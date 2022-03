Kriminalstatistik Weniger Straftaten im Kanton Solothurn – aber mehr jugendliche Straftäter und mehr Verbrechen im digitalen Raum Der Kanton Solothurn ist vergangenes Jahr sicherer geworden. Pro 1000 Einwohner wurden 52,3 Delikte begangen. Vor zehn Jahren lag der Wert noch bei 77,2. Nach dem Ausreisser nach oben 2020 bei den Gewaltstraftaten waren auch diese rückläufig. Daniela Deck Jetzt kommentieren 28.03.2022, 16.40 Uhr

Einen Schwerpunkt hat die Kantonspolizei letztes Jahr bei den Velodiebstählen gesetzt. Regierungsrätin Susanne Schaffner, Kommandant der Kapo Thomas Zuber und Fabienne Holland, Chefin Kriminalabteilung (von links). Bruno Kissling

17'493 Straftaten hat die Polizei 2021 erfasst. Das sind 967 oder 5,2 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Aufklärungsquote ist leicht gestiegen. Die erfreuliche Bilanz der Kriminalstatistik präsentierte die Kantonspolizei am Montag den Medien.

Justizdirektorin Susanne Schaffner verwies einleitend auf den Bereich häusliche Gewalt, bei dem die Delikte um 8 Prozent abgenommen haben. Zugleich sind hier mit zwei Tötungsdelikten sowie vier versuchten Tötungen die schwersten Gewaltverbrechen angesiedelt.

Regierungsrätin Susanne Schaffner. Bruno Kissling

Seit Anfang Jahr hat die Koordinationsstelle Häusliche Gewalt die Arbeit aufgenommen, die sich unter anderem der Weiterbildung widmet. «Es ist immer wieder ernüchternd, wie wenig Wissen selbst Fachpersonen zum Thema haben», sagte Schaffner. Sie setze grosse Hoffnungen auf die Koordinationsstelle. Hilfreich sei auch die Arbeit der Beratungsstelle Gewalt, die sich an (potenzielle) Täter richtet.

Weniger Einbrüche, aber mehr E-Bikes geklaut

Fabienne Holland, die Chefin der Kriminalabteilung, präsentierte die Gesamtschau. «Allgemein ist die Kriminalitätsbelastung abnehmend», fasste sie zusammen. Mehr als die Hälfte der Delikte richten sich gegen Vermögen (minus 2 Prozent). Abgesehen von vier Bezirken (Wasseramt, Lebern, Solothurn und Thal) hätten die Delikte in allen Bezirken abgenommen.

Abnehmend sind auch die Einbruchs- und Einschleichdiebstähle, wobei die Diebstähle aus Fahrzeugen und von Fahrzeugen zugenommen haben. Hier ist der Diebstahl von E-Bikes hervorzuheben, ein Bereich, bei dem die Polizei zusammen mit der Staatsanwaltschaft letztes Jahr einen Schwerpunkt setzte.

Drei Polizisten ermittelten schwergewichtig gegen eine Bande, was in vier Festnahmen resultierte. «Wir haben einen grossen Aufwand betrieben, doch der Fall zeigt, dass dieser sich lohnt», so Holland.

Mehr Gewaltverbrechen von Jugendlichen

Zugenommen haben auch Gewaltverbrechen von Jugendlichen, plus 11,4 Prozent. Ein Trend, der sich gemäss Holland landesweit beobachten lässt. Umso mehr schätzt die Polizei die Präventionstätigkeit der Jugendpolizei, die vor 15 Jahren gegründet wurde. Erwähnenswert ist hier etwa das Konfliktlösungstraining Chili an den Schulen.

Fabienne Holland, Chefin Kriminalabteilung. Bruno Kissling

Eine Zunahme von 3 Prozent verzeichnen die Verbrechen im digitalen Raum. Nach Einschätzung von Holland findet hier weniger eine Verlagerung statt als vielmehr ein Zusatz zu den bisherigen Delikten. Mit vier Fünfteln geht der Löwenanteil hier auf das Konto von Betrug, sprich nicht gelieferte Waren.

Pornografie findet nach Aussage der Kriminalleiterin hauptsächlich als Cybercrime statt und hat ebenfalls zugenommen. Zusammenfassend erklärte sie: «Die Fälle werden im Durchschnitt komplexer und verursachen mehr Aufwand pro Fall.»

Schwerpunkt setzen gegen Bandenkriminalität

Kantonspolizeikommandant Thomas Zuber versprach in seinem Ausblick zur Balance von Prävention und Repression die Entwicklung bei der Jugendkriminalität im Auge zu behalten. Schwergewichtig wolle man auch bei der strukturierten (bandenmässigen) Kriminalität dranbleiben.

Thomas Zuber, Kommandant Kantonspolizei Solothurn. Bruno Kissling

Neben dem Enkel- respektive Polizistentrick steht hier der Drogenhandel im Fokus:

«Wir wissen, dass viel Geld und viele harte Drogen im Kanton umgesetzt werden.»

Was den Enkeltrick angeht, so habe man hier die Zahl der vollendeten Raubzüge gering halten können. Doch einmal vollendet gingen die Schäden in die Hunderttausende.

Diese Erklärung führte nahtlos zur Aufstockung des Polizeikorps, das der Kantonsrat Ende 2020 gutgeheissen hatte: +8: 2021, +10: 2022, +10: 2023. Das Umfeld sei «extrem schwierig», da andere Kantone ebenfalls aufstocken, sagte Zuber. Er führt aus:

«Wir sind mit 13 Anwärterinnen und Anwärtern für den Lehrgang im April knapp auf Kurs (geplant waren 14). Für den Lehrgang im Herbst sieht der Horizont bewölkt aus. Denn: Polizisten gibt es nicht auf dem freien Markt.»

Verschärft wird die Lage durch die Tatsache, dass 2024/25 eine Pensionierungswelle mit 17 Mitarbeitenden ansteht. Hoffnung auf ein «gewisses Reservoir» setzt der Polizeikommandant auf die privaten Netzwerke der Polizistinnen und Polizisten: «So können sie sich selbst aussuchen, mit wem sie in Zukunft zusammenarbeiten möchten.» Zuber verweist auf die Rekrutierungskampagne polizeifunk.ch.

