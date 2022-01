Kommentar Nach den Filmtagen verlieren auch die Literaturtage den Chef: Die beiden Solothurner Festivals leiden an der gleichen Krankheit Zuerst Anita Hugi bei den Filmtagen, jetzt Dani Landolf bei den Literaturtagen: Die beiden Abgänge haben leider überraschend viel gemeinsam. Sven Altermatt 26.01.2022, 14.00 Uhr

Geht nach der diesjährigen Ausgabe der Solothurner Literaturtage im Mai schon wieder: Geschäftsführer Dani Landolf. Gaetan Bally/Keystone

Eklat in Solothurn, schon wieder: Jetzt müssen auch die Literaturtage eine neue Spitze suchen. Die Ära von Geschäftsführer Dani Landolf wird nach nur zwei Ausgaben enden; so wie bereits jene von Anita Hugi bei den Filmtagen. Zwar räumt er seinen Posten im Gegensatz zu ihr aus freien Stücken. Doch es scheint, als leiden die beiden Festivals an der gleichen Krankheit.