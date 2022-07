1.-August-Feier «Die Schweiz hat viele Ähnlichkeiten mit der Ukraine»: Geflüchtete wird in Messen eine Ansprache halten Yuliia Davydenko aus Kiew wird am 1. August einige Worte an die Festgemeinde in Messen richten. Sie wohnt seit mehreren Monaten in Balm bei Messen. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 29.07.2022, 16.00 Uhr

Yuliia Davydenko und Gemeindepräsident Bernhard Jöhr. Hanspeter Bärtschi

Seit mehreren Monaten lebt Yuliia Davydenko aus Kiew in Balm bei Messen bei der Familie Rätz. Die Familien kennen sich ursprünglich von einem Schüleraustausch ihrer Söhne vor 15 Jahren. Am 1. August wird sie bei der 1.-August- und Jungbürgerfeier beim Schulhaus Bühl in Messen einige Worte an die Teilnehmenden richten. Sie meint:

«Die Schweiz hat viele Ähnlichkeiten mit der Ukraine vor dem Krieg, auch wenn die Ukraine viel grösser ist.»

Die Menschen seien offen und freundlich hier wie dort. «Und wir haben auch Berge im Westen, die Karpaten.» Sie sei aber in der Heimat nur selten in die Berge gegangen, da der Weg dahin viel weiter gewesen sei. Sie deutet auf das Bild des Matterhorns auf einer Toblerone-Schokolade auf dem Tisch und lächelt.

Spezielle Orte besuchen

In Zermatt seien sie noch nicht gewesen, erzählt Gastgeberin Eveline Rätz, aber das wolle man bald nachholen. «Das Matterhorn würde ich sehr gerne sehen», sagt Yuliia Davydenko. Einige andere Schönheiten der Schweiz habe man aber schon zusammen besucht, beispielsweise Erlach. Davydenko ist dankbar für die freundliche Aufnahme:

«Ich fühle mich hier in Balm wie ein Familienmitglied und bin nicht allein.»

Dankbar ist sie auch, dass sie jeden Tag mit ihrem Mann und ihrem 30-jährigen Sohn Artem, die in Kiew zurückgeblieben sind, telefonieren kann. Nach wie vor würde sie gerne als Buchhalterin arbeiten. Wichtig ist ihr das Malen von Ölbildern; Momente, in denen sie den Krieg und die Angst vergessen kann.

Mit Malen den Krieg vergessen

Sie malt vor allem Menschen in ihrer Umgebung und Landschaften. Gerne hilft sie der Familie Rätz auch mit den Hühnern und im Garten, der jetzt in voller Pracht steht. Eveline Rätz und sie kochen oft zusammen und zeigen sich gegenseitig Rezepte aus der Heimat. «Saucen haben wir in der Ukraine nur wenige, da konnte ich viel Neues lernen.»

Es war der Gemeindepräsident von Messen, Bernhard Jöhr, der die Idee hatte, Yuliia Davydenko für die 1.-August-Feier zu engagieren. Er sagt:

«Yuliia Davydenko ist ein aussergewöhnlicher Mensch. Sie strengt sich unheimlich an, um sich hier zu integrieren.»

Sie sei der Gemeinde und der Familie Rätz sehr dankbar für die gute Aufnahme. Ausserdem besuche sie mit grossem Erfolg einen Deutschkurs, weshalb sie darin weiterhin unterstützt werde. Die schwierige Situation werde in der Rede ebenfalls zur Sprache kommen.

Insgesamt 19 Flüchtlinge aus der Ukraine wohnen in Messen

In Messen seien unterdessen 19 ukrainische Menschen beherbergt, fast alle bei Privaten. Bernhard Jöhr freut sich sehr über die grosse Solidarität in seiner Gemeinde. Yuliia Davydenko werde auch stellvertretend für alle andere Flüchtlinge sprechen. «Ich glaube, in der aktuellen Situation ist das eine sympathische Geste.»

Der 24. August wird in der Ukraine als Tag der Unabhängigkeit gefeiert, denn am 24. August 1991 erklärte die Ukraine ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Bernhard Jöhr und Eveline Rätz sind sich einig:

«Man bekommt heute angesichts des Krieges in der Ukraine wieder ein neues Verständnis dafür, was Freiheit bedeutet, und dass sie alles andere als selbstverständlich ist.»

«Der Rütlischwur war ein Freiheitsbündnis, man war auch damals bereit, sich für sein Land zu opfern», so Jöhr. Und Eveline Rätz meint: «Ich bin dankbar, hier leben zu dürfen.»

