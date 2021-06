Kommentar zu den Stadtpräsidiumswahlen in Solothurn.

Kommentar Stadtpräsidiumswahlen Solothurn: Die FDP wackelt, bleibt sie stehen? Fabio Vonarburg 14.06.2021, 05.00 Uhr

Kurt Fluri (bisheriger Stadtpräsident) und Markus Schüpbach, der gerne sein Nachfolger wäre. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung

Grosser Jubel als hätte man gewonnen auf der einen Seite, verhaltenes Klatschen auf der anderen. Die Reaktionen auf das «Unentschieden» bei den Stadtpräsidiumswahlen zwischen Stefanie Ingold (SP) und Markus Schüpbach (FDP) fielen unterschiedlich aus.

Zwar hat die FDP Stadt Solothurn in den letzten Jahrzehnten immer mehr an Stimmenanteil verloren, doch konnte sie sich als stärkste Partei der Stadt bislang immer behaupten. Dementsprechend gross ist das Selbstverständnis der Freisinnigen, dass das Stadtpräsidium in ihre Hände gehört. Dass es nun gestern nicht reichte, dass ein zweiter Wahlgang nötig wird, ist ein Kratzer im Lack der FDP.

Bei der SP zeigt sich der gegenteilige Effekt. Die Sozialdemokraten mussten vor vier Jahren Demut lernen, als ihre Parteigrösse Franziska Roth gegen Kurt Fluri keinen Stich hatte. Dass die Emotionen angesichts der Pattsituation nun so hochgingen, zeigt die Unsicherheit, die das damalige Ergebnis hinterlassen hat. So war das Gleichauf, beziehungsweise die Führung um 47 Stimmen eine Erlösung.

Ist der Vorsprung nun eine Prognose für den zweiten Wahlgang? Keineswegs. Die Frage ist, ob sich die FDP aufrappeln, nochmals alle Kräfte mobilisieren kann und vor allem, ob sie sich geschlossen hinter ihren Kandidaten stellt. Denn nebst den unterschiedlichen Reaktionen auf den Ausgang war gestern Sonntag etwas weiteres augenscheinlich.

Während Ingold umgeben war von ihren «Getreuen», versprühte die Gegenseite viel weniger Teamspirit. Markus Schüpbach stand im Vergleich zu seiner Gegenkonkurrentin viel isolierter da. Hier war kein Feuer zu spüren. Will die FDP eine Chance haben, muss sie dieses entfachen.