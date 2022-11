Zwischenfall Frontscheibe zertrümmert: Nach dem SBB-Unfall in Gretzenbach stehen zwei Bauarbeiter in Olten vor Gericht 2018 wurde die Frontscheibe eines Zugs in voller Fahrt von einem Kran zertrümmert. Nun wurden zwei Personen, die auf der Baustelle des Eppenbergtunnels zu Werke waren, wegen fahrlässiger Störung des Eisenbahnverkehrs angeklagt. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 07.11.2022, 18.45 Uhr

Eine von einem Kran hängende Metallkette hat am Montag in Gretzenbach SO die Frontscheibe einer SBB-Lokomotive getroffen. Kantonspolizei Solothurn

Vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen wurde am Montag ein Vorfall verhandelt, der sich bereits am 28. Mai 2018 zugetragen hatte. Eine SBB-Lokomotive war auf der Strecke Aarau – Olten beschädigt worden, als sie die Baustelle des Eppenbergtunnels bei Gretzenbach passierte. Dabei war die an einem Baukran herunterhängende Kette gegen die Frontscheibe des mit 115 Stundenkilometer fahrenden Interregiozuges geprallt. Verletzt wurde niemand, aber die Frontscheibe des Zuges wurde zertrümmert.

Der «fahrlässigen Störung des Eisenbahnverkehrs» angeklagt wurde Rafael Costa (Name von der Redaktion geändert), ein Portugiese mittleren Alters. Mitangeklagt wurde ausserdem der 31-jährige Kranführer Bence Varga (Name von der Redaktion geändert), ein Ungar.

Varga bediente zunächst als Kranführer einen Turmdrehkran, um einen kaputten Bagger aus einer Grube zu heben. Zu diesem Zweck musste eine Schwenkbegrenzung des Krans deaktiviert werden, die den Arbeitsradius einstellt und damit der Sicherheit dient.

Ihm wurde später vorgeworfen, dies nicht seinem Vorgesetzten, einem Polier, mitgeteilt zu haben; sondern er sagte diesem lediglich, dass er den Bagger aus der Grube gehoben habe. Anschliessend beendete Varga diese Arbeiten und ging zu einem anderen Kran.

Später nahm Costa die Fernbedienung des Turmdrehkrans an sich, um eine Vibroplatte in die Baugrube zu heben. In diesem Zusammenhang kam es zum Unglück, das der Lokführer trotz sofort eingeleiteter Schnellbremsung und eines Warnsignals nicht mehr verhindern konnte. Ein Sicherheitswärter, der sich zum Unglückszeitpunkt in unmittelbarer Nähe befand, konnte sich durch einen Sprung vor der mit einem Haken bewehrten freischwingenden Kette retten.

Anwalt fordert Freispruch

In der Folge ging es in der Verhandlung, die von Amtsgerichtspräsident Ronny Rickli geführt wurde, vor allem um die Klärung der Frage, wem es anzulasten sei, dass die Schwenkbegrenzung des Krans nicht wieder aktiviert wurde. Mittels Zeugenbefragung wurde zudem festgestellt, dass es keinen Schutzzaun gab und auch keine Signale, die eine Aktivierung oder Deaktivierung der Schwenkbegrenzung angezeigt hätten.

Der Anwalt von Costa plädierte für seinen Mandanten auf Freispruch. Er monierte, der Strafbefehl sei ungenügend. Der Sicherheitswärter auf der Baustelle habe zudem ausgesagt, dass Costa die Fernbedienung für den Kran zum fraglichen Zeitpunkt gar nicht in der Hand gehabt habe; zudem führte er weitere Ungereimtheiten ins Feld.

Auch müsse in Erwägung gezogen werden, ob allenfalls eine Windböe den Kranarm in Bewegung gesetzt habe. Am Unglückstag habe es nach Auskunft von Meteo Schweiz eine Windstärke von 29,2 Stundenkilometern gegeben am Unfallort; das reiche unter Umständen, den Kranarm zu bewegen. Zudem könne auch ein technischer Defekt Ursache für den Unfall gewesen sein.

Ebenso beantragte die Verteidigerin von Varga einen Freispruch für ihren Mandanten. Sie monierte eine lückenhafte Einvernahme und Formfehler. Die Aussagen des Sicherheitschefs seien widersprüchlich. Sie verwies zudem auf das sogenannte «Rolling-Stones-Urteil» des Bundesgerichtes, in dem es um fahrlässige Mittäterschaft geht. Auch hier sei kein gemeinsames Handeln sichtbar.

Zudem habe ihr Mandant nicht wissen können, dass Costa, der keinen Kranführerausweis habe, den Kran bediene. So komme hier der Grundsatz «in dubio pro reo», im Zweifel für den Angeklagten, zum Tragen.

Die Staatsanwaltschaft beantragte für die beiden Angeklagten eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 80 (Costa) beziehungsweise 180 Franken (Vargas), bedingt aufgeschoben bei einer Probezeit von zwei Jahren; dazu die Übernahme der Verfahrenskosten von je 485 Franken. Das Urteil wird am Dienstag erwartet.

