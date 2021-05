Zwei Jahre nach Frauenstreik Feministisches Kollektiv ruft zum Streik am 14. Juni in Solothurn auf Zwei Jahre nach dem nationalen Frauenstreik ruft das feministische Kollektiv Solothurn zum Streik in der Barockstadt auf. 25.05.2021, 11.28 Uhr

Die violetten Fahnen und Bänder des nationalen Frauenstreiks am 14. Juni 2019 dürften vielen noch in lebhafter Erinnerung sein. Auch in Solothurn, Olten und Grenchen gab es Streikaktionen. Der Aufmarsch gipfelte schliesslich in der Solothurner Altstadt auf der Treppe der St.-Ursen-Kathedrale.