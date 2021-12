Das Alte Berntor in Solothurn erhält zwei Kopien

Solothurn Das Berntor steht bald kopf – eine Kunstintervention im Kreuzackerpark macht es möglich Das Berntor im Kreuzackerpark erhält zwei Klone aus Beton. Das Projekt mit dem Namen «Berntor3» wird vom Künstlerduo Haus am Gern realisiert. Das Projekt steht im Zusammenhang mit den Bauarbeiten im Gebiet Rosengarten, BBZ und Kreuzackerpark. 08.12.2021, 17.53 Uhr

Eine Visualisierung des Projektes: Eines der beiden Tore wird auf dem Kopf stehen. Zvg

Das Alte Berntor im Kreuzackerpark erhält zwei Klone aus Beton. Wie aus einer Mitteilung der Staatskanzlei hervorgeht, soll das originale Berntor im Massstab 1:1 kopiert werden und die in Beton reproduzierten «Berntore» im Park platziert werden. Die Kunstintervention, die «Berntor3» heisst, wurde vom Künstlerkollektiv Haus am Gern, bestehend aus Barbara Meyer Cesta (*1959 in Aarau) und Rudolf Steiner (*1964 in Niederbipp), entwickelt.