Kommentar Eine Sozialregion in der Krise: Der Fall zeigt, woran das System «Zweckverband» krankt Die Sozialregion Thal-Gäu schlitterte über Jahre in die Krise. Die frühere Geschäftsführerin leistete Tausende Überstunden und bekam dafür Hunderttausende Franken öffentliche Gelder. Die Vorgänge legen auch ein Kontrollversagen offen, das im System angelegt ist. Sven Altermatt 22.04.2022, 12.30 Uhr

Mit den Geschehnissen in der Sozialregion rückt auch ein eigentümliches Konstrukt in den Fokus: jenes des Zweckverbands. OT-Archiv

Wenn es einen Satz gibt, der die Ereignisse auf den Punkt bringt, dann diesen: Die Probleme liegen noch viel tiefer als gedacht. Die Sozialregion Thal-Gäu steckte jahrelang in der Krise. Deren Mandatsdienst war chronisch überlastet. Es fehlte an Personal. Und die später geschasste Geschäftsführerin leistete Tausende Überstunden – dafür bekam sie mehrere hunderttausend Franken öffentliche Gelder ausbezahlt. Dies zeigt eine Aufarbeitung dieser Zeitung. Es vergingen Jahre, bis es einigen Gemeindepräsidenten reichte und sie die Vorgänge gegen alle Widerstände unter die Lupe nahmen.

Mit den Geschehnissen in der Sozialregion rückt auch ein eigentümliches Konstrukt in den Fokus: jenes des Zweckverbands. Die Sozialregion war – wie im Solothurnischen üblich – als Zweckverband der 16 beteiligten Gemeinden organisiert. Und dieser stiess als Kontrollorgan augenscheinlich ans Limit. Die Delegierten der Gemeinden waren von Tagesgeschäft und all den Problemen weit weg.

Fragwürdige Kredite wurden unter «Verschiedenes» abgehandelt und Nullkommanix abgesegnet. Dabei wäre es gerade die Aufgabe der Delegierten und des Vorstandes gewesen, der operativen Führung kritisch auf die Finger zu schauen.

Verbände mit Konstruktionsfehlern

Denn sie wussten nicht, was sie tun? Zweifellos: Es ist bei vielen öffentlichen Aufgaben weder sinnvoll noch handhabbar, wenn jede Gemeinde sie einzeln übernimmt. Oft sind Kooperationen effektiv. Deshalb verlangt mitunter sogar der Gesetzgeber die Gründung eines Zweckverbands. Aber das Kontrollversagen ist eben auch systembedingt. Die Verbände kranken an einigen Konstruktionsfehlern.

Verantwortung wird förmlich von den politisch gewählten Gemeinderäten wegdelegiert; meist an Laien, die ihre freien Abende gratis und franko für die öffentliche Sache opfern. Man muss froh sei, wenn sich überhaupt Leute finden lassen. Die Milizpolitiker in den Gemeinden können bei für sie so wichtigen – und teuren – Entscheiden immer weniger mitreden.

Bezeichnend dafür ist, dass Delegierte von Zweckverbänden neuerdings mehrere Stimmen abgeben können – dieses Mehrfachstimmrecht hat der Kantonsrat wegen des Personalnotstands in vielen Gemeinden beschlossen. Das Prinzip «Ein Kopf, eine Stimme» gilt nicht mehr. Und so wird noch mehr wohl noch schneller abgesegnet und von wenigen Augen kontrolliert. Keine gute Entwicklung.