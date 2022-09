100 Jahr-Feier Jodlerklub Alpenglühn Etziken

Grosses Jubiläum 100 Jahre Jodlerklub Etziken: Zwei Gründe für ein Fest fürs Dorf Zwei Mal musste das Jubiläum verschoben werden. Jetzt konnte der Jodlerklub 100 Jahre feiern und spendierte sich gleich eine neue Tracht. Hans Blaser Jetzt kommentieren 04.09.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Jodlerlub Alpenglühn in der neuen Tracht Hans Blaser

Beim Jodlerklub Alpenglühn Etziken nahm man das Jubiläum zum Anlass zur Beschaffung einer neuen Tracht. Also gleich zwei gute Gründe für ein Fest.

Rasch wusste man, es soll ein Fest für das Dorf, insbesondere auch für Kinder und Jugendliche werden. Klar war auch, die Tracht soll von Reto Stampfli geweiht werden und das Fest soll Anfangs September 2020 stattfinden. Von Corona hatte man noch keine Ahnung. Genau die Pandemie war aber schuld, dass der Anlass zweimal in Folge um ein Jahr verschoben werden musste.

Die bewegte Geschichte des Jodlerklubs

Der Jodlerklub wurde 1920 gegründet. Das müsste in Bolken oder in Inkwil geschehen sein. Jedenfalls wurde er Jodlerklub Bolken-Inkwil genannt. Dieser verlegte 1948 sein Probendomizil nach Etziken und wechselte gleichzeitig zum heutigen Namen.

Der Jodlerklub Etziken feiert das 100-jährige Jubiläum Carole Lauener / Solothurner Zeitung Der Jodlerklub Etziken feiert das 100-jährige Jubiläum Carole Lauener / Solothurner Zeitung Der Jodlerklub Etziken feiert das 100-jährige Jubiläum Carole Lauener / Solothurner Zeitung Der Jodlerklub Etziken feiert das 100-jährige Jubiläum Carole Lauener / Solothurner Zeitung Der Jodlerklub Etziken feiert das 100-jährige Jubiläum Carole Lauener / Solothurner Zeitung Der Jodlerklub Etziken feiert das 100-jährige Jubiläum Carole Lauener / Solothurner Zeitung Der Jodlerklub Etziken feiert das 100-jährige Jubiläum Carole Lauener / Solothurner Zeitung Der Jodlerklub Etziken feiert das 100-jährige Jubiläum Carole Lauener / Solothurner Zeitung Der Jodlerklub Etziken feiert das 100-jährige Jubiläum Carole Lauener / Solothurner Zeitung Der Jodlerklub Etziken feiert das 100-jährige Jubiläum Carole Lauener / Solothurner Zeitung Der Jodlerklub Etziken feiert das 100-jährige Jubiläum Carole Lauener / Solothurner Zeitung Der Jodlerklub Etziken feiert das 100-jährige Jubiläum Carole Lauener / Solothurner Zeitung Der Jodlerklub Etziken feiert das 100-jährige Jubiläum Carole Lauener / Solothurner Zeitung Der Jodlerklub Etziken feiert das 100-jährige Jubiläum Carole Lauener / Solothurner Zeitung Der Jodlerklub Etziken feiert das 100-jährige Jubiläum Carole Lauener / Solothurner Zeitung Der Jodlerklub Etziken feiert das 100-jährige Jubiläum Carole Lauener / Solothurner Zeitung Der Jodlerklub Etziken feiert das 100-jährige Jubiläum Carole Lauener / Solothurner Zeitung Der Jodlerklub Etziken feiert das 100-jährige Jubiläum Carole Lauener / Solothurner Zeitung Der Jodlerklub Etziken feiert das 100-jährige Jubiläum Carole Lauener / Solothurner Zeitung Der Jodlerklub Etziken feiert das 100-jährige Jubiläum Carole Lauener / Solothurner Zeitung Der Jodlerklub Etziken feiert das 100-jährige Jubiläum Carole Lauener / Solothurner Zeitung Der Jodlerklub Etziken feiert das 100-jährige Jubiläum Carole Lauener / Solothurner Zeitung Der Jodlerklub Etziken feiert das 100-jährige Jubiläum Carole Lauener / Solothurner Zeitung Der Jodlerklub Etziken feiert das 100-jährige Jubiläum Carole Lauener / Solothurner Zeitung Der Jodlerklub Etziken feiert das 100-jährige Jubiläum Carole Lauener / Solothurner Zeitung

Jetzt wird das Fest gefeiert - endlich

Am Nachmittag konnte sich die Bevölkerung an mehreren Stationen in verschiedenen Tätigkeiten versuchen. Das reichte vom Alphornblasen bis zum Hornussen. Genutzt wurde das insbesondere von den Kindern. Die konnten damit an einem Wettbewerb teilnehmen.

Apéro und Nachtessen leiteten über zum Abendprogramm, das mit dem Festakt begann. Diesen eröffneten die Etziker Jodler mit ihrem allerersten Auftritt in der neuen, noch ungeweihten Tracht. Sie besteht aus dem Trachtenhemd, einer braunen Berntuchhose und dem Jodlerknopf. Augenfällig ist der Mutz, nicht aus Samt, sondern aus schwarzem Manchesterstoff. Auffällig die bestickten mit Edelweiss und Enzian bestickten Kragen und die zwei Reihen polierte Metallknöpfe. Dazu passt der niedrige schlichte Hut.

Zum Einstieg wählten sie «Es schöns Deheim» von Ueli Moor. Damit war der Zeitpunkt für die dem Verein so bedeutungsvolle Trachtenweihe gekommen. Er könne die Tracht nicht weihen, behauptete Reto Stampfli. Er könne aber einen Segenswunsch, eine Art Gebet ausrichten. Diesem erwachse dann durch den Applaus des Publikums Wirkung.

Mit einem historischen Blick in das Gründungsjahr eröffnete Stampfli auch die Reihe der Ansprachen. Mit «Sing dis Lied» von Bruno Häner beschlossen die Etziker den kurzen Weiheakt und öffneten die Bühne für die Festreden.

Die weiteste Anreise dazu hatte Karin Ramseyer die Präsidentin des Nordwestschweizer Jodlerverbandes. Sie überbrachte auch die Grüsse der verhinderten Zentralpräsidentin des Eidgenössischen Jodlerverbandes Karin Niederberger. Nach weiteren Ansprachen und Geschenken, schlossen die Jodler den Festakt mit «Dini Seel e chli la bambälä» von Ruedi Bieri.

Unterhaltungsprogramm lässt keine Wünsche offen

Den ersten Teil des Unterhaltungsprogramm eröffnete das Schwyzerörgeli-Trio Zumbrunn-Theiler-Grob mit drei Titeln. Sieben hervorragende Vorträge in drei Auftritten bot die Jodlergruppe Bärgröseli Alpnachstad. Mehrmals bestiegen die Laupersdörfer Alphornbläserinnen und -bläser als Trio, Quartett oder Quintett die Bühne.

Dank Kinderbonus unbestritten den grössten Applaus erntete jedoch das Etziker Chinderchörli.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen