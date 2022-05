Zweckverband ARA Falkenstein Ausbau der Abwasserreinigungsanlage Falkenstein: Niederbipp würde ein wichtiger Beitragszahler werden An einer Infoveranstaltung in Niederbipp wurden die Ausbaupläne der Abwasserreinigungsanlage Falkenstein in Oensingen und die Kosten für die Oberaargauer Gemeinde diskutiert. Am 15. Mai stimmen die Stimmbürger über den Beitritt zum Zweckverband ab. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 03.05.2022, 14.00 Uhr

Die Klärbecken des Zweckverbandes ARA Falkenstein in Oensingen müssen mit der vierten Reinigungsstufen ausgerüstet werden. Niederbipp beschliesst am 15. Mai Beitritt zum Zweckverband oder nicht. Archiv

Rund 35 Personen besuchten am Montagabend im Räberhus in Niederbipp die Informationsveranstaltung zum Beitritt zur Abwasserreinigungsanlage (ARA) Falkenstein. Am kommenden Abstimmungssonntag, 15. Mai, sind die Niederbipper aufgefordert, mit ihrer Stimme den Beitritt zum Zweckverband und die Zustimmung zu Investitions- und Baukosten mit einem Bruttokredit von 9,9 Millionen Franken für eine Zuleitung und die Erneuerung der Anlage zu geben oder nicht.

Sibylle Schönmann. zvg

Es sei eine einmalige Gelegenheit für Niederbipp, dieser Beitritt zum Zweckverband, sagte Gemeindepräsidentin Sibylle Schönmann zu Beginn. Seit 2018 sei die Gemeinde daran, seine Abwasserlösung zu überdenken. Bisher erfolgte ihre Abwasserreinigung – seit 30 Jahren – über die firmeneigene Abwasserreinigungsanlage der Tela.

Doch in den vergangenen Jahren haben sich bekanntlich die Anforderungen und Vorschriften für eine Abwasserreinigungsanlage erheblich verschärft. Zudem ist Niederbipp in dieser Zeit von rund 3700 Einwohner auf 5400 Einwohner angewachsen, was mehr Abwasser bedeutet. Damit verfügt die ARA Tela nicht mehr über die nötige Leistungskapazität, um die in Niederbipp anfallenden Abwassermengen zu reinigen.

Andererseits hat der Zweckverband ARA Falkenstein in Oensingen vor, die Anlage mit einer vierten Reinigungsstufe auszurüsten, wie sie zur Elimination von Spuren- und Mikroschadstoffen gesetzlich nötig ist. Dem Zweckverband ARA Falkenstein gehören heute alle Thaler Gemeinden, Langenbruck (BL) und Oensingen an.

Dem Zweckverband ARA Falkenstein gehören heute alle Thaler Gemeinden, Langenbruck (BL) und Oensingen an. Bruno Kissling

Der Gemeinderat Niederbipp habe beschlossen, dass der Anschluss des Abwassernetzes von Niederbipp an die ARA Falkenstein unter Einbezug der bestehenden Anlagen und der ARA Tela folgerichtig und zukunftsweisend für die Gemeinde sei, wurde gesagt. Das heisst aber auch, dass ein Beitritt zum Zweckverband der ARA Falkenstein nötig wird.

Auch unabhängig von einem Anschluss Niederbipp muss die Anlage in Oensingen ausgebaut werden. Beim geplanten Ausbauprojekt wurde aber bereits die künftige Abwasserreinigung für Niederbipp mitberücksichtigt. Im Januar 2022 haben die Gemeindedelegierten des Zweckverbandes bereits diesem Ausbau und der Aufnahme von Niederbipp zugestimmt.

Die Kosten für Niederbipp

Es wurde errechnet, dass Niederbipp an den Ausbaukosten der ARA Falkenstein einen Anteil von 18 Prozent an den Gesamtkosten, das sind rund ein Fünftel davon, übernehmen würde. Schönmann:

«Es ist ganz klar, dass der Beitritt Niederbipp für die anderen Verbandsgemeinden auch eine finanzielle Entlastung bedeutet.»

In Zahlen sind das 6,8 Millionen Franken für den Ausbau und 3,1 Millionen Franken für den Bau der Anschlussleitungen. Das ergibt Bruttokosten von insgesamt 9,9 Millionen Franken. Über diese Summe haben die Niederbipper Stimmbürger abzustimmen.

Von diesen Kosten werden aber rund 5,6 Millionen Franken an Subventionen von Bund und Kanton Bern übernommen, wurde gesagt. Das bedeutet Nettokosten für die Gemeinde von 4,2 Millionen Franken. Diese Kosten können via Spezialfinanzierung Abwasser beglichen werden und müssen nicht über Steuern finanziert werden, erklärte Schönmann.

