Zweiter Wahlgang «Mir scheint, als seien unsere Chancen bestens intakt»: Regierungsratskandidatin Sandra Kolly im Interview Regierungsratskandidatin Sandra Kolly, CVP, Neuendorf, nimmt Stellung zu elf kritischen Fragen und provokativen Thesen der Kantonsredaktion. 12.04.2021, 05.00 Uhr

Sieht Kompromisse als eine Notwendigkeit, um vorwärtszukommen: Sandra Kolly. Hanspeter Bärtschi

Frauensolidarität oder bürgerliche Mehrheit sichern? Sie würden im Regierungsrat zwischen Stuhl und Bank fallen.

Sandra Kolly: Ich verfüge über eine starke eigene Meinung und vertrete diese standhaft. Und unabhängig von einer Frauen- oder Männermehrheit: Die Regierung muss Führungsverantwortung übernehmen und bestmögliche Lösungen für unseren Kanton und seine Bevölkerung umsetzen. Genau dafür würde ich mich als Regierungsrätin mit aller Kraft einsetzen.

Als Fan der Serie «House of Cards» ist es Ihnen in der Kantonsregierung doch fast zu ruhig. Möchten Sie nicht lieber auf dem nationalen Parkett politisieren?

Nein. Im Regierungsrat ist die Gestaltungsmöglichkeit viel grösser und die Umsetzung von Lösungen schneller als im nationalen Parlament, wo man sich teilweise jahrelang wegen des gleichen Themas streitet und doch zu keinem Ergebnis kommt, Stichwort AHV-Reform.

Zweiter Wahlgang am 25. April

Erst drei von fünf Mitgliedern der Solothurner Regierung wurden am 7. März gewählt: Remo Ankli (FDP), Brigit Wyss (Grüne) und Susanne Schaffner (SP). Für den zweiten Wahlgang vom 25. April treten Sandra Kolly und Thomas A. Müller (beide CVP), Peter Hodel (FDP) und Richard Aschberger (SVP) noch einmal an. Sandra Kolly ist 1970 in Herbetswil geboren und lebt mittlerweile in Neuendorf. Sie präsidiert die kantonale CVP und sitzt für ebendiese seit 2009 im Kantonsrat.

Die von Ihnen präsidierte CVP konnte sich bei den Kantonsratswahlen einmal mehr nicht zuletzt dank Listenverbindungen einigermassen behaupten: ein klares Argument für die Behauptung der politischen Gegner, dass die Partei mit zwei Regierungsratssitzen übervertreten ist.

Regierungsratswahlen sind «Persönlichkeitswahlen». Die Wählerinnen und Wähler haben immer honoriert, dass unsere Regierungsräte keine Parteipolitik betreiben und Probleme bewirtschaften, sondern Lösungen suchen und Hand bieten bei deren Umsetzung. Für diese Haltung stehen auch Thomas A. Müller und ich.

Die CVP hat doch ein «Köpfe»-Problem. Sie will zwei Sitze im Regierungsrat verteidigen. Hinhalten als Kandidatin muss dann die am ehesten bekannten Parteipräsidentin – und ein zweiter Kandidat, den man kaum kennt. Wollen Sie die beiden Sitze gar nicht unbedingt?

Thomas A. Müller und ich haben im ersten Wahlgang hinter den drei gewählten Bisherigen das beste Resultat erzielt. Mir scheint, als seien unsere Chancen bestens intakt.

Die CVP Kanton Solothurn getraute sich noch nicht als «Die Mitte» in die Wahlen 2021 zu gehen – aus purer Angst, von der konservativen Klientel abgestraft zu werden.

Nein. Der neue Name «Die Mitte» ist für die Mutterpartei erst am 15. Januar 2021 offiziell in Kraft getreten. Unser kantonaler Wahlkampf wurde bereits Monate zuvor aufgegleist und das Wahlmaterial ging am 4. Januar 2021 in Druck. Den Namenswechsel für die Kantonalpartei nehmen wir nun in Angriff, ein Vorstandsbeschluss über das weitere Vorgehen liegt vor. Uns ist wichtig, unsere Basis aktiv miteinzubeziehen.

Gemäss Ihrer Smartspider sind Sie eine Verfechterin eines ausgebauten Sozialstaates. Zur finanziellen Bewältigung der Pandemiefolgen gelten Sparmassnahmen als zwingend. Wollen Sie den Sozialbereich davon ausnehmen?

Ich habe die Smartvote-Fragen, ob es mehr Geld für die Krankenkassen-Prämienverbilligung braucht und ob Massnahmen nötig sind, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern, bejaht. Der bisherige Kantonsbeitrag an die Prämienverbilligung hat in diesem Jahr schon nicht mehr ganz ausgereicht, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Wir werden alleine schon deshalb über mehr Geld sprechen müssen. Zudem kann der Mittelstand immer weniger von der Prämienverbilligung profitieren. Aber gerade in Zeiten von Corona fände ich es angebracht, auch diesen zu entlasten. Die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss gemeinsam von Gemeinden, Kanton und Wirtschaft angegangen werden. Profitieren werden alle: die Wirtschaft, weil bestens ausgebildete Frauen in die Arbeitswelt zurückkehren, und die Gemeinden und der Kanton durch mehr Steuereinnahmen.

Sie haben mal gesagt, Sie möchten nicht noch einmal so ein Sparprogramm wie 2014 durchziehen müssen. Glauben Sie im Ernst daran, dass der Kanton darum herumkommt?

Ja, weil die Ausgangslage nicht identisch ist. 2014 war die finanzielle Lage sehr kritisch. Das frei verfügbare Eigenkapital betrug nur noch 110 Millionen Franken. Der Finanzplan sah für die Folgejahre strukturelle Defizite von jeweils 150 Millionen Franken voraus, weshalb rigorose Sparmassnahmen nötig waren. Jetzt sind die Finanzaussichten zwar auch nicht rosig, aber doch viel besser als damals. Wenn ich sage, dass ich nicht noch einmal so ein Sparprogramm wie 2014 durchziehen möchte, dann deshalb, weil wir rechtzeitig Gegensteuer geben müssen, um die Finanzen im Lot zu halten. Dann werden auch weniger drastische Massnahmen nötig sein, als dies 2014 der Fall war.

Sie und Ihre Partei fordern die Schaffung eines «Industrieparks» im Kanton: Was soll ein solcher bringen und wer soll diesen finanzieren – etwa der klamme Kanton?

Der Strukturwandel lässt sich nicht aufhalten. Mit einem Industriepark schaffen wir zukunftsfähige Arbeitsplätze und betreiben so proaktive Strukturpolitik. Es geht darum, freie Flächen zur Verfügung zu stellen, die von zukunftsträchtigen Unternehmen nach deren Investitionsentscheiden schnell und sicher bebaut werden können. Dabei braucht es nicht das Geld des Kantons, aber seine Planungshoheit, indem er für die Investoren als Garant für die Planungssicherheit auftritt. Zudem kann und soll man so einen Industriepark auch nur in Verbindung mit einem vernünftigen Verkehrskonzept umsetzen. Mit einem Industriepark können wir Investitionen für das Gewerbe auslösen, Steuerzahler gewinnen und insgesamt die Durchschnittseinkommen im Kanton erhöhen.

Welches ist Ihr wichtigster Trumpf, Ihre grösste Stärke, weshalb man Sie in den Regierungsrat wählen soll?

Meine berufliche (Führungs-)Erfahrung in öffentlichen Verwaltungen und in der Privatwirtschaft gibt mir das Rüstzeug, um Probleme zu erkennen und für unseren Kanton nachhaltige Lösungen zu erarbeiten. Durch meine langjährige politische Arbeit kenne ich die Abläufe und bin gut vernetzt. Ich bin selbstkritisch, belastbar und behalte auch in schwierigen Situationen den Überblick. Kompromiss ist für mich kein Unwort, sondern im politischen Prozess eine Notwendigkeit, um vorwärtszukommen.

Das Regierungsamt bringt viel Freud und viel Ehr – aber auch viel Einschränkung. Haben Politikerinnen und Politiker etwas Masochistisches?

Ich politisiere mit Leidenschaft und damit auch mit allen Sonnen- und Schattenseiten. Wenn man als Regierungsrätin kandidiert, ist man sich bewusst, dass man eine grosse Verantwortung tragen würde und das Privatleben auch mal zurückstehen muss.

Es ist zu befürchten, dass uns die Pandemie noch weit in den Sommer hinein beschäftigen wird, wie lange können die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Einschränkungen noch aufrechterhalten werden?

Selbst die Experten streiten, wann wir die «alte Normalität» zurückerhalten. Mehr Freiheiten sind zunehmend möglich, wenn immer mehr Menschen geimpft sind, zusammen mit den Schnelltests und Hygienemassnahmen. Solange aber die Wirtschaft und der ganze Kulturbetrieb durch die Massnahmen des Bundes derart massiv eingeschränkt werden, steht für mich ausser Frage, dass diese finanziell unterstützt werden müssen, um Arbeitsplätze retten zu können.