vor allem die Sitzungen, die Stunden einschenken. Jakob:

«Egal ob man Gemeindepräsident in einer grossen oder in einer kleinen Gemeinde ist. Der Aufwand für Sitzungen, beispielsweise in der Repla oder beim Abwasserzweckverband, ist für alle gleich hoch.»

Auch in der Verwaltung sind die Pensen heute eher knapp bemessen und müssen wohl angehoben werden.

Im Gemeinderat wird offen diskutiert

Robert Jakob ist aber offen für alles. Auch die Fusion mit einer oder mehreren Nachbargemeinden ist für ihn eine Möglichkeit. Bolken sucht sehr konkret nach möglichen Fusionspartnern und in diesem Kontext wurde Etziken eingeladen, bei einer Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz mitzumachen. Jakob:

«Wir haben Einblick in alles gegeben und sind gespannt auf das Resultat der Studie.»

Etziken wäre eine attraktive Braut. Finanziell steht die Gemeinde auf soliden Füssen und kann die anstehenden Investitionen stemmen. Die Infrastruktur im Boden ist ebenfalls in gutem Zustand.

Etziken hat aber – im Gegensatz zu anderen Gemeinden – keinerlei Druck. Im Dorf wird das Vereinsleben aktiv gepflegt. Ein Restaurant ist ebenfalls noch offen und seit einem Jahr gibt es einen Dorfladen. Auch mit dem öffentlichen Verkehr ist Etziken in Richtung Solothurn und Herzogenbuchsee gut erschlossen. Das einzige, was fehlt, ist Bauland. Jakob:

«Wir haben immer wieder Anfragen von Einheimischen, die gerne hier bauen möchten.»

Noch bevor das Thema Fusion aktuell werden könnte, stehen vorerst einmal noch weitere Zusammenschlüsse an. Im Bereich der Feuerwehr beispielsweise, wo die Regionalfeuerwehr äusseres Wasseramt künftig mit den Drei Höfen zusammengehen möchte.

Zudem überlegt Robert Jakob, ob er eine Sprechstunde für die Einwohnerinnen und Einwohner einrichten soll.

«Viele kommen jetzt mit kleineren oder grösseren Anliegen auf mich zu.»

Das seien aber oft Gespräche, die irgendwo stattfinden und keinen offiziellen Charakter haben. Mit einer Sprechstunde liesse sich dies besser kanalisieren, so Jakob.

