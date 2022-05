Kommentar Nein zur Asyl-Initiative der Solothurner SVP: Eine Niederlage im Kerngeschäft Keine Kürzungen für Flüchtlinge: Die Solothurner SVP kann für ihre Initiative zwar über die eigene Wählerbasis hinaus mobilisieren. Doch die Niederlage sollte ihr trotzdem zu denken geben. Sven Altermatt 15.05.2022, 17.04 Uhr

Die SVP wollte die Sozialhilfe für Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene kürzen. Eine Mehrheit des Solothurner Stimmvolks macht da nicht mit. Keystone (Symbolbild)

Am Ende war das Resultat weniger deutlich als erwartet, ja sogar einigermassen knapp. Und trotzdem: Die SVP hat in einem ihrer Kerngeschäfte, der Ausländerpolitik, eine Niederlage kassiert. 55 Prozent der Stimmberechtigten waren gegen die Initiative, mit der die Sozialhilfe für Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene gekürzt werden sollte. Immerhin gelang es der SVP, weit über die eigene Wählerbasis hinaus zu mobilisieren. Dennoch kann sie nicht an frühere Erfolge bei Asylabstimmungen anknüpfen.